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Российская газета
Российская газета

Вильфанд: «Опасное солнце» прогнозируется в ряде регионов России

Повышенный индекс ультрафиолетового излучения ожидается в ряде российских регионов в ближайшие дни. "Нужно будет соблюдать меры безопасности", - предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

«Опасное солнце» прогнозируют в ряде регионов России

Повышенный индекс ультрафиолетового излучения прогнозируется в Орловской, Брянской, Курской, Воронежской, Липецкой областях, Алтайском крае и республике Тыва в ближайшие дни.
ТАСС19:33
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Синоптик предостерёг об опасном солнце в России

Комсомольская правда00:44
Известия

Вильфанд назвал регионы с повышенным УФ-индексом

Известия20:21
Газета.Ru

Синоптики предупредили об «опасном солнце» в ряде регионов РФ

Газета.Ru21:31
Российская газета

Вильфанд: «Опасное солнце» прогнозируется в ряде регионов России

Российская газета20:25
RT на русском

Вильфанд предупредил о повышении уровня ультрафиолета в ряде регионов

RT на русском20:24
РБК

Вильфанд предупредил россиян об «опасном солнце»

РБК22:07
ТАСС

«Опасное солнце» прогнозируют в ряде регионов России

ТАСС19:33
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Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде

На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфаксвчера в 08:32
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«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»

В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБКвчера в 11:59
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Счетная палата предложила пересмотреть затраты на содержание автодорог

«По итогам проверки Счетная палата предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог федерального значения», — отмечается в сообщении.
Известия22:17
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США и Израиль решили создать предприятие по производству систем ПРО

Между США и Израилем подписано соглашение о создании совместного предприятия Raytheon RAFAEL Systems Protection Systems для производства системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПРО) Iron Dome.
ИА Красная Веснавчера в 13:05
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