Лучше упомянуть о главном тренере Михаиле Белове, который в короткие сроки сколотил вполне боеспособный коллектив. КАМАЗ играет живенько, много забивает, дома, на выезде непринципиально.

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