Футбол
Вести.RuВиктор Гончаренко: в игре с «Уфой» фортуна повернулась в нашу сторону
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал выход своей команды в четвертьфинал Кубка России по футболу. По мнению белорусского специалиста, в матче против "Уфы" удача была на стороне армейцев.
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Евсеев не стал отвечать на вопросы. Гончаренко надеется, что черная серия прервалась
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Виктор Гончаренко: Должна же была когда-то фортуна и в нашу сторону повернуться
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Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.
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