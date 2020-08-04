Путин выделит Иркутской области 10 млрд рублей из федерального бюджета

Минфин РФ потребовал, чтобы Иркутская область обеспечила секвестр расходов на 22 миллиарда рублей, однако в текущих условиях регион может секвестировать только 12 миллиардов.