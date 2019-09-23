Футбол
Спорт-ЭкспрессФанаты «Спартака» приготовили пирошоу перед матчем Кубка
К прилету «Спартака» на матч 1/16 финала Олимп-Кубка России в Татарстан поклонники красно-белых подготовили пирошоу. Москвичи сыграют с «КАМАЗом» в Набережных Челнах. Фанаты устроили пиротехническое представление на маршруте следования автобуса команды.
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Сын Меган Маркл и принца Гарри Арчи появился на публике во время турне родителей по Южно-Африканской Республике (ЮАР), об этом 25 сентября сообщает Associated Press.
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Российскими бомбардировщики пригрозили подкорректировать планету.
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Mattel выпустила гендерно-нейтральную куклу Барби
Американская компания Mattel Inc. выпустила линейку кукол Барби, которым можно выбрать пол.
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В МВД поддержали понижение допустимого порога превышения скорости
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Напомним, ранее стало известно, что Песков во время встречи со студентами ВШЭ, говоря о задержании участника акции протеста в Москве из-за брошенного стаканчика в полицейских, в Америке получил бы «выстрел в голову».
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В Госдепе прокомментировали невыдачу виз членам российской делегации
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Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
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Президент России Владимир Путин назвал главным смыслом государственного управления обеспечение устойчивого развития общества и достижение достойного уровня жизни граждан.
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ЦИК намерен признать работу избиркома Петербурга неудовлетворительной
ЦИК РФ планирует признать неудовлетворительной работу Санкт-Петербургской избирательной комиссии по контролю за соблюдением избирательных прав граждан при проведении выборов муниципальных депутатов в Санкт-Петербурге, следует из проекта постановления.
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Например, теперь стало известно, что «битурбовосьмерка» DBX будет самой мощной в нынешней линейке.
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