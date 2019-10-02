Футбол
ProstoProSport«Это больная тема». Гончаренко высказался о ситуации Дзагоева
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о состоянии полузащитника Алана Дзагоева, который получил разрыв связок колена во время зимнего сбора, прошедшего в январе 2019 года.
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Виктор Гончаренко: Дзагоев может вернуться к тренировкам в общей группе через неделю
Спорт день за днем08:17
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Музыка
Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова
Музыкант Андрей Макаревич на просьбу корреспондента «МК» высказать своё отношение к нашумевшей в последние дни в соцсетях новой песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М», предложил послушать его композицию «Четыре неразлучных таракана и сверчок».
Московский Комсомолец 30 сентября в 12:47
Культура
В Москве прошло прощание с Марком Захаровым
В «Ленкоме» прошла церемония прощания с художественным руководителем театра Марком Захаровым. Народный артист СССР скончался 28 сентября.
RT на русском вчера в 02:51
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 30 сентября в 07:02
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в убийстве полковника СК в Москве
Басманный суд Москвы в среду арестовал Сергея Григорьева до 1 декабря по обвинению в убийстве полковника СК РФ Владислава Капустина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 08:51
Политика
Путин высказался о выступлении Греты Тунберг в ООН
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании III Международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН) прокомментировал выступление экоактивистки из Швеции Греты Тунберг на полях Генассамблеи ООН.
RT на русском 08:53
Шоу-бизнес
Михаил Боярский грубо выругался в ответ на претензии о нарушении ПДД
В соцсетях появилось фото, где мужчина, очень похожий на Михаила Боярского, грубо нарушил ПДД.
Авторадио вчера в 11:41
Футбол
Мамаев рассказал жене о жизни в колонии
Российский полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о своей жизни в колонии общего режима.
Lenta.ru 30 сентября в 09:07
Армия и оружие
Китай показал на параде супермощную ракету
На масштабном военном параде в Пекине, который организован в честь 70-летия образования республики КНР, показали межконтинентальную баллистическую ракету, передает телеканал "360".
Дни.ру вчера в 03:24
Политика
Киев обнародовал текст письма с согласием на «формулу Штайнмайера»
Пресс-секретарь полномочного представителя Украины в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонида Кучмы Дарья Олифер опубликовала копию письма представителю ОБСЕ в группе Мартину Сайдику, в котором говорится о согласии Киева на «формулу Штайнмайера».
Взгляд.ру 05:41
Культура
Умер чешский эстрадный исполнитель Карел Готт
Чешский эстрадный исполнитель Карел Готт умер в возрасте 80 лет. Об этом журналистам сообщила его продюсер Анета Штолцова.
ТАСС 04:51
Культура
ТЭФИ-2019 завоевали Борис Корчевников и Регина Тодоренко
Телеведущая Регина Тодоренко стала победителем телевизионной премии ТЭФИ в номинации "Ведущий утренней программы".
Газета.Ru 09:14
Происшествия
Заподозренный в мошенничестве подполковник МЧС покончил с собой
Тело заместителя главы специального управления ФПС МЧС России обнаружили в лесу в Одинцовском районе Подмосковья.
Lenta.ru 04:15
Здоровье
В Минздраве заявили о безопасности продуктов с ГМО
Продукты с генетически модифицированными организмами (ГМО) в своем составе не представляют опасности для здоровья человека.
Lenta.ru 06:49
Общество
Джиджи Хадид увела влезшую на подиум во время дефиле Chanel женщину
Американская супермодель Джиджи Хадид увела забравшуюся на подиум во время дефиле Chanel женщину, сообщает CNN.
Газета.Ru вчера в 15:06
Политика
Матвиенко: Узбекистан прорабатывает вопрос присоединения к ЕАЭС
Новые Ведомости 05:22
Политика
Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове
Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.
Российская газета вчера в 10:37
Армия и оружие
В Сирии испытали российскую С-500
Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Футбол
КДК РФС оштрафовал Кононова на 100 тысяч рублей
По словам главы КДК Артура Григорьянца, которые передаёт ТАСС, уволенный по завершению встречи специалист за неявку на послематчевое интревью и пресс-конференции оштрафован в сумме на 100 тыс. рублей.
RT на русском 09:18
Происшествия
СПЧ потребовал прекратить уголовное дело против журналистки из Пскова
Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России обратился с заявлением в поддержку местной журналистки Светланы Прокопьевой, подозреваемой по уголовному делу об оправдании терроризма, к прокурору Псковской области Сергею Белову.
РБК 08:18
Политика
Борис Джонсон пообещал направить ЕС предложения по Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в течение нескольких дней правительство направит в Брюссель пакет предложений по изменению соглашения о Brexit, 1 октября передает агентство Associated Press.
REGNUM вчера в 14:11
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
Газета.Ru 03:00
Футбол
FA обвинила Силву в расизме из-за шутки в адрес Менди
Федерация футбола Англии предъявила обвинение хавбеку «Манчестер Сити» Бернарду Силве после поста в «Твиттере» с шуткой о защитнике манкунианцев Бенджамине Менди, сообщает BBC Sport.
Евро-футбол.ру 06:28
Политика
Лавров рассказал о подписании «формулы Штайнмайера» на разных листах
Вчера в Минске участники контактной группы, включая Донецк и Луганск, подписали «формулу Штайнмайера».
Известия 08:57
Общество
Северо-Запад России накроет ослабевший до циклона ураган «Мортимер»
REGNUM вчера в 12:00
Транспорт
ГИБДД разъяснила правила вынесения штрафов в непогоду
Госавтоинспекция России направила в регионы указания, содержащие перечень ситуаций, при которых нельзя выносить штраф за нарушения, зафиксированные камерами на дорогах.
ТАСС 08:10
Политика
Путин заявил о готовности продлить на год газовый контракт с Украиной
Россия готова на год продлить контракт на прокачку газа с Украиной, если не будет подписан новый договор, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 08:34
Происшествия
В Ленинградской области пять человек пострадали в ДТП с автобусом
Пять человек попали в больницы после столкновения рейсового автобуса с легковой машиной на Волхонском шоссе в Ленинградской области, сообщили в ГИБДД РФ.
РИА Новости 03:52
Наука
От Антарктиды откололся айсберг размером с Санкт-Петербург
От ледника Эймери в Восточной Антарктиде откололся крупнейший за 50 лет айсберг.
Ruposters.ru вчера в 06:15