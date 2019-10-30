Футбол
Вести.RuВиктор Гончаренко: в игре с «Уфой» фортуна повернулась в нашу сторону
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал выход своей команды в четвертьфинал Кубка России по футболу. По мнению белорусского специалиста, в матче против "Уфы" удача была на стороне армейцев.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Евсеев не стал отвечать на вопросы. Гончаренко надеется, что черная серия прервалась
Спорт-Экспрессвчера в 14:55
Виктор Гончаренко: Должна же была когда-то фортуна и в нашу сторону повернуться
Советский спортвчера в 14:57
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 06:50, Вашингтон
Общество
Симоньян возмутилась из-за вопросов Собчак и ушла с интервью
Здоровье
Диетологи считают тыкву полезной для 80% россиян
По мнению диетолога Риммы Мойсенко, у жителей РФ отмечается недостаток магния. Для его пополнения необходимо ввести в рацион тыкву.
Происшествия
Минобороны назвало видео «издевательств» в Забайкалье провокацией
Министерство обороны прокомментировало публикацию в СМИ видеозаписи, на которой якобы зафиксированы унижения солдат в воинской части в Забайкалье.
Происшествия
Солдат-срочник найден повешенным в воинской части под Калугой
В воинской части в Козельске, Калужская область, солдата-срочника обнаружили повешенным на ремне в кабинете командира части.
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Футбол
«Мы играли с Роналду на одной позиции. Он советовался». Белорус, который застал Криша в Португалии, Мальдини в «Милане» и Конте в «Бари»
Каким был Роналду до «МЮ», и кто был талантливее него в тот момент в «Спортинге»
Политика
Путин рассказал о сокращении числа абортов в России
Число сделанных в этом году в России абортов сократилось примерно на 100 тысяч по сравнению с прошлым годом, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Политика
В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина
Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил документы о первых лицах России и города, включая характеристику КГБ на его тогдашнего сотрудника, нынешнего президента Владимира Путина.
Баскетбол
Карри сломал руку в матче против «Финикса»
Защитник клуба НБА "Голден Стэйт" Стефен Карри получил перелом левой руки в матче регулярного чемпионата с "Финиксом", сообщается на официальном сайте "Уорриорз".
Происшествия
В Петербурге почтили память жертв авиакатастрофы над Синаем
Ранним утром 31 октября в Троице-Измайловском соборе Санкт-Петербурга прошла панихида по пассажирам и экипажу рейса 9268, погибшим в воздушном пространстве Египта четыре года назад.
Экономика
Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года
На 1 октября совокупная долговая нагрузка населения по всем видам кредитов достигла 10,6%, свидетельствуют предварительные подсчеты ЦБ.
Транспорт
Опубликовано расписание поездов через Крымский мост
В интернете опубликовано расписание первых поездов, которые начнут курсировать между материком и полуостровом в декабре 2019 года.
Происшествия
Названа новая причина расстрела солдатом сослуживцев в Забайкалье
Минобороны России подвело итоги работы комиссии, которая занималась установлением причин расстрела солдатом Рамилем Шамсутдиновым сослуживцев в Забайкальском крае.
Общество
Потепление и плюсовая температура вернутся в Москву в начале ноября
Положительная температура воздуха вернется в столицу уже в пятницу, 1 ноября, сообщила РБК главный специалист метеобюро Москвы, метеоролог Татьяна Позднякова.
Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
Общество
В Нью-Йорке запретят продавать фуа-гра
Нью-йоркские законодатели приняли законопроект, запрещающий ресторанам и продуктовым магазинам продавать фуа-гра, откормленную печень утки или гуся, которая на протяжении веков считается кулинарным деликатесом.
Происшествия
В пермский офис «Мемориала» пришли с обысками
В офис пермского отделения "Мемориал" и домой к руководителю отделения Роберту Латыпову пришли с обысками, сообщил глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.
Экономика
Счетная палата выявила финансовые нарушения при распределении месторождений в ЯНАО
Счетная палата выявила ряд нарушений со стороны Роснедр и двух департаментов по недропользованию - по Уральскому и Северо-Кавказскому федеральным округам при распределении месторождений в 2018 году.
Политика
Зеленский назвал дату разведения сил в Петровском
Была согласована и дата отвода сил. Однако разведение неоднократно срывалось, в чем самопровозглашенные республики Донбасса обвиняют Киев.
Общество
Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября
В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Наука
Ученые назвали тревожный признак скорой смерти
Группа американских и канадских ученых выяснила, какой признак может говорить о том, что человек сильнее всего подвержен риску травм, инвалидности и смерти.
Здоровье
Алтайский Минздрав объявил фейком сообщения о мандариновом гриппе
Ситуацию прокомментировал Минздрав Алтайского края.
Происшествия
Судмедэксперт на допросе признал, что «пьяный» мальчик был трезвым
На допросе в Следственном комитете судмедэксперт Сергей Насонов заявил, что на момент гибели мальчик был трезв.
Армия и оружие
Российский посол рассказал, чем КНДР может испортить настроение США
Кроме пусков ракет, в арсенале КНДР есть достаточно других "сюрпризов", способных испортить настроение США и другим странам, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.
Хоккей
Познер вступился за гражданина США Малкина
Познер отметил, что три «золота» для России завоевал гражданин Южной Кореи Виктор Ан и еще два — гражданин США Вик Уайлд.
Происшествия
Директора Физического института РАН отпустили под подписку о невыезде
Следователи отпустили директора Физического института (ФИАН) РАН Николая Колачевского под подписку о невыезде, сообщает ТАСС.