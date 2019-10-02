Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о состоянии полузащитника Алана Дзагоева, который получил разрыв связок колена во время зимнего сбора, прошедшего в январе 2019 года.

Спорт день за днем

Музыка Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова Музыкант Андрей Макаревич на просьбу корреспондента «МК» высказать своё отношение к нашумевшей в последние дни в соцсетях новой песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М», предложил послушать его композицию «Четыре неразлучных таракана и сверчок».

Культура В Москве прошло прощание с Марком Захаровым В «Ленкоме» прошла церемония прощания с художественным руководителем театра Марком Захаровым. Народный артист СССР скончался 28 сентября.

Экономика В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Происшествия Суд арестовал обвиняемого в убийстве полковника СК в Москве Басманный суд Москвы в среду арестовал Сергея Григорьева до 1 декабря по обвинению в убийстве полковника СК РФ Владислава Капустина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Политика Путин высказался о выступлении Греты Тунберг в ООН Президент России Владимир Путин на пленарном заседании III Международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН) прокомментировал выступление экоактивистки из Швеции Греты Тунберг на полях Генассамблеи ООН.

Футбол Мамаев рассказал жене о жизни в колонии Российский полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о своей жизни в колонии общего режима.

Армия и оружие Китай показал на параде супермощную ракету На масштабном военном параде в Пекине, который организован в честь 70-летия образования республики КНР, показали межконтинентальную баллистическую ракету, передает телеканал "360".

Политика Киев обнародовал текст письма с согласием на «формулу Штайнмайера» Пресс-секретарь полномочного представителя Украины в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонида Кучмы Дарья Олифер опубликовала копию письма представителю ОБСЕ в группе Мартину Сайдику, в котором говорится о согласии Киева на «формулу Штайнмайера».

Культура Умер чешский эстрадный исполнитель Карел Готт Чешский эстрадный исполнитель Карел Готт умер в возрасте 80 лет. Об этом журналистам сообщила его продюсер Анета Штолцова.

Культура ТЭФИ-2019 завоевали Борис Корчевников и Регина Тодоренко Телеведущая Регина Тодоренко стала победителем телевизионной премии ТЭФИ в номинации "Ведущий утренней программы".

Происшествия Заподозренный в мошенничестве подполковник МЧС покончил с собой Тело заместителя главы специального управления ФПС МЧС России обнаружили в лесу в Одинцовском районе Подмосковья.

Здоровье В Минздраве заявили о безопасности продуктов с ГМО Продукты с генетически модифицированными организмами (ГМО) в своем составе не представляют опасности для здоровья человека.

Общество Джиджи Хадид увела влезшую на подиум во время дефиле Chanel женщину Американская супермодель Джиджи Хадид увела забравшуюся на подиум во время дефиле Chanel женщину, сообщает CNN.

Политика Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.

Армия и оружие В Сирии испытали российскую С-500 Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.

Футбол КДК РФС оштрафовал Кононова на 100 тысяч рублей По словам главы КДК Артура Григорьянца, которые передаёт ТАСС, уволенный по завершению встречи специалист за неявку на послематчевое интревью и пресс-конференции оштрафован в сумме на 100 тыс. рублей.

Происшествия СПЧ потребовал прекратить уголовное дело против журналистки из Пскова Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России обратился с заявлением в поддержку местной журналистки Светланы Прокопьевой, подозреваемой по уголовному делу об оправдании терроризма, к прокурору Псковской области Сергею Белову.

Политика Борис Джонсон пообещал направить ЕС предложения по Brexit Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в течение нескольких дней правительство направит в Брюссель пакет предложений по изменению соглашения о Brexit, 1 октября передает агентство Associated Press.

Шоу-бизнес Заворотнюк после лечения появится на ТВ Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.

Футбол FA обвинила Силву в расизме из-за шутки в адрес Менди Федерация футбола Англии предъявила обвинение хавбеку «Манчестер Сити» Бернарду Силве после поста в «Твиттере» с шуткой о защитнике манкунианцев Бенджамине Менди, сообщает BBC Sport.

Транспорт ГИБДД разъяснила правила вынесения штрафов в непогоду Госавтоинспекция России направила в регионы указания, содержащие перечень ситуаций, при которых нельзя выносить штраф за нарушения, зафиксированные камерами на дорогах.

Политика Путин заявил о готовности продлить на год газовый контракт с Украиной Россия готова на год продлить контракт на прокачку газа с Украиной, если не будет подписан новый договор, заявил президент РФ Владимир Путин.

Происшествия В Ленинградской области пять человек пострадали в ДТП с автобусом Пять человек попали в больницы после столкновения рейсового автобуса с легковой машиной на Волхонском шоссе в Ленинградской области, сообщили в ГИБДД РФ.