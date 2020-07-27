Общество
Моя Москва.онлайнВильфанд назвал девять регионов, где ожидается «опасное солнце»
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал регионы, на территории которых ожидается «опасное солнце».
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с чего всё началось
Опасное ультрафиолетовое излучение прогнозируется в Орловской, Брянской, Воронежской, Курской областях, Ставропольском, Краснодарском, Приморском краях, республике Адыгея и Забайкалье в ближайшие три дня.ТАССвчера в 17:09
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Метеорологи предупредили об «опасном солнце» в некоторых регионах России
Комсомольская правдавчера в 17:43
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Общественная служба новостей вчера в 13:00
Экономика
Экономист предрек россиянам осенью крах хуже 1999 года
Бывший преподаватель высшей школы экономики (ВШЭ) УрФУ Константин Юрченко предупредил о возможном тяжелом кризисе, который ждет россиян осенью этого года.
Московский Комсомолец 25 июля в 04:15
Армия и оружие
Путин заявил о планах оснастить ВМФ России гиперзвуковым оружием
Газета.Ru вчера в 12:44
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В Роскачестве рассказали, хлеб с какой плесенью наиболее опасен
Российская газета 01:29
Футбол
Леонид Слуцкий рассказал о низкой результативности «Рубина»
Главный тренер ФК «Рубин» Леонид Слуцкий объяснил, почему команда под его руководством забивает мало голов.
ГЛАС.RU 01:28
Происшествия
Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми
В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
Известия вчера в 16:27
Здоровье
В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа
Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
РБК вчера в 05:38
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко с дочерью три месяца не может возвратиться на родину
Певица рассказала, что уже в течение нескольких месяцев находится в Соединенных Штатах, желая вернуться на родину.
Evo-rus.com вчера в 23:07
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Ранее "Поединок будет интересен далеко за пределами России": что говорят перед боем Емельяненко — Исмаилов Уже во втором раунде у Емельяненко появилась рассечка над глазом, которая кровоточила всю третью пятиминутку.
CT news 03:32
Финансы
С какими курсами доллар и евро встретят сентябрь
Планка коридора пары евро / рубль может легко задраться и существенно выше 85 рублей, но не факт, что надолго.
Российская газета 25 июля в 23:00
Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости вчера в 13:46
Футбол
«Динамо» объявило об уходе Нойштедтера и ещё шестерых футболистов
Московский футбольный клуб «Динамо» объявил об уходе из команды семерых футболистов.
RT на русском 03:14
Общество
Около 300 тыс. иностранцев получили гражданство России с начала года
За первые шесть месяцев текущего года около 300 тыс. иностранцев получили российское гражданство, рассказала начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.
Известия вчера в 19:55
Общество
За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность
Госавтоинспекция получила право на контрольную закупку диагностических карт в случае, если есть подозрение, что оператор техосмотра ими торгует без проведения диагностики машины.
Российская газета вчера в 23:58
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Как сообщает PRIMPRESS, пособие смогут получить все родители несовершеннолетних детей, которые остались без работы во время пандемии коронавируса.
Live24 02:41
Общество
Стивен Сигал заявил о желании взять «дальневосточный гектар» в Бурятии
Аргументы и Факты - Бурятия вчера в 23:13
Авто
Единственная в мире. В Подмосковье сфотографировали уникальную «Волгу»
В подмосковных Мытищах сфотографировали уникальный автомобиль - универсал ГАЗ - 31105.
Российская газета 02:20
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM 25 июля в 13:54
Общество
Число больных коронавирусом в Саратовской области превысило 9 тысяч
На 27 июля общее количество инфицированных COVID-19 в Саратовской области возросло до 9 015 человек.
Kursk.com 02:06
Происшествия
Стало известно о новых эпизодах в деле Фургала
В деле арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала могут появиться новые эпизоды, связанные с покушениями и организацией убийств предпринимателей в регионе.
Lenta.ru 03:12
Экономика
Аналитики ожидают «умеренно позитивного» открытия торгов
Нашу страну интересуют цены на нефть, а они, в общем, последнее время корректировались, и надеемся, что тоже будут подрастать на фоне этой слабости доллара и всемирной монетарной политики.
BFM.ru вчера в 15:31
Технологии
Масштабный сбой сервисов Garmin мог быть вызван хакерской атакой
Как стало известно, в работе сервисов Garmin наблюдался масштабный сбой, который компания сначала пыталась устранить собственными силами.
Astera 24 июля в 13:14
Общество
В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала
Газета.Ru 25 июля в 11:37
Общество
Россия заняла 20-е место в Европе по доступности бензина
Первое место занял Люксембург, Россия оказалась на 20-й позиции, между Чехией и Грецией.
Коммерсантъ вчера в 23:41
Политика
Глава МИД ФРГ выступил против возвращения России в G7
В Германии выступили против возвращения России в G7 и расширения формата в целом.
Российская газета 02:37
Происшествия
Почти 60 полицейских пострадали в ходе беспорядков в Сиэтле
Почти 60 сотрудников полиции пострадали во время беспорядков в американском городе Сиэтл, 47 участников столкновений были задержаны.
RT на русском 00:55
Общество
В Петербурге возобновили работу ТЦ и рестораны
В Санкт-Петербурге с понедельника, 27 июля, возобновляют работу торговые центры, заведения общественного питания, туроператоры и детские сады, сообщается на сайте городского правительства.
Газета.Ru 01:59