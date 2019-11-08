Футбол
Матч ТВВиктор Гончаренко: «Расстроены, что не обыграли „Ференцварош“. Будем цепляться из последних сил за выход в плей-офф»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал итог матча с «Ференцварошем» (0:0) в 4-м туре Лиги Европы.
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Гончаренко заявил, что ЦСКА продолжит бороться за путёвку в плей-офф Лиги Европы
RT на русскомвчера в 18:00
Гончаренко: футболисты ЦСКА до последнего будут бороться за выход в плей-офф ЛЕ
ТАСС Спортвчера в 18:01
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