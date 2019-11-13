Футбол
Bookmaker-ratings.ruВиктор Гончаренко дисквалифицирован на два матча
КДК РФС принял решение по поводу наказания для главного тренера ЦСКА. Гончаренко будет оштрафован на 100 тысяч рублей и дисквалифицирован на два матча. В случае с одной игрой речь идет о реальной дисквалификации, с другой — об условной.
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Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 21:25, Ашберн
Политика
Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского
В Кремле высоко ценят стремление первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева наладить отношения Москвы и Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 04:51
Политика
Около 50 тысяч украинцев переехали в российский Крым
RT на русском 07:21
Происшествия
Пятилетняя девочка пропала в Крыму
Пятилетняя девочка пропала из дома в селе на севере Крыма. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Политика Сегодня 10:53
Транспорт
На Сахалине из-за непогоды закроют движение междугородних автобусов
В связи с неблагоприятными погодными условиями с 15:00 14 ноября в соответствии с решением КЧС будет закрыто движение для автобусов, осуществляющих междугородние пассажирские перевозки из Южно-Сахалинска в Шахтерск, Поронайск, Корсаков, Холмск, Невельск, Углегорск, Макаров, Александровск-Сахалинский, Красногорск.
Сахалин.Инфо 21:02
Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
Коммерсантъ вчера в 07:16
Армия и оружие
Десять человек стали жертвами ударов Израиля по сектору Газа
Число жертв при авиаударах израильской армии по сектору Газа увеличилось до десяти.
Политика Сегодня вчера в 16:30
Политика
Трамп и Эрдоган попытаются решить вопрос с закупкой российских С-400
Президенты США Дональд Трамп и Турции Реджеп Тайип Эрдоган попытаются урегулировать вопрос с приобретением российских комплексов С-400, заявил 13 ноября журналистам американский лидер.
REGNUM 20:24
Политика
Коломойский призвал Украину наладить отношения с Россией
В интервью The New York Times украинский предприниматель Игорь Коломойский заявил, что Киеву необходимо улучшить отношения с Москвой.
Капитал страны 07:55
Космос
Венера обитаема: ученые нашли новые доказательства присутствия жизни в далеком прошлом планеты
Экология Регионов 02:59
Хоккей
Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса»
Пока официальных заявлений со стороны клуба не было, но журналист телеканала Sportsnet журналист Эллиотт Фридман на своей странице в Twitter написал, что руководство "Лос-Анджелеса" приняло решение вывести российского ветерана из состава.
Российская газета вчера в 23:38
Здоровье
Медики Южно-Сахалинска начали менять людям коленные суставы
РИА Сахалин-Курилы 19:13
Игры
Rockstar извинилась за Red Dead Redemption 2 на ПК и дарит подарки
С запуском ПК-версии Red Dead Redemption 2 у Rockstar, очевидно, все вышло не очень хорошо, но разработчики обещают исправиться.
Российская газета 15:25
Кино
В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского
Фильм «Грех» Андрея Кончаловского снимали в Италии на итальянском языке с итальянской съемочной группой.
BFM.ru 10:22
Наука
Учеными раскрыто появление инфекции, пожирающей людей живьем
Ugpressa.ru 15:45
Армия и оружие
В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС
1 октября глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что в размещении российской базы ВВС на территории его страны «нет практического смысла».
РБК 14:56
Экономика
Граждан России больше всего тревожат цены на еду и экономика
Граждан России, несмотря на достигшую в третьем квартале 2019 года максимума впервые за последние четыре года уверенность потребителей, по-прежнему обеспокоены ростом цен на продукты питания, а также проблемами в экономике.
REGNUM 03:51
Технологии
Роскосмос потратит 17 млн рублей на новогодние подарки
Госкорпорация «Роскосмос» запланировала покупку наборов с космической едой, кружек, накидок и лото.
News.ru 19:53
Спорт
Ольга Зайцева: «Судебный процесс по „делу Родченкова“ идет»
Спорт-Экспресс 20:25
Политика
Туск назвал Россию «стратегической проблемой» Евросоюза
Уходящий глава Евросовета Дональд Туск все пять лет работы на этом посту утверждал лидерам Евросоюза, что Россия является "стратегической проблемой" сообщества, а не "стратегическим партнером".
ТАСС 16:10
Шоу-бизнес
Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова
Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
iReactor 14:11
Общество
Продюсер заявил, что концерты Максима Галкина в России могут запретить
Телепродюсер и экс-игрок КВН Леонид Мазор прокомментировал недавний концерт шоумена Максима Галкина в Новосибирске.
Газета.Ru 06:11
Шоу-бизнес
Мария Ивакова и Никита Ефремов впервые вышли в свет вместе
На днях одно из известных глянцевых изданий назвало влюбленных парой года. Накануне они впервые вышли в свет вместе.
WomanHit.ru 05:59
Происшествия
В Забайкалье шесть человек погибли в ДТП
На федеральной трассе Чита - Забайкальск микроавтобус столкнулся с двумя грузовиками. Погибли шесть человек, еще трое пострадали.
Российская газета 20:23
Единоборства
Американский боец Найт избил двух мужчин в туалетной кабинке
Боец Джейсон Найт избил двух мужчин в туалетной кабинке. Конфликт произошел в одном из баров США. Видео драки опубликовал боец Брок Вивер.
Pravda.Ru 08:55
Политика
Украина потребовала от России оправданий по делу в суде ООН
Само решение суда ООН Зеркаль назвала победой украинской дипломатии. Отметим, что представители Украины обратились в суд в 2017 году.
Piter.tv вчера в 14:06
Общество
Сильнейшее за 50 лет наводнение произошло в Венеции
В Венеции из-за продолжительных дождей началось наводнение. Уровень воды поднялся до рекордных за последние 50 лет 187 сантиметров.
VSE42.RU вчера в 22:37