Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в интервью пресс-службе клуба перед матчем с «Арсеналом» в чемпионате России рассказал о первой половине сезона. Также он оценил состояние команды.

Виктор Гончаренко: «Я чувствовал, что серия неудач давит на команду»

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