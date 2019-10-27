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Sportbox.RUВиктор Гончаренко: «У ЦСКА идет черная полоса»
Яка Бийол
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|28′
Роман Нойштедтер
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Шарль Каборе
Ильзат Ахметов
Арнор Сигурдссон
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Кирилл Панченко
Оскар Хильемарк
Кристиян Бистрович
Константин Кучаев
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Себастьян Шиманьски
Клинтон Н`Жи
Вадим Карпов
Звонимир Шарлия
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Клинтон Н`Жи
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Сильвестр Игбоун
Если идет черная полоса, то она затрагивает и пенальти, — сказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч Премьер». По итогам встречи ЦСКА идет на пятом месте в турнирной таблице, набрав 26 очков, а «Динамо» занимает 12-е место, у команды 14 очков.
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Все неудачи ЦСКА – из-за одной проблемы. Однако Гончаренко способен все исправить
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