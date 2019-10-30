Футбол
Вести.RuВиктор Гончаренко: в игре с «Уфой» фортуна повернулась в нашу сторону
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал выход своей команды в четвертьфинал Кубка России по футболу. По мнению белорусского специалиста, в матче против "Уфы" удача была на стороне армейцев.
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Общество
Правительство утвердило предельный индекс роста цен на ЖКХ в 2020 году
Правительство утвердило максимальные индексы роста цен на услуги ЖКХ во втором полугодии 2020 года в России, в соответствии с которыми плата за жилищно-коммунальные услуги в Москве вырастет не более чем на 5%, а в Санкт-Петербурге рост цен составит не более 3,8%.
RT на русском 20:44
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК 13:30
Космос
Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
Газета.Ru 28 октября в 13:18
Шоу-бизнес
Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике
Известная актриса Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике.
Актуальные Новости 10:24
Гаджеты
Apple призывает владельцев iPhone 5 обновиться до iOS 10.3.4
Речь идет о смартфоне iPhone 5. Его владельцев купертиновцы призывают обновить до iOS 10.3.4. Притом сделать это необходимо до 3 ноября.
RuNews24.ru 28 октября в 04:46
Футбол
«Ахмат» разгромил «Луч» в Кубке России, Глушаков оформил дубль
Грозненский «Ахмат» на домашнем поле обыграл владивостокский футбольный клуб «Луч» со счётом 5:1 в матче 1/8 финала Кубка России.
News.ru 12:51
Кино
Вышел новый трейлер сериала «Мандалорец» по вселенной «Звездных войн»
Новый сериал во вселенной Звездных войн "Мандалорец" обзавелся вторым трейлером.
Российская газета вчера в 04:50
Здоровье
Рыбу, где обнаружена гаффская болезнь, поставляли в три региона
РЕН ТВ вчера в 11:12
Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости 10:56
Хоккей
Свечников первым в истории НХЛ забросил лакросс-гол
Свечников первым в истории лиги забросил «мичиган», или лакросс-гол. До этого подобным взятием ворот не отличался никто в НХЛ.
RT на русском 02:08
Политика
Захарова предложила помочь Киеву в разведении сил в Донбассе
7 октября боевики батальона «Азов» захватили населенный пункт Золотое в Донбассе, где планировалось разведение сил ВСУ и ополченцев.
Известия 19:47
Футбол
Непомнящий рассказал, какими словами Дзюба обзывал капитана «Томи»
По словам Непомнящего, Дзюба был таким парнем, который понимал свою роль, и несмотря на юный возраст он вел себя как самый взрослый.
Нева Спорт 10:58
Политика
В декабре в Великобритании состоятся досрочные выборы в парламент
Премьера страны поддержали «Либеральные демократы», Шотландская национальная партия, а также и лейбористы, которые до этого трижды блокировали проведение внеочередных парламентских выборов.
Inc-news.ru 01:42
Экономика
Акции «Газпрома» выросли до максимума с 2008 года
На Московской бирже стоимость акций «Газпрома» выросла на 2,33% и поднялась до отметки 259 руб. за акцию, свидетельствуют данные торгов.
РБК 06:13
Политика
Конгресс США принял резолюцию против включения России в G7
Комитет по иностранным делам палаты представителей в американском конгрессе единогласно принял резолюцию против участия России в саммите формата G7.
РБК 21:26
Происшествия
На Камчатке завели уголовное дело по факту смерти младенца в самолете
Смерть младенца на борту самолета при перелете с Камчатки в Хабаровск стала поводом для возбуждения уголовного дела.
Известия 21:19
Общество
В России вступили в силу новые правила ОСАГО
Поправки в закон об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств вступили в силу с сегодняшнего дня.
ФАН вчера в 09:26
Политика
СМИ показали характеристику КГБ на Путина
Газета.Ru 20:31
Происшествия
Суд арестовал участника акции 27 июля в Москве Павла Новикова
Басманный районный суд на 2 месяца отправил в СИЗО Павла Новикова, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции во время несогласованной акции 27 июля в Москве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС 14:05
Армия и оружие
Российские военные развернули «Подсолнухи»
Вести.Ru 03:30
Космос
Робот Федор сообщил о «секретных работах» на МКС
Антропоморфный робот Федор в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что на борту Международной космической станции занимался рядом «секретных вещей», о которых известно только главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину.
РБК 25 октября в 20:01
Гаджеты
Nvidia представила недорогие и мощные видеокарты
Чтобы не отставать, Nvidia представила новые видеокарты в среднем ценовом сегменте - GTX 1650 Super и GTX 1660 Super.
Ридус вчера в 10:52
Политика
Зеленский назвал три этапа прекращения конфликта в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский назвал три этапа, которые необходимо преодолеть для завершения конфликта в Донбассе.
Суть событий 05:44
Экономика
Apple заявила о рекордно высокой выручке за квартал
Квартальная выручка Apple возросла на 2%, достигнув самого высокого показателя в истории этой американской компании - $64 млрд.
ТАСС 18:20
Экономика
Попавшие под санкции «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам
Почему "Силмаш" пожаловался на Вьетнам в суд в Сингапуре Проблемы с проектом ТЭС "Лонг-Фу-1" во Вьетнаме возникли у "Силовых машин" после того, как в январе 2018 года компания попала в санкционный список Минфина США по обвинению в незаконных поставках газовых турбин в Крым.
РБК 01:00
Финансы
ФРС США в третий раз за год понизила ставку
Решение о понижении ставки стало третьим подряд в 2019 году - ранее подобные решения регулятор принимал в сентябре и июле.
ТАСС 14:48
Экономика
Духов не хватит: парфюмеры готовятся снизить импорт в Россию
Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сказал «Известиям», что контролирующие органы не поддерживают появления исключений из правил для импортируемых духов и туалетной воды (в части возможности их маркировки на территории РФ на складе компании уже после выпуска во внутренний оборот).
Известия 17:01
Политика
Путин прибыл из Будапешта в Калининград
Президент России Владимир Путин по завершении официального визита в Венгрию прилетел в Калининград.
Интерфакс 18:25