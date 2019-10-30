Футбол

Вести.RuВести.RuВиктор Гончаренко: в игре с «Уфой» фортуна повернулась в нашу сторону

ЦСКА — Уфа
1 – 0
Матч завершён
Кубок России, 1/8 Финала, вчера
Стадион «ВЭБ Арена»
Яка Бийол
90′+2′
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал выход своей команды в четвертьфинал Кубка России по футболу. По мнению белорусского специалиста, в матче против "Уфы" удача была на стороне армейцев.
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