Если идет черная полоса, то она затрагивает и пенальти, — сказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч Премьер». По итогам встречи ЦСКА идет на пятом месте в турнирной таблице, набрав 26 очков, а «Динамо» занимает 12-е место, у команды 14 очков.

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