с чего всё началось

Публициста Виктора Шендеровича обвинили в непристойном поведении журналистка Лидия Михальченко, а также Ольга Крассак и Мари Троицкая. Михальченко написала об этом в Facebook.

Происшествия Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства. 114

Экономика Фондовый рынок США продолжил падение на открытии торгов Нью-Йорк, США, 24 июля 2020, 17:01 — REGNUM Фондовый рынок США начал торги 24 июля со снижения всех основных индексов на 0,5 — 1,5%.

Общество Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет. 246

Политика Клишас назвал сроки рассмотрения закона о сенаторстве экс-президента Закон о праве экс-президента стать сенатором может быть рассмотрен до конца года, но цели "все бегом вносить" нет, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. 2

Общество Посольство России опубликовало рекомендации для въезжающих в Турцию Посольство России в Анкаре опубликовало на своей странице в Facebook алгоритм разработанных властями Турции санитарно-эпидемиологических мер, которые действуют при приёме иностранных туристов. 1

Религия Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова). 391

Общество В Рособрнадзоре сообщили о результатах ЕГЭ по истории и физике Доля ребят, набравших более 80 баллов, тоже осталась на уровне прошлого года и составила 8,5%. На максимальные 100 баллов ЕГЭ по физике сдали 302 участника. 9

Хоккей Новый клуб НХЛ из Сиэтла представил название и логотип Хоккейный клуб «Сиэтл Кракен» провел презентацию своего лого, формы и названия, а также стал 32-ой командой в НХЛ.

Общество В Севастополе прошла генеральная репетиция парада в честь Дня ВМФ После семилетнего перерыва возобновлён выход из воды на понтон «33 богатырей». В их роли водолазные специалисты центра ВМФ.

Экономика Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме. 185

Политика Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона. 428

Здоровье В Волгоградской области решено продлить ограничения из-за коронавируса Уточняется, что срок действия существующих ограничений должен был истечь на следующей неделе, но сегодня принято решение об их продлении. 62