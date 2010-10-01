Приятно, что наши болельщики приехали на встречу. Не думаем о потенциальном лидерстве в РПЛ в случае победы, наша задача — настрой на игру. «Урал» дает играть сам и дает действовать сопернику, но игра может пойти по разным сценариям, — сказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч ТВ».

Виктор Гончаренко: «ЦСКА не думает о лидерстве в РПЛ»

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