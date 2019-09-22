Футбол

Вести.RuВести.RuВиктор Гончаренко: ЦСКА провел два разных тайма

ЦСКА — Краснодар
3 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
Ильзат Ахметов
23′
Никола Влашич
32′
Федор Чалов
37′
40′
Дмитрий Скопинцев
Никола Влашич
41′
46′
Дмитрий Скопинцев
Маркус Берг
46′
Даниил Уткин
Магомед-Шапи Сулейманов
57′
Маркус Берг
57′
Магомед-Шапи Сулейманов
60′
Маркус Берг
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
64′
72′
Кайо Панталеао
Руслан Камболов
Ильзат Ахметов
Константин Марадишвили
90′+2′
Никола Влашич
90′+5′
90′+7′
Александр Мартынович
Армейцы не без труда удержали победный счет 3:2. Тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил после игры, что его команда провела два разных тайма.
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