Футбол
Вести.RuВиктор Гончаренко: ЦСКА провел два разных тайма
Ильзат Ахметов
|23′
Никола Влашич
|32′
Федор Чалов
|37′
|40′
Дмитрий Скопинцев
Никола Влашич
|41′
|46′
Дмитрий Скопинцев
Маркус Берг
|46′
Даниил Уткин
Магомед-Шапи Сулейманов
|57′
Маркус Берг
|57′
Магомед-Шапи Сулейманов
|60′
Маркус Берг
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
|64′
|72′
Кайо Панталеао
Руслан Камболов
Ильзат Ахметов
Константин Марадишвили
|90′+2′
Никола Влашич
|90′+5′
|90′+7′
Александр Мартынович
ЦСКА
Расстановка 5‑4‑1
35
Акинфеев
2
Фернандес
78
Дивеев
62
Карпов
31
Шарлия
20
Кучаев
8
Влашич
2 ×
87
Марадишвили
25
Бистрович
9
Чалов
29
Бийол
39
Сафонов
33
Берг
2 ×
98
Петров
4
Мартынович
3
Фьоулюсон
89
Стоцкий
14
Ольссон
77
Камболов
93
Сулейманов
9
Ари
10
Вандерсон
Краснодар
Расстановка 5‑3‑2
Армейцы не без труда удержали победный счет 3:2. Тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил после игры, что его команда провела два разных тайма.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 17:54, Вашингтон
Шоу-бизнес
Алена Рапунцель изуродовала лицо татуажем
Участница популярного реалити выбрала для себя подходящую процедуру — татуаж губ, которая используется для предания лицу большей выразительности.
StarHit.ru 12:00
Футбол
Дзюба стал героем мемов из-за реакции на отмененный гол
Петербуржцы разгромили гостей, казанский "Рубин", со счетом 5:0. На компенсированных минутах встречи форвард оформил несколько голов, однако они не были засчитаны из-за системы видеопомощи арбитрам (VAR), зафиксировавшей оффсайд.
Газета.Ru 02:22
Экономика
В России предлагают ввести «индекс самогона»
Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».
BFM.ru 11:21
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Челси» в Лондоне
Вести.Ru 13:42
Армия и оружие
В Москве состоялся салют в честь 75-летия освобождения Таллина
RT на русском 15:25
Гаджеты
Huawei представила новый смартфон
Китайская корпорация Huawei представила в Мюнхене свои новые флагманские смартфоны Mate 30.
Накануне.Ru 19 сентября в 22:07
Космос
Создан прототип лазера для гравитационной обсерватории LISA
Rusargument 08:45
Общество
Первый снег выпал в регионах ЦФО
Первый снег выпал в воскресенье, 23 сентября, в некоторых регионах Центрального федерального округа (ЦФО), сообщает ТАСС со ссылкой на региональные филиалы Гидрометцентра.
Коммерсантъ 11:12
Наука
Ученые установили вероятную причину вымирания неандертальцев
Вымирание неандертальцев и по сей день остается для ученых загадкой.
Planet Today 19 сентября в 14:56
Автоспорт
Феттель выиграл Гран-при Сингапура «Формулы-1»
Немец Себастьян Феттель, выступающий за Ferrari, стал победителем Гран-при Сингапура, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Интерфакс-Спорт 10:21
Футбол
Икарди: «Интер» ничего не выигрывал, поэтому я ушёл в клуб-победитель
Аргентинский нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди рассказал, почему он принял решение покинуть «Интер» и перейти в парижский клуб.
Чемпионат 17:28
Наука
Нездоровая еда ухудшает долговременную память
Австралийские ученые выяснили, что употребление фаст-фуда влияет на ухудшение долгосрочной пространственной памяти.
Piter.tv 20 сентября в 04:39
Авто
Эксперты рассказали, на какой пробег рассчитаны современные двигатели
Специалисты рассказали автолюбителям, на какой оптимальный пробег рассчитаны современные силовые агрегаты.
Дни24 вчера в 12:31
Политика
Байден призвал Трампа опубликовать стенограмму разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп должен обнародовать расшифровку телефонного разговора со своим коллегой из Украины Владимиром Зеленским, считает бывший вице-президент США Джо Байден.
Интерфакс 20 сентября в 22:35
Шоу-бизнес
Полина Гагарина попала в больницу
Российская певица Полина Гагарина оказалась в больнице.
РЕН ТВ 17:35
Здоровье
Талоны «просто спросить» появились в калининградской поликлинике
В поликлинике городской больницы №3 Калининграда появилась опция "просто спросить" для пациентов.
Газета.Ru 19 сентября в 05:16
Единоборства
Главный бой на UFC Fight Night 159 остановили из-за тычка в глаз
Бой между мексиканцем Яиром Родригесом и американцем Джереми Стивенсом возглавил шоу UFC Fight Night 159 в Мехико.
Спорт-Экспресс вчера в 23:26
Теннис
Медведев завоевал титул на турнире в Санкт-Петербурге
ТК Звезда 11:50
Происшествия
В Петербурге возбудили дело из-за фотографий политиков на кладбище
Как сообщил изданию «Фонтанка» адвокат одного из задержанных Андрея Жексимбаева Максим Камакин, его подзащитный был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, которое возбуждено по ст.244 УК России (надругательство над телами умерших и местами их захоронения группой лиц по предварительному сговору).
РБК вчера в 14:18
Шоу-бизнес
Резник назвал Пугачеву «площадной певицей»
Поэт-песенник Илья Резник назвал звезду советской и российской эстрады Аллу Пугачеву «стадионной и площадной» певицей.
ФАН вчера в 05:16
Футбол
Мальчик с прической Ибрагимовича посетил матч ЦСКА и «Краснодара»
Школьник из Сосновоборска Прохор Ильиных побывал на матче чемпионата России между ЦСКА и «Краснодаром».
Sportbox.RU 15:22
Шоу-бизнес
Больная раком Анастасия Заворотнюк перенесла еще одну операцию
Друг Анастасии Заворотнюк рассказал о второй операции перенесенной 48-летней актрисой.
Ugpressa.ru 02:29
Космос
Астрономы обнаружили «врата» для комет, входящих во внутреннюю Солнечную систему
AstroNews.ru 06:34
Футбол
Мусаев остался недоволен судейством в матче с ЦСКА
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев раскритиковал работу судей в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:3).
Чемпионат 15:12
Армия и оружие
Украинские силовики ранили мирного жителя, заявили в ДНР
Украинские силовики ранили мужчину вблизи пункта пропуска "Майорск" на линии соприкосновения в Донбассе, сообщили в Народной милиции ДНР.
РИА Новости 16:48
Культура
Танцовщица из Новосибирска прошла в новый сезон шоу «Танцы» на ТНТ
Вечером в субботу, 21 сентября, вышел эфир кастинга в Красноярске, в котором приняла участие танцовщица из Новосибирска Ксения Жукова.
НГС 09:35
Транспорт
Движение на Вантовом мосту ограничат на два месяца из-за ремонта
Невские Новости 02:28