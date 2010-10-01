РПЛ

Матч ТВМатч ТВВиктор Гончаренко: «ЦСКА не думает о лидерстве в РПЛ»

Урал — ЦСКА
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
17′
Хердюр Магнуссен
Андрей Панюков
Эрик Бикфалви
46′
53′
Арнор Сигурдссон
57′
Арнор Сигурдссон
62′
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
65′
Яка Бийол
Николай Димитров
Михал Кухарчик
67′
69′
Никола Влашич
Кристиян Бистрович
Роман Емельянов
76′
Андрей Егорычев
Юрий Бавин
79′
79′
Ильзат Ахметов
Такума Нисимура
Приятно, что наши болельщики приехали на встречу. Не думаем о потенциальном лидерстве в РПЛ в случае победы, наша задача — настрой на игру. «Урал» дает играть сам и дает действовать сопернику, но игра может пойти по разным сценариям, — сказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч ТВ».
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