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Матч ТВМатч ТВВиктор Гончаренко: «Иногда за черной полосой бывает взлетная»

ЦСКА — Динамо
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «ВЭБ Арена»
Яка Бийол
9′
28′
Роман Нойштедтер
59′
Шарль Каборе
Ильзат Ахметов
Арнор Сигурдссон
59′
65′
Шарль Каборе
Артур Юсупов
68′
Кирилл Панченко
Оскар Хильемарк
Кристиян Бистрович
Константин Кучаев
76′
81′
Себастьян Шиманьски
Клинтон Н`Жи
Вадим Карпов
Звонимир Шарлия
82′
85′
Клинтон Н`Жи
88′
Сильвестр Игбоун
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги встречи 14-го тура чемпионата России с «Динамо» (0:1). — В дерби с «Динамо» у нас всегда не самые приятные матчи. Надо было забивать первыми, чтобы развернуть игру, но пенальти мы не реализовали.
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