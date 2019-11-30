РПЛ
Спорт-ЭкспрессВиктор Гончаренко: «Я чувствовал, что серия неудач давит на команду»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в интервью пресс-службе клуба перед матчем с «Арсеналом» в чемпионате России рассказал о первой половине сезона. Также он оценил состояние команды.
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Шоу-бизнес
Анна Хилькевич заявила, что ей стыдно за русских мужчин
Экономика
Минфин отказался выделить деньги из бюджета на ВСМ Москва – Петербург
Минфин не собирается выделять деньги из бюджета на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, заявил РБК замминистра финансов Андрей Иванов на форуме «Инфраструктурные инициативы бизнеса».
Общество
Кудрин призвал отказаться от выполнения всех задач «сверху»
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что в стране нужно усилить муниципальную власть, вместо того чтобы добиваться «выполнения всех задач сверху».
Армия и оружие
NI назвал «смертоносной» российскую снайперскую винтовку
Американский журнал The National Interest назвал российскую крупнокалиберную снайперскую винтовку Драгунова (СВДК) «смертоносной», отметив её способность пробивать броню.
Общество
Совет Федерации опубликовал текст законопроекта о домашнем насилии
В документе есть еще много правильных идей, но поскольку над текстом работало довольно много людей и структур, вариант, опубликованный Совфедом, получился неким нагромождением — не просто нерабочим, но даже просто неграмотным с юридической точки зрения, говорит адвокат, соавтор законопроекта Мари Давтян.
Происшествия
Лишившийся рук при взрыве работник «Дома-2» добился пожизненных выплат
Потерявший обе руки при взрыве на площадке "Дома-2" молодой человек получил пожизненные выплаты, сообщает телеканал "360".
Армия и оружие
Россия и Турция провели совместное патрулирование в Сирии
Футбол
«Ювентус» хочет бесплатно заполучить двух игроков «Челси»
Источник со ссылкой на Calciomercato сообщает, что "Ювентус" планирует на бесплатной основе подписать двух футболистов "Челси".
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев показал трогательное семейное видео
Российский певец Сергей Лазарев показал трогательное видео со своими детьми. Веселый ролик он опубликовал на странице в Instagram.
Политика
«Нафтогаз» заявил о проблемах со взысканием долгов с «Газпрома»
"Нафтогазу Украины" не удалось через суды добиться ареста активов "Газпрома" в Германии, Польше и Молдавии, чтобы взыскать компенсацию по решению Стокгольмского арбитража, сообщил исполнительный директор "Нафогаза" Юрий Витренко в эфире украинского "Радио НВ".
Единоборства
Кадыров поздравил Емельяненко с победой над Кокляевым
Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил Александра Емельяненко с победой над Михаилом Кокляевым.
Общество
Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в причастности к лесным пожарам
Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил актера Леонардо Ди Каприо в том, что он спонсирует неправительственные организации (НПО), члены которых подозреваются в поджоге лесов в Амазонии.
Политика
МИД объяснил скандал с чешской делегацией в аэропорту Москвы
В МИД России заявили, что причиной отказа в вылете из Москвы в Казань делегации главы минсельхоза Чехии Мирослава Томана было несоблюдение ей таможенного законодательства.
Общество
Президенты Турции и Азербайджана запустили газопровод TANAP
Главы Турции и Азербайджана Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев торжественно дали старт работе газовой магистрали по которой азербайджанский газ будет поступать в Европу.
Хоккей
В тренерский штаб молодежной сборной России вошли Ларионов и Хабибулин
Футбол
«Манчестер Сити» в гостях не смог обыграть «Ньюкасл»
«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Ньюкаслом» в матче 14-го тура чемпионата Англии.
Политика
Савченко высмеяли в Сети за фотографии с дня рождения Дмитрия Гордона
Пользователи Сети высмеяли бывшего депутата Верховной рады Надежду Савченко за фотографии, сделанные на дне рождения журналиста Дмитрия Гордона.
Происшествия
На Украине 59 человек признали виновными по делу о Евромайдане
В делах о преступлениях, совершенных во время Евромайдана, суд признал виновными 59 человек, сообщили «Радио Свобода» в Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ).
Политика
Мадуро мобилизовал армию Венесуэлы
Происшествия
Замглавы свердловского СК задержали по подозрению во взятке
Первого заместителя главы управления Следственного комитета по Свердловской области Михаила Бусылко и правозащитника адвокатской палаты Владимирской области задержали при получении взятки.
Футбол
«Витесс» объявил об отставке Леонида Слуцкого
Ранее Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера голландского футбольного клуба "Витесс".
Армия и оружие
Бальбек прокомментировал введение новых званий на Украине
Введение на Украине новых званий по стандартам НАТО является проявлением низкопоклонства перед Западом, заявил РИА Новости депутат Госдумы Руслан Бальбек.
Политика
CNN: Киев может начать выгодные Трампу расследования
Правительство Украины может объявить о начале расследований, которые могут быть политически выгодными президенту США Дональду Трампу, в том числе в связи с его ситуацией с импичментом.
Футбол
«Ростов» и «Урал» объявили составы на матч чемпионата России
После 17-ти туров чемпионата России "Ростов" идет пятым, набрав 30 очков, "Урал" занимает девятое место, имя в активе 20 баллов.
Футбол
Головин высказался об оскорблениях фанатов в адрес Дзюбы
Полузащитник «Монако» и сборной России по футболу Александр Головин прокомментировал ситуацию с Артёмом Дзюбой и фанатами.
Происшествия
Историка Соколова перевезли в Москву для экспертизы
Бывшего доцента СПбГУ, историка Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, перевезли из петербургского СИЗО «Кресты» в Москву для проведения экспертизы.
Игры
Новые скриншоты фанатского ремейка Half-Life: Opposing Force
Политика
В Госдуме оценили идею Украины о запрете прямых поставок газа из РФ
Селезнев отметил, что с украинской точки зрения это выглядит логичным шагом как некое усиление позиции в переговорах по транзиту газа.
Музыка
Сергей Шнуров избавился от самой сильной участницы шоу «Голос»
Музыкант Сергей Шнуров отправил домой одну из самых сильных участниц шоу "Голос" Милану Рахманову, которая попала в его команду на этапе слепых прослушиваний.
Армия и оружие
Генсек НАТО заявил об отсутствии «российской угрозы»
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит угрозы или агрессивных действий со стороны России, но рассматривает Москву как «стратегический вызов».