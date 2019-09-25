Футбол

Советский спортСоветский спортВиктор Панченко: «Спартак» в Челнах могут неприятно удивить

Лучше упомянуть о главном тренере Михаиле Белове, который в короткие сроки сколотил вполне боеспособный коллектив. КАМАЗ играет живенько, много забивает, дома, на выезде непринципиально.
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Перед матчем «Спартака» и «КАМАЗа» к стадиону стянули полицию и Росгвардию — фото

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«КАМАЗ» — «Спартак». Видеотрансляция

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КАМАЗ — «Спартак»: ждать ли уверенной победы фаворита?

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Последнее поражение «Спартака» в Набережных Челнах: фанатов увозили на военных «КАМАЗах», автор победного гола отсидел 13 лет

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«КамАз» - «Спартак» эксперты уверены в победе гостей

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Тихонов: большой разницы в игре не вижу — что «Спартак», что команда второй лиги

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Школьного завуча осудили за смерть ученицы от истощения на каникулах

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В порту норвежского Тромсё загорелся российский траулер

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Матч 1/16 Кубка России завершился со счетом 2:1. Его на 14-й минуте открыл полузащитник хозяев Константин Савичев, он забил с дальней дистанции.
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В РПЦ ответили на идею о легализации многоженства в России

В Московском патриархате напомнили, что христианская цивилизация построена на моногамии и не приветствует идею многоженства, с которой ранее выступил столичный муфтий.
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Почти 52 тыс. россиян могут лишиться работы до конца сентября

До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
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Пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка найшли у девушки при задержании в городе Заводоуковск Тюменской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 10:09
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Путин заявил, что Центробанк «подкрутил» инфляцию

Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с правительством назвал одной из причин снижения инфляции в России «подкрутку» ЦБ.
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Сын Меган Маркл и принца Гарри появился на публике в ЮАР

Сын Меган Маркл и принца Гарри Арчи появился на публике во время турне родителей по Южно-Африканской Республике (ЮАР), об этом 25 сентября сообщает Associated Press.
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Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село

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Российской делегации на Генассамблее ООН отказали в визе США

США отказали в получении виз десяти членами российской делегации.
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Захарова рассказала, что ознакомилась со стенограммой разговора Трампа и Зеленского, ставшей поводом для обвинений в адрес президента США.
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Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой

В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Больной раком Николаев призвал молиться за Заворотнюк

Телеведущий Юрий Николаев высказался о болезни Анастасии Заворотнюк. Он призвал молиться за актрису.
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Челябинский минздрав не заметил снижения зарплат медиков

В челябинской Сатке не выявлено снижения зарплат сотрудников местной скорой помощи за период с 1 января 2018-го до 31 августа 2019 года.
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Александр Григорян: «Такой счет — это безобразие»

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян извинился за поражение от «Томи» (0:4) в матче 1/16 финала Олимп-Кубка России.
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Издание «Российская газета» распространило информацию, согласно которой не попавшим под действие «майских указов» российского лидера Владимира Путина работникам бюджетной сферы увеличат заработную плату на 4,3 процента с 1-го октября.
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О старте продаж и ценах в компании не рассказали, но вероятно все станет известно уже в ближайшее время.
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Зеленский не попал в список лидеров, выступающих на ГА ООН

Глава украинского государства Владимир Зеленский не включен в список мировых лидеров, выступающих на Генеральной ассамблее ООН.
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Приставам разрешат взламывать квартиры россиян

Судебным приставам могут разрешить взламывать двери в квартиры для проведения проверок.
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Хохлов взял на себя вину за поражение «Динамо» от «Луча»

Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение команды от владивостокского «Луча» в матче 1/16 финала Кубка России по футболу.
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