Футбол
Вести.RuВиктор Гончаренко: ЦСКА провел два разных тайма
Ильзат Ахметов
|23′
Никола Влашич
|32′
Федор Чалов
|37′
|40′
Дмитрий Скопинцев
Никола Влашич
|41′
|46′
Дмитрий Скопинцев
Маркус Берг
|46′
Даниил Уткин
Магомед-Шапи Сулейманов
|57′
Маркус Берг
|57′
Магомед-Шапи Сулейманов
|60′
Маркус Берг
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
|64′
|72′
Кайо Панталеао
Руслан Камболов
Ильзат Ахметов
Константин Марадишвили
|90′+2′
Никола Влашич
|90′+5′
|90′+7′
Александр Мартынович
ЦСКА
Расстановка 5‑4‑1
35
Акинфеев
2
Фернандес
78
Дивеев
62
Карпов
31
Шарлия
20
Кучаев
8
Влашич
2 ×
87
Марадишвили
25
Бистрович
9
Чалов
29
Бийол
39
Сафонов
33
Берг
2 ×
98
Петров
4
Мартынович
3
Фьоулюсон
89
Стоцкий
14
Ольссон
77
Камболов
93
Сулейманов
9
Ари
10
Вандерсон
Краснодар
Расстановка 5‑3‑2
Армейцы не без труда удержали победный счет 3:2. Тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил после игры, что его команда провела два разных тайма.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Виктор Гончаренко: Чалову попали по носу? Это не то, что у Сигурдссона было
Советский спортвчера в 15:54
ЦСКА уничтожил «Краснодар» за 10 минут. Но снова страдает от болезни второго тайма
Sport24.ruвчера в 16:48
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 03:04, Вашингтон
Происшествия
Отравленный «Новичком» британец решил отсудить у России £1 млн
Британец Чарли Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года и потерял свою подругу Дон Стерджесс, нанял адвоката и планирует подать в суд на Россию, потребовав компенсацию в размере до £1 млн.
РБК 21 сентября в 19:59
Экономика
Названы регионы с наибольшим ростом зарплат
Эксперты подсчитали, в каких российских регионах в первом полугодии больше всего выросли зарплаты.
Известия вчера в 17:40
Экономика
Минфин объявил о сокращении госслужащих с 2020 года
Российские власти приступят к повсеместному сокращению числа госслужащих с 2020 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:19
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В Сети появились фотографии боевых машин ВДВ, разбившихся при десантировании во время учений "Центр-2019".
РИА Новости вчера в 21:11
Армия и оружие
В Пентагоне оправдались за провал американских систем Patriot
Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд прокомментировал ситуацию с американскими системами противоракетной обороны (ПРО) Patriot, которые ранее не смогли отразить ракетный удар по нефтяным объектам Саудовской Аравии.
Известия 21 сентября в 07:11
Энергетика
Нефть дорожает на 1% из-за усиления рисков на Ближнем Востоке
По состоянию на 8.16 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,1%, до 64,99 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,1%, до 58,73 доллара за баррель.
ПРАЙМ 01:46
Здоровье
Девочка с четырьмя ногами и тремя руками родилась в Индии
В индийском штате Раджастан на свет появился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками.
Lenta.ru 21 сентября в 22:17
Происшествия
В Саратовской области четыре человека погибли при пожаре
Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в селе Озерное Саратовской области.
Известия 00:45
Общество
Британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации
Совет директоров британского туроператора Thomas Cook пришел к выводу о необходимости объявить "о принудительной ликвидации компании с немедленным вступлением решения в силу", сообщает The Mirror.
Интерфакс вчера в 23:20
Политика
Кудрин ответил на слова Шойгу о расходах на оборону
Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин отреагировал на высказывание министра обороны России Сергея Шойгу, в котором тот подверг критике заявления о якобы завышенных тратах на оборону.
RT на русском вчера в 19:03
Армия и оружие
В Китае порассуждали о способности С-500 сбивать метеориты
Российские зенитно-ракетные комплексы С-500 «Прометей» являются самыми передовыми в российском арсенале и претендуют за звание лучших в мире, пишет китайское издание Sina.
Известия вчера в 19:10
Шоу-бизнес
Больная раком Анастасия Заворотнюк перенесла еще одну операцию
Друг Анастасии Заворотнюк рассказал о второй операции перенесенной 48-летней актрисой.
Ugpressa.ru вчера в 02:29
Футбол
ESPN: игроки «Барселоны» начали терять доверие к Вальверде
Ряд игроков «Барселоны» начали терять доверие к главному тренеру Эрнесто Вальверде после неудачного начала сезона.
Спорт БИЗНЕС Online вчера в 09:07
Общество
Прокуратура начала проверку из-за голодовки работников Камчатского БТИ
Прокуратура Камчатского края начала проверку по факту голодовки сотрудников Камчатского краевого БТИ, сообщила РБК старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению Лариса Шунина.
РБК 02:50
Происшествия
На НПЗ «Сургутнефтегаза» в Ленинградской области произошел пожар
На нефтеперерабатывающем заводе в городе Кириши (Ленинградская область) произошел пожар, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
РБК 02:12
Общество
Девочку-инвалида из Башкирии направят на операцию в Москву
РИА Новости 21 сентября в 06:07
Спорт
Умер двукратный олимпийский чемпион по конному спорту Иван Кизимов
Из жизни ушел двукратный чемпион Олимпийских игр по конному спорту в выездке, заслуженный мастер спорта СССР Иван Кизимов.
МИР 24 вчера в 09:15
Армия и оружие
Генерал США пожаловался на действия России в Черном море
Действия России, затрудняющей проведение учений стран НАТО и Украины в Черном море, вызывают обеспокоенность США и их союзников.
РБК 01:27
Экономика
ЦБ предложил ограничить возможности неквалифицированных инвесторов
Банк России подготовил новую редакцию законопроекта о квалификации инвесторов, в котором сократил число категорий инвесторов с четырех до трех: особо защищаемый неквалифицированный инвестор, простой неквалифицированный инвестор и квалифицированный инвестор, пишут "Коммерсантъ" и РБК.
Интерфакс 02:00
Происшествия
В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину
В Саратове 18-летний молодой человек, обвиняемый в жестоком убийстве своей сверстницы, признал вину в этом преступлении.
Российская газета 02:23
Авто
Появилась информация о Kia Sorento нового поколения
Ожидается, что официальная премьера нового поколения Kia Sorento состоится в ближайшие месяцы, а продажи начнутся в начале следующего года.
Тарантас Ньюс вчера в 23:30
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали затяжное похолодание
Средняя суточная температура составит всего 6-7 градусов, что больше характерно для октября, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Российская газета вчера в 22:00
Кино
Сериал «Чернобыль» получил премию Emmy
Вести.Ru 00:31
Происшествия
Ребенок погиб при пожаре в жилом доме в Иркутске
Один ребенок погиб, второй пострадал при пожаре в четырехэтажном жилом доме в Иркутске.
Известия 00:26
Происшествия
По делу экс-мэра Оренбурга утвердили обвинительное заключение
Телеканал UTV 02:08
Футбол
Дубль Мелкадзе принес «Тамбову» волевую победу над «Ростовом»
Спорт-Экспресс 21 сентября в 13:53
Политика
Путин поручил подписать соглашение о модернизации ВС Абхазии
Президент России Владимир Путин поручил подписать соглашение о финансировании российской стороной модернизации Вооружённых сил Абхазии.
RT на русском 02:43
Происшествия
В Индонезии назвали причины крушения Boeing 737 MAX
Стал известен перечень причин и ошибок, из-за которых, по мнению следователей, разбился самолет Boeing 737 MAX компании Lion Air в Индонезии.
REGNUM 02:36
Армия и оружие
В России работают над истребителем шестого поколения
Высокая маневренность, возможность выполнения сверхзвукового полета, современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.
РИА Новости 01:36