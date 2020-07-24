Общество
BFM.ruВиктора Шендеровича обвинили в домогательствах
Публициста Виктора Шендеровича обвинили в непристойном поведении журналистка Лидия Михальченко, а также Ольга Крассак и Мари Троицкая. Михальченко написала об этом в Facebook.
Читать в источнике
Оценить146
с чего всё началось
Журналистка Лидия Михальченко написала, что готова открыто заявить, что пострадала от действий Шендеровича, и добавила, что вместе с ней это готовы сделать еще две женщины — Ольга Крассак и Мари Троицкая.Lenta.ru12:26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 14:41, Ашберн
Единоборства
Исмаилов заявил, что победит Емельяненко нокаутом
РИА Новости 07:14
Происшествия
Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору
Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства.
РБК 22 июля в 13:07
Происшествия
Выходцы из Армении и Азербайджана вновь подрались на юго-западе Москвы
Еще один конфликт между выходцами из Армении и Азербайджана произошел в Москве, на этот раз - в кафе в Саларьево, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 12:07
Политика
Закон об упрощенном получении гражданства РФ вступил в силу
Президент Владимир Путин подписал закон об упрощённом получении гражданства РФ 24 апреля 2020 года.
Право.ру 02:56
Общество
Кабмин разрешил въезд в Россию гражданам Турции, Британии и Танзании
«Для граждан трёх стран — Великобритании, Турции и Танзании — снимаются ограничения на въезд в Россию, введённые из-за распространения коронавируса», — заявили в правительстве.
RT на русском 11:20
Политика
Глава нацразведки США обвинил Россию в подрыве доверия к выборам
Глава национальной разведки США Уильям Иванина обвинил Россию в распространении дезинформации в США с целью "подорвать уверенность в демократических процессах" выборов.
РИА Новости 13:34
Экономика
Фондовый рынок США продолжил падение на открытии торгов
Нью-Йорк, США, 24 июля 2020, 17:01 — REGNUM Фондовый рынок США начал торги 24 июля со снижения всех основных индексов на 0,5 — 1,5%.
REGNUM 10:01
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
Армия и оружие
Российские вертолётоносцы проекта 23900 смогут быть плавучими штабами
Два больших десантных корабля-вертолетоносца, строительство которых началось в Крыму, станут плавучими штабами, а не только мощным наступательным средством.
Военное дело 11:15
Политика
Саркози рассказал о курьезе на первой встрече с Путиным
РИА Новости 13:13
Религия
В Святой Софии проводится первый с 1934 года намаз
В Турции в Святой Софии проводится первый с 1934 года пятничный намаз (мусульманская молитва).
Коммерсантъ 07:56
Политика
Клишас назвал сроки рассмотрения закона о сенаторстве экс-президента
Закон о праве экс-президента стать сенатором может быть рассмотрен до конца года, но цели "все бегом вносить" нет, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
РИА Новости 13:39
Общество
Посольство России опубликовало рекомендации для въезжающих в Турцию
Посольство России в Анкаре опубликовало на своей странице в Facebook алгоритм разработанных властями Турции санитарно-эпидемиологических мер, которые действуют при приёме иностранных туристов.
RT на русском 11:01
Религия
Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова).
RT на русском 04:08
Общество
В Рособрнадзоре сообщили о результатах ЕГЭ по истории и физике
Доля ребят, набравших более 80 баллов, тоже осталась на уровне прошлого года и составила 8,5%. На максимальные 100 баллов ЕГЭ по физике сдали 302 участника.
Поступи Онлайн 04:43
Шоу-бизнес
Кристина Асмус посмеялась над разделом имущества с Харламовым
Актриса Кристина Асмус пошутила над разделом имущества с Гариком Харламовым, опубликовав в соцсети фотографию с кучей коробок.
Sibnet Новости вчера в 23:35
Хоккей
Новый клуб НХЛ из Сиэтла представил название и логотип
Хоккейный клуб «Сиэтл Кракен» провел презентацию своего лого, формы и названия, а также стал 32-ой командой в НХЛ.
CT news 04:56
Общество
В Севастополе прошла генеральная репетиция парада в честь Дня ВМФ
После семилетнего перерыва возобновлён выход из воды на понтон «33 богатырей». В их роли водолазные специалисты центра ВМФ.
Вести.Севастополь 06:33
Экономика
Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России
Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.
РИА Новости 22 июля в 05:56
Политика
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru 11:51
Авто
«АвтоВАЗ» уходит в корпоративный отпуск на три недели
Моя Москва.онлайн 13:39
Гаджеты
Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество
Эксперты Роскачества развеяли мифы, которые все еще витают вокруг разрядки и зарядки смартфонов.
ToDay News Ufa 00:42
Шоу-бизнес
Жена Буйнова рассказала о здоровье певца после операции
Поклонники творчества Буйнова забеспокоились о состоянии здоровья певца после его публикации в Instagram, сделанной в среду, 22 июля.
Слово и Дело 07:23
Политика
Медведев призвал Ереван и Баку воздержаться от необдуманных решений
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Баку и Еревану следует воздерживаться от необдуманных действий.
РИА Новости 11:59
Игры
GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
На первых кадрах трейлера игры S.T.A.L.K.E.R. 2 показаны постапокалиптические виды Чернобыля.
RuNews24.ru вчера в 17:28
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева рассказала, как ей удалось похудеть за короткий срок
Блогер и телеведущая Настя Ивлеева решила рассказать своим подписчикам о том, как именно ей удалось похудеть на 10 килограмм.
Live24 09:03
Здоровье
В Волгоградской области решено продлить ограничения из-за коронавируса
Уточняется, что срок действия существующих ограничений должен был истечь на следующей неделе, но сегодня принято решение об их продлении.
Волгоградская правда 07:19
Общество
Москвич призвал россиян преклонить колени перед мигрантами
Московский Комсомолец 10:04
Политика
Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео
Глава Чечни Рамзан Кадыров ввел на территории республики санкции против госсекретаря США Майка Помпео после того, как тот 22 июля заявил о внесении политика в черный список.
Известия 03:18