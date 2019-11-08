Футбол

Матч ТВМатч ТВВиктор Гончаренко: «Расстроены, что не обыграли „Ференцварош“. Будем цепляться из последних сил за выход в плей-офф»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал итог матча с «Ференцварошем» (0:0) в 4-м туре Лиги Европы.
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Гончаренко: «ЦСКА будет цепляться за выход из группы ЛЕ из последних сил. Можно не сомневаться»

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