Общество

BFM.ruBFM.ruВиктора Шендеровича обвинили в домогательствах

Публициста Виктора Шендеровича обвинили в непристойном поведении журналистка Лидия Михальченко, а также Ольга Крассак и Мари Троицкая. Михальченко написала об этом в Facebook.
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с чего всё началось
Журналистка Лидия Михальченко написала
, что готова открыто заявить, что пострадала от действий Шендеровича, и добавила, что вместе с ней это готовы сделать еще две женщины — Ольга Крассак и Мари Троицкая.
Lenta.ru12:26

Подробнее о событии

Журналиста Виктора Шендеровича обвинили в сексуальном насилии

Znak.com14:18

Шендеровича обвинили в сексуальных домогательствах

Взгляд.ру14:11

Виктора Шендеровича обвинили в сексуальных домогательствах

Lenta.ru12:26

Журналистки обвинили в домогательствах Виктора Шендеровича

РЕН ТВ13:10

Три женщины обвинили Виктора Шендеровича в домогательствах

Московский Комсомолец13:03

Виктора Шендеровича обвинили в сексуальных домогательствах

News.ru12:55

Виктора Шендеровича обвинили в домогательствах

BFM.ru13:22
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 14:41, Ашберн
Единоборства

Исмаилов заявил, что победит Емельяненко нокаутом

РИА Новости 07:14
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Происшествия

Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору

Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства.
РБК 22 июля в 13:07
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Происшествия

Выходцы из Армении и Азербайджана вновь подрались на юго-западе Москвы

Еще один конфликт между выходцами из Армении и Азербайджана произошел в Москве, на этот раз - в кафе в Саларьево, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 12:07
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Политика

Закон об упрощенном получении гражданства РФ вступил в силу

Президент Владимир Путин подписал закон об упрощённом получении гражданства РФ 24 апреля 2020 года.
Право.ру 02:56
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Общество

Кабмин разрешил въезд в Россию гражданам Турции, Британии и Танзании

«Для граждан трёх стран — Великобритании, Турции и Танзании — снимаются ограничения на въезд в Россию, введённые из-за распространения коронавируса», — заявили в правительстве.
RT на русском 11:20
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Политика

Глава нацразведки США обвинил Россию в подрыве доверия к выборам

Глава национальной разведки США Уильям Иванина обвинил Россию в распространении дезинформации в США с целью "подорвать уверенность в демократических процессах" выборов.
РИА Новости 13:34
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Экономика

Фондовый рынок США продолжил падение на открытии торгов

Нью-Йорк, США, 24 июля 2020, 17:01 — REGNUM Фондовый рынок США начал торги 24 июля со снижения всех основных индексов на 0,5 — 1,5%.
REGNUM 10:01
Общество

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
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Армия и оружие

Российские вертолётоносцы проекта 23900 смогут быть плавучими штабами

Два больших десантных корабля-вертолетоносца, строительство которых началось в Крыму, станут плавучими штабами, а не только мощным наступательным средством.
Военное дело 11:15
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Политика

Саркози рассказал о курьезе на первой встрече с Путиным

РИА Новости 13:13
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Религия

В Святой Софии проводится первый с 1934 года намаз

В Турции в Святой Софии проводится первый с 1934 года пятничный намаз (мусульманская молитва).
Коммерсантъ 07:56
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Политика

Клишас назвал сроки рассмотрения закона о сенаторстве экс-президента

Закон о праве экс-президента стать сенатором может быть рассмотрен до конца года, но цели "все бегом вносить" нет, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
РИА Новости 13:39
2
Общество

Посольство России опубликовало рекомендации для въезжающих в Турцию

Посольство России в Анкаре опубликовало на своей странице в Facebook алгоритм разработанных властями Турции санитарно-эпидемиологических мер, которые действуют при приёме иностранных туристов.
RT на русском 11:01
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Религия

Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова).
RT на русском 04:08
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Общество

В Рособрнадзоре сообщили о результатах ЕГЭ по истории и физике

Доля ребят, набравших более 80 баллов, тоже осталась на уровне прошлого года и составила 8,5%. На максимальные 100 баллов ЕГЭ по физике сдали 302 участника.
Поступи Онлайн 04:43
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус посмеялась над разделом имущества с Харламовым

Актриса Кристина Асмус пошутила над разделом имущества с Гариком Харламовым, опубликовав в соцсети фотографию с кучей коробок.
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Хоккей

Новый клуб НХЛ из Сиэтла представил название и логотип

Хоккейный клуб «Сиэтл Кракен» провел презентацию своего лого, формы и названия, а также стал 32-ой командой в НХЛ.
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Движение такси запретят на трех участках выделенных полос в Москве

Эхо Москвы 13:34
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Общество

В Севастополе прошла генеральная репетиция парада в честь Дня ВМФ

После семилетнего перерыва возобновлён выход из воды на понтон «33 богатырей». В их роли водолазные специалисты центра ВМФ.
Вести.Севастополь 06:33
Экономика

Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России

Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.
РИА Новости 22 июля в 05:56
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Политика

Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым

Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
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Авто

«АвтоВАЗ» уходит в корпоративный отпуск на три недели

Моя Москва.онлайн 13:39
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Гаджеты

Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество

Эксперты Роскачества развеяли мифы, которые все еще витают вокруг разрядки и зарядки смартфонов.
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Шоу-бизнес

Жена Буйнова рассказала о здоровье певца после операции

Поклонники творчества Буйнова забеспокоились о состоянии здоровья певца после его публикации в Instagram, сделанной в среду, 22 июля.
Слово и Дело 07:23
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Политика

Медведев призвал Ереван и Баку воздержаться от необдуманных решений

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Баку и Еревану следует воздерживаться от необдуманных действий.
РИА Новости 11:59
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Игры

GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2

На первых кадрах трейлера игры S.T.A.L.K.E.R. 2 показаны постапокалиптические виды Чернобыля.
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Шоу-бизнес

Настя Ивлеева рассказала, как ей удалось похудеть за короткий срок

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева решила рассказать своим подписчикам о том, как именно ей удалось похудеть на 10 килограмм.
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В Волгоградской области решено продлить ограничения из-за коронавируса

Уточняется, что срок действия существующих ограничений должен был истечь на следующей неделе, но сегодня принято решение об их продлении.
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Москвич призвал россиян преклонить колени перед мигрантами

Московский Комсомолец 10:04
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Политика

Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео

Глава Чечни Рамзан Кадыров ввел на территории республики санкции против госсекретаря США Майка Помпео после того, как тот 22 июля заявил о внесении политика в черный список.
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Виктор Шендерович
Российский писатель
Российский журналист, прозаик, поэт, драматург, сценарист, теле- и радиоведущий, сатирик, либеральный публицист, педагог. Колумнист журнала The New Times. Лауреат премии Московской Хельсинкской группы 2010 года.
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