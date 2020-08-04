Общество
Московский Комсомолец в Марий ЭлВильфанд прогнозирует «опасное солнце» в ряде российских регионов
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о повышенной опасности солнечного излучения в ближайшие дни. Об этом Роман Вильфанд сообщил ТАСС.
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с чего всё началось
Повышенный индекс ультрафиолетового излучения прогнозируется в Орловской, Брянской, Курской, Воронежской, Липецкой областях, Алтайском крае и республике Тыва в ближайшие дни.ТАССвчера в 19:33
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Общество
Власти Черногории разрешили российским туристам въезд в страну
Национальный координационный совет по противодействию коронавирусу правительства Черногории включил Россию и Азербайджан в список стран, гражданам которых разрешен въезд в страну.
РБК 03:05
Политика
В Белоруссии объявили о проведении военных сборов на севере страны
RT на русском 04:01
Политика
Досрочное голосование на выборах главы Белоруссии начинается 4 августа
Досрочное голосование на выборах главы Белоруссии начнется во вторник более чем на 5,5 тыс. избирательных участках.
Народные новости 04:17
Армия и оружие
Шойгу ввел спецнадбавки к окладам военнослужащих
С 1 июля летчики, моряки, разведчики и ракетчики начали получать специальные надбавки к окладу, заявил на тематическом селекторном совещании министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
РИА Новости 04:15
Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru вчера в 08:20
Футбол
Левандовски назвал Клоппа своим любимым тренером
Ранее ГЛАС сообщал о том, что шайба Кучерова помогла «Тампе» победить «Вашингтон».
ГЛАС.RU 04:16
Гаджеты
Ретейлер выяснил, видеокарты каких производителей ломаются чаще
Свежую статистику по возвратам видеокарт, работающих на базе графических чипов AMD и NVIDIA, опубликовал немецкий ретейлер компьютерных компонентов, компания Mindfactory, сообщает 3 августа 3DNews.
ИА Красная Весна вчера в 15:19
Общество
Хакеры продают данные россиян после голосования по Конституции
Хакеры продают на черных рынках даркнета личные данные участников электронного голосования по поправкам в Конституцию, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 02:38
Общество
С 24 августа в Тверской области изменятся тарифы на полис ОСАГО
ЦБ разрешит страховщикам поднять тарифы ОСАГО на 10% для плохих водителей или уменьшать стоимость полиса, если автовладелец, наоборот, соблюдает все правила.
АиФ Тверь вчера в 03:43
Футбол
Суд оставил в силе приговор Кокорину и частично оправдал Мамаева
Мосгорсуд отменил приговор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, в октябре 2018 года ставших участниками двух драк в центре столицы, и вынес новый вердикт.
RT на русском вчера в 16:42
Футбол
«Матч ТВ» покажет игры «Спартака» и «Зенита»
«Матч ТВ» покажет два матча 1-го тура РПЛ-2020/21.
Спорт день за днем вчера в 05:39
Общество
В Германии заявили о начале второй волны коронавируса
Глава союза врачей Marburger Bund Зузанне Йона считает, что вторая волна эпидемии коронавируса в Германии уже началась, но она слабее первой.
РИА Новости 04:07
Здоровье
Три обновленных штамма вируса гриппа придут в РФ осенью
Четыре штамма вируса гриппа типов А и В, три из которых являются обновленными, придут в РФ этой осенью 2020 года, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
Политика Сегодня 03:26
Происшествия
Украинскую топ-модель избили в Турции
Украинская топ-модель Дарья Кирилюк сообщила на своей странице в Instagram, что ее, а также ее парня и друзей избили охранники на пляже в Турции.
Газета.Ru вчера в 21:17
Общество
В России выявлено минимальное число новых случаев COVID-19 с апреля
За минувшие сутки в России выявлено 5 159 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб.
Газета.Ru 03:32
Политика
Трамп заявил об отступлении эпидемии коронавируса в США
Эпидемия коронавируса в стране отступает. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, выступая на брифинге в Белом доме.
Российская газета вчера в 20:54
Политика
Лукашенко предложил на референдуме изменить конституцию страны
Президент Белоруссии считает необходимым в ближайшие пять лет провести республиканский референдум по изменению конституции страны.
BFM.ru 03:10
Экономика
Рекордный обвал: экономика США рухнула на треть
Согласно выводам Министерства торговли США, в апреле — июне ВВП рухнул на треть, уничтожив весь экономический рост с 2015 года.
РИА Новости 01:00
Политика
Депутат парламента Украины Виктор Медведчук посетил Крым
ИА Красная Весна 02 августа в 14:17
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
К настоящему времени получателями выплат стали порядка 90% всех российских семей, в которых растут и воспитываются дети не младше 3 и не старше 16 лет.
Evo-rus.com 01:09
Происшествия
Обвиняемый в получении взятки глава «Титановой долины» ушел в отставку
Артемия Кызласова и предполагаемого посредника в передаче взятки экс-замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
РБК 03:18
Футбол
Роналду после матча с «Локомотивом» в ЛЧ выражал желание перейти в ПСЖ
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду изъявлял желание перебраться в "Пари Сен-Жермен", сообщает France Football.По информации источника, португальский форвард подверг критике игру "Юве" в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива» (2:1), который состоялся 22 октября.
Soccer.ru 02:50
Технологии
Названы безопасные способы оплатить покупку и не заразиться COVID-19
Эксперты советуют использовать веб-версии платежных приложений для совершения покупок офлайн, чтобы избежать рисков заражения коронавирусом, пишет во вторник газета «Известия».
Аргументы и Факты вчера в 23:17
Политика
Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБК вчера в 12:59
Экономика
Средняя месячная зарплата в России составила 35 тысяч рублей
Самый маленький показатель наблюдается в сфере сельского хозяйства и легкой промышленности, поскольку лишь 1,2% работающих могут похвастаться хорошими зарплатами.
Evo-rus.com 02:38