Футбол
Советский спортВиктор Панченко: «Спартак» в Челнах могут неприятно удивить
Лучше упомянуть о главном тренере Михаиле Белове, который в короткие сроки сколотил вполне боеспособный коллектив. КАМАЗ играет живенько, много забивает, дома, на выезде непринципиально.
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 13:14, Вашингтон
Политика
Клинтон поддержала импичмент, назвав Трампа предателем
Политик призвала коллег действовать Бывший государственный секретарь, кандидат в президенты США в 2016-м году Хилари Клинтон поддержала начало процедуры импичмента в отношении действующего лидера страны Дональда Трампа.
SM News 10:56
Происшествия
В порту норвежского Тромсё загорелся российский траулер
RT на русском 05:30
Происшествия
Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей
Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.
Известия 08:44
Политика
Соловьев призвал ввести санкции против Украины после выступления Зеленского
Телеведущий Владимир Соловьев призвал ввести санкции против Украины после обвинений со стороны Владимира Зеленского в адрес России с трибуны ООН.
РИА Новости 13:05
Футбол
«Зенит» обыграл красноярский «Енисей»
Матч 1/16 Кубка России завершился со счетом 2:1. Его на 14-й минуте открыл полузащитник хозяев Константин Савичев, он забил с дальней дистанции.
Радио Зенит 11:17
Религия
В РПЦ ответили на идею о легализации многоженства в России
В Московском патриархате напомнили, что христианская цивилизация построена на моногамии и не приветствует идею многоженства, с которой ранее выступил столичный муфтий.
РБК 12:30
Общество
Почти 52 тыс. россиян могут лишиться работы до конца сентября
До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Известия вчера в 18:45
Происшествия
У подозреваемой в похищении младенца девушки нашли пакет с его телом
Пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка найшли у девушки при задержании в городе Заводоуковск Тюменской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 10:09
Армия и оружие
Сирийский военный признался в любви к советским танкам и назвал лучший
Сирийский полковник Мохамед Гуни высоко оценил советские танки и назвал самый надежный.
Lenta.ru 07:48
Происшествия
В Оренбурге арестовали священника Николая Стремского
Ленинский районный суд Оренбурга арестовал настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия в Саракташском районе Николая Стремского до 12 ноября.
ТАСС 11:21
Экономика
Путин заявил, что Центробанк «подкрутил» инфляцию
Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с правительством назвал одной из причин снижения инфляции в России «подкрутку» ЦБ.
RT на русском 11:52
Общество
Сын Меган Маркл и принца Гарри появился на публике в ЮАР
Сын Меган Маркл и принца Гарри Арчи появился на публике во время турне родителей по Южно-Африканской Республике (ЮАР), об этом 25 сентября сообщает Associated Press.
REGNUM 07:13
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Российская газета вчера в 12:08
Политика
Российской делегации на Генассамблее ООН отказали в визе США
США отказали в получении виз десяти членами российской делегации.
BFM.ru вчера в 04:04
Политика
Захарова отреагировала на стенограмму разговора Зеленского и Трампа
Захарова рассказала, что ознакомилась со стенограммой разговора Трампа и Зеленского, ставшей поводом для обвинений в адрес президента США.
РБК 11:45
Общество
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия 08:59
Шоу-бизнес
Больной раком Николаев призвал молиться за Заворотнюк
Телеведущий Юрий Николаев высказался о болезни Анастасии Заворотнюк. Он призвал молиться за актрису.
ТВ Центр вчера в 01:28
Здоровье
Челябинский минздрав не заметил снижения зарплат медиков
В челябинской Сатке не выявлено снижения зарплат сотрудников местной скорой помощи за период с 1 января 2018-го до 31 августа 2019 года.
REGNUM 04:35
Футбол
Александр Григорян: «Такой счет — это безобразие»
Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян извинился за поражение от «Томи» (0:4) в матче 1/16 финала Олимп-Кубка России.
Спорт-Экспресс 12:26
Общество
Зарплаты бюджетников вырастут с 1 октября
Издание «Российская газета» распространило информацию, согласно которой не попавшим под действие «майских указов» российского лидера Владимира Путина работникам бюджетной сферы увеличат заработную плату на 4,3 процента с 1-го октября.
Журналистская правда вчера в 03:25
Авто
Volkswagen рассказал о новом седане Jetta для России
О старте продаж и ценах в компании не рассказали, но вероятно все станет известно уже в ближайшее время.
Tvoe-avto.com вчера в 10:26
Политика
Зеленский не попал в список лидеров, выступающих на ГА ООН
Глава украинского государства Владимир Зеленский не включен в список мировых лидеров, выступающих на Генеральной ассамблее ООН.
Политика Сегодня вчера в 09:58
Общество
Приставам разрешат взламывать квартиры россиян
Судебным приставам могут разрешить взламывать двери в квартиры для проведения проверок.
Lenta.ru 06:33
Футбол
Хохлов взял на себя вину за поражение «Динамо» от «Луча»
Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение команды от владивостокского «Луча» в матче 1/16 финала Кубка России по футболу.
RT на русском 11:19