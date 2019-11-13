Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruВиктор Гончаренко дисквалифицирован на два матча

КДК РФС принял решение по поводу наказания для главного тренера ЦСКА. Гончаренко будет оштрафован на 100 тысяч рублей и дисквалифицирован на два матча. В случае с одной игрой речь идет о реальной дисквалификации, с другой — об условной.
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