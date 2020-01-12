Общество

ТАССТАССВильфанд назвал глобальное потепление причиной теплой зимы в России

По словам Вильфанда, в настоящее время климатологи обсуждают сходство характера нынешней зимы в России с европейскими. Однако, предметно говорить об этом можно будет только на основе многолетних исследований.
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Роман Вильфанд
Глобальное потепление имеет свои пространственные и временные особенности, и наиболее заметно оно сказывается именно в умеренных и высоких широтах, как раз там, где мы и живем, и в зимние месяцы, потому так резко повышается температура. Это, конечно, невероятно много.
— Роман ВильфандМаяк (г. Сосновый Бор) 04:17
с чего всё началось

Вильфанд назвал глобальное потепление причиной теплой зимы в России

Глобальное потепление является причиной теплой зимы в России, климатологи уже обсуждают тенденцию превращения "русских зим" в "европейские". Об этом ТАСС сообщил и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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