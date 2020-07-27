Опасное ультрафиолетовое излучение прогнозируется в Орловской, Брянской, Воронежской, Курской областях, Ставропольском, Краснодарском, Приморском краях, республике Адыгея и Забайкалье в ближайшие три дня.

с чего всё началось

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал регионы, на территории которых ожидается «опасное солнце».

Вильфанд назвал девять регионов, где ожидается «опасное солнце»

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