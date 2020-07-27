Общество

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнВильфанд назвал девять регионов, где ожидается «опасное солнце»

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал регионы, на территории которых ожидается «опасное солнце».
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Гидрометцентр прогнозирует «опасное солнце» в ряде регионов России

Опасное ультрафиолетовое излучение прогнозируется в Орловской, Брянской, Воронежской, Курской областях, Ставропольском, Краснодарском, Приморском краях, республике Адыгея и Забайкалье в ближайшие три дня.
ТАССвчера в 17:09

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Вильфанд предупредил об «опасном солнце» в ряде регионов России

Известиявчера в 17:41

Жителям юга ЦФО не рекомендовали загорать на предстоящей неделе

РИА Новостивчера в 21:13

В Гидрометцентре спрогнозировали «опасное солнце» в ряде регионов России

РБКвчера в 19:01

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Комсомольская правдавчера в 17:43

Вильфанд рассказал о погоде на курортах Чёрного моря

RT на русскомвчера в 22:38

Гидрометцентр предупредил об опасном солнце и резком похолодании

URA.Ruвчера в 17:26

Гидрометцентр прогнозирует «опасное солнце» в ряде регионов России

ТАССвчера в 17:09
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Экономика

Экономист предрек россиянам осенью крах хуже 1999 года

Бывший преподаватель высшей школы экономики (ВШЭ) УрФУ Константин Юрченко предупредил о возможном тяжелом кризисе, который ждет россиян осенью этого года.
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Армия и оружие

Путин заявил о планах оснастить ВМФ России гиперзвуковым оружием

Газета.Ru вчера в 12:44
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В Роскачестве рассказали, хлеб с какой плесенью наиболее опасен

Российская газета 01:29
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Футбол

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Общество

Сергей Шнуров снимет фильм о протестном Хабаровске

МР7.ру 02:58
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Происшествия

В Санкт-Петербурге обнаружили расчлененное тело женщины

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Происшествия

Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми

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Известия вчера в 16:27
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Здоровье

В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа

Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
РБК вчера в 05:38
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Шоу-бизнес

Виктория Дайнеко с дочерью три месяца не может возвратиться на родину

Певица рассказала, что уже в течение нескольких месяцев находится в Соединенных Штатах, желая вернуться на родину.
Evo-rus.com вчера в 23:07
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Единоборства

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Ранее "Поединок будет интересен далеко за пределами России": что говорят перед боем Емельяненко — Исмаилов Уже во втором раунде у Емельяненко появилась рассечка над глазом, которая кровоточила всю третью пятиминутку.
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Финансы

С какими курсами доллар и евро встретят сентябрь

Планка коридора пары евро / рубль может легко задраться и существенно выше 85 рублей, но не факт, что надолго.
Российская газета 25 июля в 23:00
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Политика

Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе

Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости вчера в 13:46
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Футбол

«Динамо» объявило об уходе Нойштедтера и ещё шестерых футболистов

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RT на русском 03:14
Общество

Около 300 тыс. иностранцев получили гражданство России с начала года

За первые шесть месяцев текущего года около 300 тыс. иностранцев получили российское гражданство, рассказала начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.
Известия вчера в 19:55
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Общество

За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность

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Общество

На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа

Как сообщает PRIMPRESS, пособие смогут получить все родители несовершеннолетних детей, которые остались без работы во время пандемии коронавируса.
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Общество

Стивен Сигал заявил о желании взять «дальневосточный гектар» в Бурятии

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Авто

Единственная в мире. В Подмосковье сфотографировали уникальную «Волгу»

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Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля

Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM 25 июля в 13:54
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Общество

Число больных коронавирусом в Саратовской области превысило 9 тысяч

На 27 июля общее количество инфицированных COVID-19 в Саратовской области возросло до 9 015 человек.
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Стало известно о новых эпизодах в деле Фургала

В деле арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала могут появиться новые эпизоды, связанные с покушениями и организацией убийств предпринимателей в регионе.
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Экономика

Аналитики ожидают «умеренно позитивного» открытия торгов

Нашу страну интересуют цены на нефть, а они, в общем, последнее время корректировались, и надеемся, что тоже будут подрастать на фоне этой слабости доллара и всемирной монетарной политики.
BFM.ru вчера в 15:31
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Масштабный сбой сервисов Garmin мог быть вызван хакерской атакой

Как стало известно, в работе сервисов Garmin наблюдался масштабный сбой, который компания сначала пыталась устранить собственными силами.
Astera 24 июля в 13:14
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Газета.Ru 25 июля в 11:37
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Первое место занял Люксембург, Россия оказалась на 20-й позиции, между Чехией и Грецией.
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Глава МИД ФРГ выступил против возвращения России в G7

В Германии выступили против возвращения России в G7 и расширения формата в целом.
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Илон Маск отреагировал на угрозы Джонни Деппа отрезать ему гениталии

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Общество

В Петербурге возобновили работу ТЦ и рестораны

В Санкт-Петербурге с понедельника, 27 июля, возобновляют работу торговые центры, заведения общественного питания, туроператоры и детские сады, сообщается на сайте городского правительства.
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Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
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