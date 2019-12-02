РПЛ
Спорт-ЭкспрессГончаренко объяснил поражение ЦСКА от «Арсенала»
Чемпионат России, вчера
Стадион «ВЭБ Арена»
|24′
Кирилл Комбаров
|31′
Сергей Ткачев
Даниил Лесовой
|52′
Даниил Лесовой
Константин Кучаев
Ильзат Ахметов
|57′
Вадим Карпов
Яка Бийол
|67′
Алан Дзагоев
Арнор Сигурдссон
|78′
|83′
Евгений Луценко
Александр Ломовицкий
|84′
Даниил Лесовой
Игорь Дивеев
|90′+4′
ЦСКА
Расстановка 3‑4‑3
35
Акинфеев
29
Бийол
78
Дивеев
23
Магнуссон
2
Фернандес
25
Бистрович
98
Обляков
7
Ахметов
8
Влашич
9
Чалов
17
Сигурдссон
50
Шамов
9
Комбаров
8
Григалава
6
Беляев
21
Альварес
20
Чаушич
4
Бауэр
70
Костадинов
22
Лесовой
27
Ломовицкий
23
Горбатенко
Арсенал (Тула)
Расстановка 4‑3‑3
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от «Арсенала» в домашнем матче 18-го тура РПЛ (0:1) констатировал, что его команда упустила свои шансы. По словам специалиста, красно-синие на фоне усталости не смогли прибавить в концовке.
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Виктор Гончаренко: «Гол „Арсенала“? Сейчас кричать про судей не буду. Сами смотрите»
Sportbox.RUвчера в 14:20
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