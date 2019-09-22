Армейцы не без труда удержали победный счет 3:2. Тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил после игры, что его команда провела два разных тайма.

Спорт день за днем

Политика Трамп анонсировал первые совместные военные учения США и Индии США и Индия проведут в ноябре текущего года совместные военные учения.

Общество Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.

Авто В МВД предупредили о новой волне угонов МВД России предупредило водителей об очередной волне автомобильных угонов.

Интернет Эксперты назвали самый распространенный и небезопасный пароль Специалисты компании Avira, специализирующейся на кибербезопасности, назвали самое нежелательное сочетание цифр и букв.

Происшествия Российский турист утонул на Кипре В Средиземном море у восточного побережья Кипра утонул пожилой турист из России.

Политика Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.

Политика На Украине не увидели причин для пересмотра закона о языке Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский не увидел причин для пересмотра закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Происшествия На Москве-реке перевернулась яхта Яхта перевернулась от порыва ветра на Москве-реке, в результате пострадали пять человек.

Политика Шойгу ответил на заявления Кудрина о больших расходах на оборону Министр обороны России Сергей Шойгу возразил председателю Счетной палаты Алексею Кудрину на его слова о том, что Россия тратит на оборону и содержание армии недопустимо огромные средства.

Футбол В случае отставки Хохлова «Динамо» попробует пригласить Галактионова Как стало известно «Чемпионату», в случае отставки Дмитрия Хохлова руководство «Динамо» с большой долей вероятности пригласит на пост главного тренера Михаила Галактионова.

Хоккей «Витязь» обыграл СКА и возглавил общую таблицу КХЛ Победная серия "богатырей" теперь составляет семь матчей. Набрав 16 очков, "Витязь" вышел на первое место в общей турнирной таблице КХЛ.

Общество В России стартовали продажи новых iPhone В России сегодня, 20 сентября, стартовали продажи Apple iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max, сообщается на сайте компании.

Общество Со вторника москвичей ждет ясная погода Как рассказали в Гидрометцентре, завтра в Москве осадки не прогнозируются, а по области возможны местами, но уже со вторника погода будет ясной.

Происшествия На Украине задержан подозреваемый в ДТП с 9 погибшими Водителя грузовика, подозреваемого в смертельном ДТП в Одесской области Украины, задержали сотрудники правоохранительных органов.

Футбол Мусаев остался недоволен судейством в матче с ЦСКА Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев раскритиковал работу судей в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:3).

Здоровье Скольким женщинам в Крыму делают искусственное оплодотворение по ОМС Почти 900 процедур ЭКО (экстракорпорального оплодотворения — ред.) за средства ОМС планируют сделать в Крыму только в этом году.

Политика Посольство России ответило на планы Роули судиться с Москвой Посольство России по просьбе РИА Новости прокомментировало информацию о возможном иске отравленного в Эймсбери Чарли Роули.

Политика Главред Wikileaks рассказал об условиях содержания Ассанжа в тюрьме Главный редактор Wikileaks Кристинн Храфнссон рассказал о том, в каких условиях британские власти содержат основателя организации Джулиана Ассанжа.

Здоровье Врачи назвали необходимое количество шагов в день Медики считают, что молодым людям необходимо совершать не менее 10 тыс. шагов в день, а людям пожилого возраста — до 5–7 тыс. шагов, чтобы избежать проблем со здоровьем.

Политика Трамп заявил, что Европа должна больше денег выделять Украине Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Евросоюз, Франция и Германия выделяют на поддержку Украины недостаточно денег.

Экономика Thomas Cook ищет еще 200 млн фунтов для предотвращения банкротства Летом компании удалось договориться с банками-кредиторами и акционерами о вливании 900 млн фунтов, из которых 450 млн фунтов должна предоставить Fosun Tourism Group в обмен на 75-процентную долю в Thomas Cook и 25-процентную долю в ее авиакомпании.