РПЛ
Матч ТВУрал — ЦСКА 0:1 (1-й тайм)
|17′
Хердюр Магнуссен
Урал
Расстановка 4‑4‑2
77
Баклов
15
Кулаков
8
Емельянов
19
Поляков
27
Меркулов
17
Димитров
6
Аугустыняк
44
Егорычев
58
Эль-Кабир
20
Панюков
11
Ильин
35
Акинфеев
31
Шарлия
78
Дивеев
23
Магнуссон
2
Фернандес
8
Влашич
7
Ахметов
98
Обляков
20
Кучаев
9
Чалов
17
Сигурдссон
ЦСКА
Расстановка 3‑5‑2
Приятно, что наши болельщики приехали на встречу. Не думаем о потенциальном лидерстве в РПЛ в случае победы, наша задача — настрой на игру. «Урал» дает играть сам и дает действовать сопернику, но игра может пойти по разным сценариям, — сказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч ТВ».
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