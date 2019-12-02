Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 18-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала" заявил, что до гола его команда не позволяла сопернику подходить к воротам Игоря Акинфеева. Также он посетовал на действия подопечных после пропущенного мяча.

Виктор Гончаренко: если не забиваешь голы, тяжело рассчитывать на победу

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