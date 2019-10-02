Футбол

ProstoProSportProstoProSport«Это больная тема». Гончаренко высказался о ситуации Дзагоева

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Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о состоянии полузащитника Алана Дзагоева, который получил разрыв связок колена во время зимнего сбора, прошедшего в январе 2019 года.
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«Это больная тема». Гончаренко высказался о ситуации Дзагоева

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Виктор Гончаренко: Дзагоев может вернуться к тренировкам в общей группе через неделю

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Sport24.ru07:16
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Умер чешский эстрадный исполнитель Карел Готт

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Телеведущая Регина Тодоренко стала победителем телевизионной премии ТЭФИ в номинации "Ведущий утренней программы".
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Продукты с генетически модифицированными организмами (ГМО) в своем составе не представляют опасности для здоровья человека.
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КДК РФС оштрафовал Кононова на 100 тысяч рублей

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Алан Дзагоев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник ЦСКА и сборной России, заслуженный мастер спорта Российской Федерации. Трёхкратный чемпион России, четырёхкратный обладатель Кубка России, четырёхкратный обладатель Суперкубка России. 5 раз входил в список 33 лучших футболистов чемпионата России.
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Виктор Михайлович Гончаренко
Белорусский футболист
Белорусский футболист и тренер. С 12 декабря 2016 года главный тренер московского ЦСКА.
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