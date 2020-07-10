Происшествия
АСТВВику Теплякову нашли мертвой в Холмском районе
Как стало известно ASTV.RU, пропавшую 6 июля Вику Теплякову обнаружили мертвой в районе села Пятиречье Холмского района.
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Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 22:50, Ашберн
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции
Деловое.ТВ вчера в 04:00
Авто
У Red Bull Racing проблемы с аэродинамикой
В Red Bull Racing выяснили, с чем было связано столь заметное отставание, и полагают, что проблему можно решить, но на это уйдёт какое-то время.
F1news.ru 07:39
Футбол
«Спартак» выступил с заявлением в отношении Селихова
"Спартак" в среду встретится с московским "Локомотивом" в рамках 27-го тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости вчера в 08:30
Происшествия
Суд взыскал с Ефремова почти 118 тысяч рублей
С актера Михаила Ефремова взыскали почти 118 тыс. руб. по иску Инспекции Федеральной налоговой службы, сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу Хамовнического районного суда.
Газета.Ru 15:23
Происшествия
На Сахалине задержаны подозреваемые в убийстве восьмилетней девочки
По делу об убийстве восьмилетней девочки на Сахалине были задержаны мужчина и женщина.
Газета.Ru 22:41
Армия и оружие
В Британии заявили о военном «предупреждении» России
Великобритания направила атомную подводную лодку HMS Trenchant в Арктику для участия в военных учениях в качестве четкого "предупреждения" президенту России Владимиру Путину на фоне усиления российского флота, пишет британское издание Daily Express.
Газета.Ru 15:34
Общество
В России началась финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса
Началась завершающая стадия клинических испытаний вакцины от коронавируса, которые совместно ведут Национальный исследовательский центр имени Гамалеи и Минобороны России, сообщило военное ведомство.
РИА Новости 22:04
Происшествия
Капитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны
Суд в Петербурге приговорил к трем годам заключения условно сотрудницу ФСБ России за разглашение государственной тайны постороннему, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов.
РИА Новости 10:10
Футбол
Актёр Назаров высмеял видео Дзюбы и Азмуна
A post shared by Дмитрий Назаров (@ dmitry_nazarov_official) on Jul 8, 2020 at 12:59pm PDT Любить партнера незазорно.
ГЛАС.RU 22:21
Транспорт
Метро Москвы проведет эксперимент по снижению цен на фиолетовой ветке
Метро Москвы в сентябре проведет эксперимент по снижению тарифов от 30% до 50% вне часа пик на таганско-краснопресненской линии, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире телеканала "Москва 24".
Газета.Ru 11:31
Общество
В Москве возобновляют очную работу образовательные учреждения
С 13 июля в Москве отменяются ограничения на очную работу образовательных учреждений, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Российская газета 06:07
Происшествия
Пропавший мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым
Пак Вон Сун пропал из своего дома в фешенебельном районе корейской столицы 9 июля днем, а к вечеру тело политика обнаружили сотрудники полиции.
BFM.ru 12:52
Политика
Козак назвал переговоры с Украиной театром абсурда
Переговоры с Киевом по разрешению ситуации на юго-востоке Украины напоминают театр абсурда, заявил в интервью ТАСС заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Rambler News Service 07:09
Здоровье
206 случаев коронавируса подтвердили за сутки в Иркутской области
206 случаев подтвердили за прошедшие сутки, сообщает 10 июля региональный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
АиФ Иркутск 22:26
Космос
В июле на Марс отправятся сразу же три миссии из разных стран
Популярная механика вчера в 06:31
Происшествия
СК проверяет Фургала на причастность к другим тяжким преступлениям
"Сергей Фургал проверяется на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также в Амурской области", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 02:32
Общество
Найдена причина утечки токсичного топлива из разгонного блока «Фрегат»
Российские специалисты нашли причину утечки токсичного топлива из разгонного блока «Фрегат» на космодроме Куру во Французской Гвиане, сообщили 10 июля в пресс-службе НПО им. Лавочкина (предприятие «Роскосмоса»).
Известия 21:27
Энергетика
WSJ: Нефть подорожает до 150 долларов за баррель
Нефть в ближайшие пять лет подорожает до 100 долларов за баррель, а к 2025 году может быть легко достигнута планка и в 150 долларов.
Российская газета 18:31
Единоборства
Ян ответил, будут ли бои турнира UFC 251 проходить на пляже
Россиянин Пётр Ян, прибывший на «Бойцовский остров», чтобы сразиться с Жозе Алдо на турнире UFC 251, рассказал, где будут проходить поединки.
CT news 03:55
Общество
Минпросвещения отменило линейки в школах на 1 сентября
Об отмене традиционных линеек на 1 сентября рассказал глава Министерства просвещения Сергей Кравцов в ходе международной конференции «Первые итоги пандемии: вызовы и новые возможности для мировой системы образования».
DixiNews вчера в 11:25
Футбол
ЦСКА установил рекорд среди российских клубов в еврокубках
ЦСКА в сезоне 2020-21 примет участие в еврокубках. Московский клуб уже гарантированно закончит сезон в еврокубковой зоне.
Спорт день за днем 15:35
Происшествия
Жесткое ДТП на Вилюйском тракте
В результате ДТП водитель получил ушиб лица, его сын, находившийся на переднем сидении, с травмой позвоночника был госпитализирован в больницу.
SakhaLife.ru 22:45
Общество
Открытие международного авиасообщения в России пройдёт в два этапа
После чего ведомства согласуют между собой алгоритм открытия авиасообщения. Также минтранс оценил готовность аэропортов.
62инфо 12:32
Армия и оружие
WSJ: представители ЛНА Хафтара меняют в Венесуэле доллары на золото
Власти США и ливийское правительство в Триполи ведут расследование предполагаемых операций по обмену золота на доллары, в которых якобы участвуют представители Венесуэлы и Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара.
ТАСС 18:43
Технологии
Дуров обвинил Apple в злоупотреблении положением на рынке
В своем канале в Telegram Дуров объяснил, что Apple пользуется своим положением, требует от разработчиков перечислять 30% от оборота, взамен же компания дает только само право быть доступными на iPhone.
Ведомости 14:40