Футбол

Матч ТВМатч ТВВиктор Гончаренко: «Расстроены, что не обыграли „Ференцварош“. Будем цепляться из последних сил за выход в плей-офф»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал итог матча с «Ференцварошем» (0:0) в 4-м туре Лиги Европы.
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Гончаренко: «ЦСКА будет цепляться за выход из группы ЛЕ из последних сил. Можно не сомневаться»

Sport24.ruвчера в 17:18

Гончаренко — о 0:0 с «Ференцварошем»: кувыркаемся в ЛЕ: то вверх, то вниз

Чемпионатвчера в 17:33

Виктор Гончаренко: «Расстроены, что не обыграли „Ференцварош“. Будем цепляться из последних сил за выход в плей-офф»

Sportbox.RUвчера в 17:24

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Гончаренко: футболисты ЦСКА до последнего будут бороться за выход в плей-офф ЛЕ

ТАСС Спортвчера в 18:01

Гончаренко: ЦСКА будет бороться за выход из группы из последних сил

Нева Спорт01:09
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Армия и оружие

Глава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в случае появления подразделений украинских полицейских и нацгвардейцев в районе населенного пункта Петровское после разведения там сил и средств, ДНР ответит симметрично.
РИА Новости 01:58
Общество

Умер друживший с тигром Амуром козел Тимур

Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился среди пользователей сети своей дружбой с тигром Амуром, умер.
Известия вчера в 19:30
Футбол

Владислав Игнатьев: «Всегда рассчитываю и жду вызова в сборную России»

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев отметил, что всегда надеется на вызов в сборную России.
Матч ТВ 02:17
Футбол

Фернандеш прокомментировал победу над «Трабзонспором»

Полузащитник "Краснодара" Мануэл Фернандеш прокомментировал победу над "Трабзонспором" в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.
Газета.Ru вчера в 21:55
Общество

Друга Кокорина и Мамаева освободили

Друг футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Александр Протасовицкий вышел на свободу.
Lenta.ru 02:24
Происшествия

В Екатеринбурге умерла девушка после драки подростков

Девушка-подросток скончалась в результате драки между двумя группами молодых людей в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 01:38
Транспорт

Штрафы переводят на иностранный язык

Полицейский план предполагает, что к 15 декабря МВД, Минтранс, ФТС, РСА определят и утвердят перечень сведений о владельцах машин с иностранными номерами (включая данные полисов ОСАГО и «гринкарт»), необходимых для эффективной работы ГИБДД.
Коммерсантъ вчера в 17:53
Происшествия

В Дагестане задержали собравших 10 млн руб. «финансистов» ИГ

РБК 01:58
Происшествия

Самолет совершил экстренную посадку в Москве из-за технеисправности

Газета.Ru 01:38
Транспорт

В России началась продажа билетов на поезда в Крым

8 ноября в продажу поступили билеты на пассажирские поезда в Крым.
Интерфакс 01:52
Технологии

В России планируют создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей

Проект предполагает финансирование 24 млрд рублей, при этом 13,3 млрд рублей будут выделены из бюджета.
АБН вчера в 02:04
Происшествия

Пять человек погибли из-за землетрясения в Иране

В ноябре 2018 года в Иране на границе с Ираком произошло землетрясение магнитудой 6,3. В результате пострадали 646 человек.
РБК вчера в 22:13
Общество

В Приморье 19 белух выпустили из «китовой тюрьмы»

RT на русском 02:22
Общество

Российские банкоматы смогут распознавать лица при выдаче денег

Оператор единой биометрической системы (ЕБС) "Ростелеком" рассчитывает встроить в банкоматы систему распознавания лиц.
РЕН ТВ вчера в 18:02
Общество

Синоптики предсказали «вишневую» зиму в Москве

Предстоящая зима в Москве будет на один-два градуса теплее климатической нормы и станет одной из самых мягких, синоптики называют такие зимы "вишневыми", сообщается на сайте "Метеоновости".
РИА Новости 00:38
Общество

Росстат назвал долю ведущих здоровый образ жизни россиян

Издание отмечает, что Росстат впервые публикует статистику о доле граждан, ведущих здоровый образ жизни.
Lenta.ru вчера в 22:32
Общество

Страховщики предрекли поколению миллениалов бедность и быструю смерть

В исследовании уточняется, что смертность среди них на 40% выше, чем у представителей предыдущего поколения Х, которые родились в 1961–1981 годах.
Газета.Ru вчера в 22:47
Происшествия

В аэропорту Хабаровска у самолета загорелся двигатель

Двигатель самолета Embraer 190 загорелся при подготовке к вылету в аэропорту Хабаровска.
РБК вчера в 19:47
Шоу-бизнес

Пользователи Сети посоветовали Рудковской перестать танцевать

Под знаменитые хиты и новые композиции Билана активно танцевала и его продюсер Яна Рудковская.
ФАН вчера в 03:01
Экономика

Товарооборот между Россией и Китаем вырос на 2,8% в январе—октябре

За первые десять месяцев 2019 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 2,8% в годовом исчислении, до $89,829 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Главного таможенного управления КНР.
Коммерсантъ 00:48
Здоровье

Диетолог предостерег от употребления хурмы в ряде болезней

Специалист диетолог Анжелика Дюваль рассказала, какими полезными свойствами для организма человека обладает хурма и кому стоит воздержаться от её употребления, сообщает издание "Вечерняя Москва".
Ugpressa.ru 06 ноября в 08:58
Общество

Новомосковск назван одним из самых недружелюбных городов России

MySLO.ru вчера в 14:31
Общество

Звезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами

Российская газета вчера в 16:04
Политика

Цемах решился дать показания по делу MH17 следователям из Нидерландов

Свидетель по делу крушения малазийского Boeing MH17 Владимир Цемах согласился дать следователям из Нидерландов показания по делу о крушении Boeing MH17.
Газета.Ru вчера в 09:20
Музыка

Определены песни, которые не надоедает слушать до конца

Слово и Дело вчера в 19:12
Спорт

Российские «пляжники» уступили Ирану на Межконтинентальном кубке

Российская газета вчера в 15:27
Происшествия

В Томске эвакуировали 60 человек из-за пожара в многоэтажном доме

В Томске произошёл пожар в шестнадцатиэтажном жилом доме, эвакуированы более 60 человек.
RT на русском 01:13
Происшествия

Под Саратовом погибли четверо детей от отравления угарным газом

Газета.Ru 01:28
Армия и оружие

В НАТО рассказали о программе реагирования на «российскую агрессию»

Аналитики Североатлантического альянса выпустили доклад о программе «Расширенное передовое присутствие НАТО», которая должна способствовать эффективному реагированию на «российскую агрессию» в Восточной Европе.
RT на русском 00:14
Политика

Суд в Нью-Йорке оштрафовал Трампа на $2 млн

Верховный суд штата Нью-Йорк обязал президента США Дональда Трампа выплатить некоммерческим организациям $2 млн в качестве компенсации за использование своего благотворительного фонда в предвыборной кампании 2016 года.
РБК 00:38
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Виктор Михайлович Гончаренко
Белорусский футболист
Белорусский футболист и тренер. С 12 декабря 2016 года главный тренер московского ЦСКА.
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Ференцварош
Венгерский футбольный клуб
Венгерский профессиональный футбольный клуб из Будапешта. В 2006 году был назван самым популярным футбольным клубом Венгрии. С момента своего основания 30 раз становился чемпионом Венгрии, 20 раз завоёвывал Кубок Венгрии, один раз, обыграв в финале итальянский «Ювентус», выиграл Кубок ярмарок.
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