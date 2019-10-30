Футбол
Вести.RuВиктор Гончаренко: в игре с «Уфой» фортуна повернулась в нашу сторону
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал выход своей команды в четвертьфинал Кубка России по футболу. По мнению белорусского специалиста, в матче против "Уфы" удача была на стороне армейцев.
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Евсеев не стал отвечать на вопросы. Гончаренко надеется, что черная серия прервалась
Спорт-Экспрессвчера в 14:55
Виктор Гончаренко: Должна же была когда-то фортуна и в нашу сторону повернуться
Советский спортвчера в 14:57
Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 08:18, Вашингтон
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Вывод на рынок новых продуктов потребовал от AMD увеличения расходов на маркетинг
Источник изображения: AMD Стало известно, например, что на направлениях вычислительных продуктов и графики выручка AMD за минувший квартал выросла на 36 %, и поставки усреднённой по типу продукции в натуральном выражении выросли на 10 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средняя цена реализации поднялась сразу на 40 %.
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В Коми ребенок умер во время тихого часа в детском саду
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38-летний подозреваемый жил с супругой и ее матерью в квартире на улице Розы Люксембург.
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Газета.Ru 28 октября в 11:03
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RT на русском 06:04
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В январе 2018 года PUBG достигла пика по среднему онлайну — 1 584 886 игроков, после чего «королевская битва» почти каждый месяц теряла активных пользователей.
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Apple купила бренд у компании из Зеленограда
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Общество
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Согласно документу, самое большое повышение тарифов ждет Чеченскую республику.
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«Авангард» расторг контракт с Щербаком
«Авангард» расторг контракт с нападающим Никитой Щербаком по обоюдному согласию сторон.
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Экономика
Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года
На 1 октября коэффициент обслуживания беззалоговых ссуд составил 8,9% — это максимум с начала года.
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Генсек НАТО не дал Зеленскому слова на заседании в Киеве
На открытии заседания комиссии Украина – НАТО, в котором принимают участие президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, произошел курьезный случай.
Взгляд.ру 05:14
Здоровье
Сокращение числа врачей зафиксировано в 54 регионах
В документе отмечается, что в 54 российских регионах число медработников сократилось. Наибольшее уменьшение врачей (59%) отмечено в Бурятии.
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Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК вчера в 13:30
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Задоров вызвал на бой игроков скамейки «Флориды»
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Космос
Марсоход миссии «Марс-2020» впервые встал на колеса
Специалисты из Лаборатории реактивного движения NASA опубликовали таймлапс, на котором показан процесс постановки нового марсохода миссии «Марс-2020» на колеса в начале октября этого года.
N+1 26 октября в 08:12
Гаджеты
Отпечатки на стакане помогли взломать смартфон за 20 минут
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Тело солдата-срочника нашли в кабинете его командира под Калугой
В воинской части в Козельске Калужской области погиб 21-летний солдат-срочник Сергей Сафонов – его тело обнаружили в кабинете командира части.
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Владимир Путин посетит Будапешт
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Общество
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На основе анализа поисковых запросов названы 20 самых популярных у россиян продуктов для домашних заготовок на зиму.
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Политика
НАТО исключило ведение дел с Россией «как обычно» до возвращения Крыма
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РБК 07:53
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