Вильфанд: «Опасное солнце» прогнозируется в ряде регионов России
Повышенный индекс ультрафиолетового излучения ожидается в ряде российских регионов в ближайшие дни. "Нужно будет соблюдать меры безопасности", - предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.В источнике
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«Опасное солнце» прогнозируют в ряде регионов России
Повышенный индекс ультрафиолетового излучения прогнозируется в Орловской, Брянской, Курской, Воронежской, Липецкой областях, Алтайском крае и республике Тыва в ближайшие дни.
ТАСС19:33
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