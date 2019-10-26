Спорт
UPmonitorВиктор Кривошеин вошел в оргкомитет Универсиады-2023
Министр спорта региона Леонид Рапопорот также вошел в оргкомитет, но в роли секретаря. Включили в оргкомитет, который будет готовить город к крупнейшим международным соревнованиям, и представителей строительного бизнеса. В частности, это гендиректор «РСГ-Академическое» Виктор Кривошеин.
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Общество
В России более трети семей не знают о положенных им льготах
Зачастую в семьях не знают про такие льготы, как налоговые послабления на транспорт и землю, путевки в оздоровительные лагеря, подарки для детей из многодетных семей и возможность бесплатно посещать музеи.
Общество
В алтайском селе дети уже два месяца не ходят в школу — нет учителей
В селе Большая Тихая Алтайского края уже два месяца не работает школа — последняя учительница уехала в Германию.
Армия и оружие
Минобороны опровергло обстрел российских военных полицейских в Сирии
«29 октября сего года при подготовке к плановой встрече представителей российской военной полиции с турецкой стороной на пункте перехода "Дербисия" сирийско-турецкой границы рядом со стоящими российскими бронеавтомобилями раздался хлопок от подрыва неустановленного безоболочного взрывного устройства»,— говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
Общество
Суд взыскал с Грудинина более 1 млрд рублей
Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск акционеров подмосковного совхоза имени Ленина к его директору Павлу Грудинину и взыскал с него более 1 млрд рублей.
Футбол
Ибрагимович объявил о возвращении в Испанию
Общество
В РФ вступили в силу налоговые льготы для дачников
Как сообщало ИА REGNUM, закон о налоговых льготах для садоводов и огородников Госдума РФ приняла в третьем, итоговом чтении в сентябре 2019 года.
Политика
В Золотом Украина начала долгожданное разведение войск
В Золотом, на линии разграничения позиций Украины и ЛНР, сегодня началось долгожданное разведение войск, которое почти месяц блокировали боевики-нацисты.
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Политика
В Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье
Расстрел военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье не является вопросом президента России Владимира Путина.
Экономика
На Универсиаду-2023 выделят 40 млрд рублей из свердловского бюджета
Свердловская область потратит около 40 млрд рублей на строительство объектов для Универсиады-2023 в Екатеринбурге.
Общество
В России могут вдвое сократить количество моногородов
Число моногородов в России может сократиться с 321 до 170.
Авто
Названы характеристики нового кроссовера Changan CS55 для России
Китайский автопроизводитель раскрыл характеристики нового кроссовера для Changan CS55 для российского рынка.
Здоровье
Каждая десятая шапка в России может вызвать головную боль или рак кожи
Медицинские работники предупредили жителей России о смертельной опасности шапок и беретов, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Шоу-бизнес
Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой
Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
Политика
Трамп назвал Зеленского «новым президентом России»
Президент США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России".
Наука
Открыто новое полезное свойство кофе
Регулярное употребление кофе вызывает изменения микрофлоры кишечника, что в конечном итоге приводит к снижению риска появления ряда заболеваний, выяснили ученые из Медицинского колледжа Бэйлора в Хьюстоне.
Происшествия
Мальчика засосало в трубу в бассейне штаб-квартиры СВР
На территории московской штаб-квартиры Службы внешней разведки России погиб ребенок - мальчика затянуло в сливное отверстие системы очистки бассейна.
Политика
Зеленский назвал главную цель Украины
Украина обязана прекратить просить помощи у международных партнеров, в том числе Европейского союза (ЕС), Киеву необходимо реализовывать проекты на паритетных началах с партнерами.
Космос
Космоплан США X-37B вернулся с секретной миссии
Как сообщили ВВС США в соцсети Twitter, экспериментальный самолет провел на орбите 780 дней – больше двух лет.
Экономика
Минфин и Центробанк представили новую систему пенсионных накоплений
Во вторник, 29 октября, Банк России и Министерство финансов в пресс-центре МИА «Россия сегодня» представили законопроект о внедрении новой системы пенсионных накоплений под названием «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала жизнерадостное фото в Instagram
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, предположительно, борющейся с тяжелой болезнью, опубликовала жизнерадостный снимок в Сети.
Политика
Зеленского в Мариуполе встретили акцией протеста
Акцией протеста встретили в Мариуполе президента Украины Владимира Зеленского, который приехал в город на инвестиционный форум, сообщило местное издание "0629".
Наука
В Японии научились диагностировать шизофрению по волосам
Японские ученые нашли связь между шизофренией и состоянием сероводорода в мозге.
Армия и оружие
Украина проведет учения с ракетными стрельбами на границе с Крымом
Киев запланировал проведение тактических учений в Херсонской области, сообщается в официальном аккаунте Командования воздушных сил Украины в Facebook.
Общество
Россияне согласились отказаться от зарубежных интернет-сервисов
77 процентов опрошенных согласились с тем, что государство должно иметь возможность устанавливать правила для отечественных интернет-компаний, а работающие в России и зарабатывающие на использовании данных россиян российские интернет-компании должны находиться под управлением граждан РФ.
Экономика
Сбербанк планирует купить долю Mail.ru Group
«Решение о потенциальной продаже Газпромбанком своей доли в МФТ Сбербанку не относится к операционной деятельности компании, однако со своей стороны мы были бы рады укрепить наше взаимодействие с таким сильным игроком на рынке, как Сбербанк»,— заявил гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев.