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Российская газета
Российская газета

Вильфанд: «Опасное солнце» прогнозируется в ряде регионов России

Повышенный индекс ультрафиолетового излучения ожидается в ряде российских регионов в ближайшие дни. "Нужно будет соблюдать меры безопасности", - предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

«Опасное солнце» прогнозируют в ряде регионов России

Повышенный индекс ультрафиолетового излучения прогнозируется в Орловской, Брянской, Курской, Воронежской, Липецкой областях, Алтайском крае и республике Тыва в ближайшие дни.
ТАСС19:33
Подробнее о событии
РБК

Вильфанд предупредил россиян об «опасном солнце»

РБК22:07
ТАСС

«Опасное солнце» прогнозируют в ряде регионов России

ТАСС19:33
НТВ

Россиян предупредили об опасном ультрафиолетовом излучении

НТВ20:36
Российская газета

Вильфанд: «Опасное солнце» прогнозируется в ряде регионов России

Российская газета20:25
RT на русском

Вильфанд предупредил о повышении уровня ультрафиолета в ряде регионов

RT на русском20:24
Известия

Вильфанд назвал регионы с повышенным УФ-индексом

Известия20:21
Газета.Ru

Синоптики предупредили об «опасном солнце» в ряде регионов РФ

Газета.Ru21:31

ООН: КНДР может продолжать разработку ядерного оружия

Северная Корея продолжает заниматься разработкой ядерного оружия, и некоторые страны считают, что она, возможно, разработала миниатюрные ядерные устройства для установки в боеголовки ядерных ракет, сообщает Reuters со ссылкой на конфиденциальный доклад ООН.
Коммерсантъ20:28
10

«Газпром» обжалует штраф Польши из-за «Северного потока-2»

«Газпром» намерен в суде обжаловать штраф польской антимонопольной службы UOKiK на $57 млн за непредоставление информации в рамках расследования по строящемуся российскому газопроводу «Северный поток-2», сообщили в компании.
Коммерсантъвчера в 12:47
2,1K

Военные направлены в иркутский «Чернобыль» по поручению Путина

Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, сегодня, 3 августа, в регион направлены десятки специалистов, представляющих войска радиационной, химической и биологической защиты, а также 10 единиц специальной техники и около 30 военных РХБЗ.
REGNUMвчера в 05:07
15

Счетная палата указала на проблемы с содержанием дорог

Аудиторы предложили пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание дорог федерального значения, а Минтрансу и Росавтодору —закрепить критерии отнесения дорог к соответствующему уровню содержания и методики распределения бюджетных средств на содержание дорог.
Коммерсантъ19:12
39

По неофициальным данным, компания Garmin заплатила многомиллионный выкуп преступникам, взломавшим ее системы

Как известно, в конце июня компания Garmin стала жертвой злоумышленников, которым удалось нарушить работу ее систем, включая те, что управляют производством и обеспечивают работу онлайновых сервисов.
iXBT.com18:20

Николаев: новый глава правительства Якутии сосредоточится на развитии Арктической зоны

Тарасенко, который ранее занимал должность врио губернатора Приморья и замглавы Росморречфлота, в пятницу был назначен исполняющим обязанности председателя правительства Якутии.
ТАССвчера в 04:47
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Трамп ограничил найм иностранцев для федеральных ведомств США

Вашингтон, 4 августа 2020, 04:07 — REGNUM Президент США Дональд Трамп подписал указ, который ограничивает возможность найма иностранцев в федеральные ведомства и подчиненные им организации, сообщает пресс-служба Белого дома.
REGNUM21:07

Семеро граждан России пострадали при жесткой посадке Ан-74 в Мали

По предварительной информации, на борту находились четыре сотрудника ООН и семь членов экипажа, граждан РФ, большинство из которых получили травмы, в том числе переломы, не опасные для жизни.
Коммерсантъвчера в 15:19
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