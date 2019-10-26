Спорт

UPmonitorUPmonitorВиктор Кривошеин вошел в оргкомитет Универсиады-2023

Министр спорта региона Леонид Рапопорот также вошел в оргкомитет, но в роли секретаря. Включили в оргкомитет, который будет готовить город к крупнейшим международным соревнованиям, и представителей строительного бизнеса. В частности, это гендиректор «РСГ-Академическое» Виктор Кривошеин.
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Евгений Куйвашев сформировал региональный оргкомитет Универсиады-2023

Вести Урала26 октября в 01:39

Виктор Кривошеин вошел в оргкомитет Универсиады-2023

UPmonitor10:05
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