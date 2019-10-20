Футбол
Спорт-ЭкспрессВиктор Гончаренко: «ЦСКА должен был выигрывать у „Уфы“»
|27′
Ильзат Ахметов
Денис Терентьев
|41′
|62′
Федор Чалов
Яка Бийол
Андрес Вомбергар
Вячеслав Кротов
|62′
Даниил Фомин
|66′
Денис Терентьев
Данил Круговой
|68′
Оливье Тилль
Артем Голубев
|74′
|78′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
Вячеслав Кротов
|83′
Уфа
Расстановка 5‑3‑2
31
Беленов
2
Круговой
33
Сухов
27
Неделчару
55
Табидзе
15
Пуцко
74
Фомин
8
Карп
57
Кротов
22
Голубев
11
Бизяк
35
Акинфеев
2
Фернандес
78
Дивеев
23
Магнуссон
62
Карпов
20
Кучаев
8
Влашич
25
Бистрович
98
Обляков
29
Бийол
17
Сигурдссон
ЦСКА
Расстановка 5‑3‑2
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал ничью с «Уфой» (1:1) в 13-м туре РПЛ. По мнению специалиста, армейский клуб должен был забивать второй мяч и доводить дело до победы.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 13:15, Вашингтон
Армия и оружие
США разбомбили свою авиабазу в Сирии
Как уточняет РИА Новости, американские военные уничтожили данный объект после того, как США вывели оттуда все свои силы.
RT на русском 10:28
Кино
Фильм «Однажды в Голливуде» от Тарантино запретили в Китае
МИР 24 18 октября в 12:36
Политика
Лавров рассказал о провокациях в дипломатии
14 октября ректор МГИМО Анатолий Торкунов, учившийся вместе с Лавровым, рассказал, что всегда знал: его однокурсник — «человек с очень серьезными лидерскими задатками, увлеченно занимающийся будущей профессией».
Известия 08:50
Экономика
Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 млрд рублей в год
Российская газета 18 октября в 11:37
Политика
Марин Ле Пен призвала исключить Турцию из НАТО
Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен высказалась за приостановку членства Турции в Североатлантическим альянсом в связи с проводимой ею операцией на северо-востоке Сирии.
Взгляд.ру 13:06
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян в третий раз стала мамой
Напомним, что у Симоньян и Кеосаяна уже есть двое детей: 6-летняя дочь Марьяна и 5-летний сын Баграт.
Woman.ru вчера в 07:20
Политика
Кремль сообщил детали разговора Путина с Меркель
Вести.Ru вчера в 12:40
Армия и оружие
СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»
Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.
Коммерсантъ вчера в 21:35
Происшествия
При ЧП в Красноярском крае было разрушено пять дамб
Дамбы, на которых произошёл прорыв в Красноярском крае, возведены незаконно и без разрешающих документов.
RT на русском 07:24
Политика
Назначенный Зеленским губернатор Киевской области подал в отставку
Бно-Айриян был назначен на должность губернатора Киевской области указом президента 10 июля 2019 года.
ТАСС 05:42
Хоккей
КХЛ. «Спартак» обыграл СКА в Санкт-Петербурге
Вести.Ru 12:35
Происшествия
В Иране произошёл пожар на нефтеперерабатывающем заводе
На иранском нефтеперерабатывающем заводе в городе Абадан произошёл крупный пожар. Об этом сообщает издание Shafaq News.
RT на русском 12:49
Армия и оружие
Ростех разрабатывает стрелковое оружие в новых калибрах
ТАСС 17 октября в 20:35
Кино
В России стартовал показ «Малефисенты 2»
В российских кинотеатрах стартовал показ фильма "Малефисента: Владычица тьмы".
Piter.tv 18 октября в 08:00
Общество
В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС
Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов рассказал, как ведомство собирается бороться с недоливом топлива на АЗС.
Известия 00:55
Авто
Эксперты назвали авто с самыми проблемными АКПП
Автоматические трансмиссии в автомобилях пользуются большим спросом — они позволяют сосредоточиться исключительно на дороге и меньше утомляют, чем «механика».
SpeedMe 18 октября в 04:19
Общество
Финская журналистка поделилась впечатлениями от российского плацкарта
Финская журналистка Йенни Йесканен поделилась своими впечатлениями от поездки из Петербурга в Мурманск на плацкарте.
ТК Звезда вчера в 04:21
Экономика
Силуанов допустил отказ Белоруссии в кредите
Министр финансов России Антон Силуанов допустил отказ Белоруссии в выдаче государственного кредита на $600 млн, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 09:38
Шоу-бизнес
Бузова показала помолвочное кольцо
Подписчики Бузовой отметили, что кольцо на руке девушки появилось после того, как она провела выходные в Риме.
Аргументы недели 08:01
Политика
Федотов возглавит в ВШЭ кафедру по правовым аспектам ИИ
Глава Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов рассказал РИА Новости, что планирует возглавить в НИУ Высшая школа экономики кафедру ЮНЕСКО, посвященную правам человека в сфере информации и интеллектуальной собственности, особое внимание в деятельности кафедры будет уделено правовым проблемам развития искусственного интеллекта.
РИА Новости 12:45
Футбол
«Монако» без Головина вырвал победу у «Ренна»
В матче 10-го тура французской Лиги 1 между «Монако» и «Реннон» победу праздновали хозяева поля. Соперники забили пять мячей на двоих.
Bookmaker-ratings.ru 12:58
Происшествия
В Петербурге маршрутка столкнулась с трамваем
Травмы при столкновении маршрутки с трамваем на улице Десантников в Красносельском районе Петербурга в воскресенье вечером, по уточненным данным, получили 16 человек.
ТАСС 12:04
Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога Чубайса
В свою очередь, в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) предупредили, что новый налог спровоцирует увеличение инфляции, повышение цен на продукцию металлургического комплекса и транспорт.
Lenta.ru 16 октября в 22:57
Шоу-бизнес
В сети появились снимки Дженнифер Лопес в свадебном платье
Последние снимки Дженнифер Лопес, попавшие в сеть, взбудоражили поклонников.
ОК! 18 октября в 04:24
Общество
Что ждет жителей Красноармейского района с 21 по 27 октября
Рыбы В целом вас ожидает благоприятный период без лишних тревог.
Голос правды (ст. Полтавская) 00:05
Экономика
Названы районы Москвы с самыми высокими доходами от НДФЛ
Больше всего в бюджет Москвы поступает средств от налогов на доходы физических лиц (НДФЛ) из Центрального административного округа (ЦАО), следует из проекта бюджета столицы на 2020 год, на который обратило внимание издание РБК.
Коммерсантъ 05:05
Происшествия
В ходе протестов в Чили полицейские задержали 308 человек
Аргументы и Факты вчера в 14:49