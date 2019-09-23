К прилету «Спартака» на матч 1/16 финала Олимп-Кубка России в Татарстан поклонники красно-белых подготовили пирошоу. Москвичи сыграют с «КАМАЗом» в Набережных Челнах. Фанаты устроили пиротехническое представление на маршруте следования автобуса команды.

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