Армейцы не без труда удержали победный счет 3:2. Тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил после игры, что его команда провела два разных тайма.

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