Футбол
Вести.RuВиктор Гончаренко: в игре с «Уфой» фортуна повернулась в нашу сторону
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал выход своей команды в четвертьфинал Кубка России по футболу. По мнению белорусского специалиста, в матче против "Уфы" удача была на стороне армейцев.
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Евсеев не стал отвечать на вопросы. Гончаренко надеется, что черная серия прервалась
Спорт-Экспрессвчера в 14:55
Виктор Гончаренко: Должна же была когда-то фортуна и в нашу сторону повернуться
Советский спортвчера в 14:57
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