Происшествия

АСТВАСТВВику Теплякову нашли мертвой в Холмском районе

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Как стало известно ASTV.RU, пропавшую 6 июля Вику Теплякову обнаружили мертвой в районе села Пятиречье Холмского района.
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Вику Теплякову нашли мертвой в Холмском районе

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