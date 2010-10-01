РПЛ

Матч ТВМатч ТВУрал — ЦСКА 0:1 (1-й тайм)

Урал — ЦСКА
0 – 1
1-й тайм
Чемпионат России
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
17′
Хердюр Магнуссен
Приятно, что наши болельщики приехали на встречу. Не думаем о потенциальном лидерстве в РПЛ в случае победы, наша задача — настрой на игру. «Урал» дает играть сам и дает действовать сопернику, но игра может пойти по разным сценариям, — сказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч ТВ».
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