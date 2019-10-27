Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги встречи 14-го тура чемпионата России с «Динамо» (0:1). — В дерби с «Динамо» у нас всегда не самые приятные матчи. Надо было забивать первыми, чтобы развернуть игру, но пенальти мы не реализовали.

Виктор Гончаренко: «Иногда за черной полосой бывает взлетная»

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