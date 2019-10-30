Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал выход своей команды в четвертьфинал Кубка России по футболу. По мнению белорусского специалиста, в матче против "Уфы" удача была на стороне армейцев.

Виктор Гончаренко: в игре с «Уфой» фортуна повернулась в нашу сторону

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