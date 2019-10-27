РПЛ

Sportbox.RUSportbox.RUВиктор Гончаренко: «У ЦСКА идет черная полоса»

ЦСКА — Динамо
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
Яка Бийол
9′
28′
Роман Нойштедтер
59′
Шарль Каборе
Ильзат Ахметов
Арнор Сигурдссон
59′
65′
Шарль Каборе
Артур Юсупов
68′
Кирилл Панченко
Оскар Хильемарк
Кристиян Бистрович
Константин Кучаев
76′
81′
Себастьян Шиманьски
Клинтон Н`Жи
Вадим Карпов
Звонимир Шарлия
82′
85′
Клинтон Н`Жи
88′
Сильвестр Игбоун
Если идет черная полоса, то она затрагивает и пенальти, — сказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч Премьер». По итогам встречи ЦСКА идет на пятом месте в турнирной таблице, набрав 26 очков, а «Динамо» занимает 12-е место, у команды 14 очков.
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