Общество

Российская газетаРоссийская газетаВильфанд: «Опасное солнце» прогнозируется в ряде регионов России

Повышенный индекс ультрафиолетового излучения ожидается в ряде российских регионов в ближайшие дни. "Нужно будет соблюдать меры безопасности", - предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Читать в источнике
Комментировать14
с чего всё началось

«Опасное солнце» прогнозируют в ряде регионов России

Повышенный индекс ультрафиолетового излучения прогнозируется в Орловской, Брянской, Курской, Воронежской, Липецкой областях, Алтайском крае и республике Тыва в ближайшие дни.
ТАСС19:33

Подробнее о событии

Россиян предупредили об опасном солнце

Lenta.ru23:11

Чем опасно ультрафиолетовое излучение?

Ариг Ус00:34

Вильфанд: «Опасное солнце» прогнозируется в ряде регионов России

Российская газета20:25

Вильфанд назвал регионы с повышенным УФ-индексом

Известия20:21

«Опасное солнце» прогнозируют в ряде регионов России

ТАСС19:33

Жителей Адыгеи предупреждают о серьёзной опасности летнего ультрафиолета

Адыгея Сегодня02:10

Вильфанд предупредил россиян об «опасном солнце»

РБК22:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 23:54, Ашберн
Происшествия

Антипов с помощью кресла первого пилота MH17 опроверг версию о «Буке»

Политическая Экспертиза 05:44
4
Политика

На Западе предупредили об «августовском сюрпризе Путина»

Странам Запада следует подготовиться к неожиданным внешнеполитическим действиям президента России Владимира Путина, которые он может предпринять в этом августе, чтобы укрепить свои позиции на фоне кризиса внутри страны.
Lenta.ru 12:50
166
Кино

Ди Каприо заключил многообещающий контракт с Apple

Профиль 23:06
1
Происшествия

Защита жены рэпера Энди Картрайта обжалует арест

Защита вдовы украинского рэпера Энди Картрайта Марины Кохал, арестованной на два месяца по подозрению в убийстве мужа, намерена обжаловать это решение.
РБК 18:16
162
Экономика

Акционеры ритейлера «Мария-Ра» выкупают здание Мещанинова подворья

«Первый» принадлежит совладельцам одного из крупнейших сибирских ритейлеров – «Мария-Ра» – Евгению, Алле и Галине Ракшиным.
Ведомости 08:06
Общество

Счетная палата предложила пересмотреть затраты на содержание автодорог

«По итогам проверки Счетная палата предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог федерального значения», — отмечается в сообщении.
Известия 22:17
82
Общество

Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания

Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru 11:07
99
Происшествия

Украинскую топ-модель избили в Турции

Украинская топ-модель Дарья Кирилюк сообщила на своей странице в Instagramm, что ее, а также ее парня и друзей избили охранники на пляже в Турции.
Газета.Ru 21:17
91
Культура

На Beat Film Festival показали историю знаменитого лейбла FeeLee

Коммерсантъ 18:13
Происшествия

Напавший на сотрудника Росгвардии в Парке Горького в Москве задержан

Мужчина, напавший 2 августа на сотрудника Росгвардии в Москве в Парке Горького, задержан.
Известия 07:25
7
Футбол

Дзюба рассказал, как отец просил его меньше болтать

Очень благодарен своему отцу и его супруге, что прилетели в Петербург поддержать меня и команду в полуфинале Кубка России с московским «Спартаком», - отметил Дзюба.
Честный рейтинг букмекеров 06:53
1
Общество

Покрас Лампас посетит фестиваль «Карт-бланш» в Екатеринбурге

Екатеринбург в эфире 11:37
Армия и оружие

Мантуров: проблемы с двигателем танка Т-14 «Армата» устранены

На форуме "Армия-2018" Минобороны России подписало контракт на закупку у "Уралвагонзавода" 132 боевых танков Т-14 и БМП Т-15 на платформе "Армата".
Mil.Press Военное 02:29
41
Общество

Названа причина недоступности вакцины от коронавируса для детей

Директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал причину, по которой вакцина от коронавируса нового типа в первое время будет недоступна для детей.
Lenta.ru 22:23
172
Общество

Больше ста родственников чиновников поступили в российские вузы без конкурса

Российские чиновники устраивают своих детей и родственников в престижные вузы вне конкурса через процедуру так называемого целевого набора.
Lenta.ru 12:19
95
Политика

Трамп заявил об отступлении коронавируса в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что эпидемия, вызванная коронавирусом нового типа, в стране отступает.
Lenta.ru 18:59
9
Футбол

«Крылья Советов» сыграли вничью с «Балтикой» в первом туре ФНЛ

Самарские «Крылья Советов» и калининградская «Балтика» в матче первого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сыграли вничью.
RT на русском вчера в 13:28
1
Происшествия

Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде

На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфакс 08:32
89
Футбол

Суд оставил в силе приговор Кокорину и частично оправдал Мамаева

Мосгорсуд отменил приговор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, в октябре 2018 года ставших участниками двух драк в центре столицы, и вынес новый вердикт.
RT на русском 16:42
67
Футбол

Новиков назвал позиции, которые в «Динамо» нуждаются в усилении

Спорт-Экспресс 17:58
Общество

«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»

В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 11:59
2,2K
Армия и оружие

Силы ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля в районе Дамаска

Ракетный удар отражали силы ПВО САР. Израильские вертолеты атаковали передовые позиции сирийской армии к юго-западу от Дамаска.
Народные новости 21:41
50
Общество

В Свердловской области самоизоляцию продлили для граждан старше 65 лет

Газета.Ru 06:13
177
Политика

Бизнесмен Евгений Лебедев станет членом британской палаты лордов

Деловое.ТВ 01 августа в 06:00
333
Экономика

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru 08:20
950
Общество

В РФ вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров

Газета.Ru 19:59
178
Общество

Cвердловский депутат задекларировал доход в четыре копейки

Свердловский депутат Илья Гаффнер задекларировал доход за 2019 год в четыре копейки.
BFM.ru 06:23
239
Общество

СМИ узнали о доходах Сергея Гармаша, ушедшего из «Современника»

Газета.Ru 14:18
103
Политика

Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБК 12:59
886
Происшествия

Экс-глава «ВСМПО-Ависмы» Воеводин стал фигурантом уголовного дела

Господин Воеводин занимал пост гендиректора с 2009 года.
Коммерсантъ 11:36
12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное