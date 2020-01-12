Общество

РБКРБКГидрометцентр объяснил причину теплой зимы в России

Причиной теплой зимы в России является глобальное потепление. Об этом заявил и.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает ТАСС. По его словам, климатологи обсуждают тенденцию превращения «русских зим» в «европейские».
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с чего всё началось

Вильфанд назвал глобальное потепление причиной теплой зимы в России

Глобальное потепление является причиной теплой зимы в России, климатологи уже обсуждают тенденцию превращения "русских зим" в "европейские". Об этом ТАСС сообщил и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАСС00:08

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Гидрометцентр объяснил причину теплой зимы в России

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Гидрометцентр назвал теплую зиму в России следствием глобального потепления

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Вильфанд назвал глобальное потепление причиной теплой зимы в России

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Синоптик связал тёплую зиму в России с глобальным потеплением

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В Гидрометцентре объяснили причину теплой зимы в России

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Вильфанд: причиной теплой зимы в России является глобальное потепление

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«Ободрить нечем»: Климатолог предсказал «тренд» погодных явлений 2020 года

Царьград00:47
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Президент Ирана признал вину страны в крушении Boeing

РЕН ТВ 10 января в 23:58
Общество

Горбачев призвал отменить длинные выходные в России

Бывший президент СССР Михаил Горбачев в беседе с Ura.ru раскритиковал длинные выходные в России, призвав отказаться от подобной практики.
РИА Новости вчера в 16:36
Происшествия

В Кузбассе турист наткнулся на собственную лыжу и погиб

Мужчина из Новосибирской области погиб, наткнувшись на собственную лыжу во время катания на горнолыжном курорте Шерегеш в Кузбассе.
ТАСС 00:22
Происшествия

Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Вести.Ru вчера в 17:34
Политика

Меркель заявила о необходимости достроить «Северный поток — 2»

Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 10:34
Общество

В ЦБ рассказали о новых вариантах пенсионных выплат

Пока предлагается один стандартный вариант такого плана, хотя пенсионные фонды смогут предлагать и другие, рассказал первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью "Российской газете".
Российская газета 10 января в 22:00
Общество

Во время учений Минобороны России в Казахстане упал обломок ракеты

РБК вчера в 04:51
Общество

Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри

RT на русском вчера в 18:18
Происшествия

Житель Аляски три недели выживал на морозе, лишившись дома и связи

Полицейская служба Аляски сообщила о спасении жителя штата, который в течение 23 дней выживал при минусовых температурах в отдаленной местности, потеряв в огне свой дом и пса.
РИА Новости вчера в 23:27
Футбол

«Малага» уволила тренера из-за скандального видео

Руководство "Малаги" приняло решение отправить в отставку Виктора Санчеса дель Амо с поста главного тренера.
Soccer.ru вчера в 16:31
Авто

Toyota презентовала полноприводный хот-хэтч Toyota GR Yaris

Новинкой стал хот-хэтч Toyota GR Yaris с полным приводом и двигателем мощностью 260 лошадиных сил.
Tvoe-avto.com вчера в 08:56
Политика

Зеленский: никто не отвертится от наказания за авиакатастрофу в Иране

RT на русском вчера в 13:49
Авто

Skoda выпустит новый кроссовер Vision IN

Чешская автомобильная компания Skoda представит в этом году новый компактный кроссовер Vision IN. Об этом 9 января сообщает Motor1.
Известия 09 января в 03:35
Здоровье

Жители Сызрани резко перестали умирать от болезни «аристократов»

За десять месяцев минувшего года в Сызрани от активного туберкулеза умерло три человека.
КТВ-Луч вчера в 00:39
Экономика

«Известия»: ведущие банки отказались от выдачи кредитов в магазинах

Большинство крупнейших банков России за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах.
ТАСС вчера в 19:02
Шоу-бизнес

Шахназаров рассказал о несостоявшейся свадьбе с Шукшиной

Шахназаров ответил, что хотел стать супругом Марии Шукшиной, однако «не сложилось».
iReactor 10 января в 22:52
Армия и оружие

CNN: Американские военные в Ираке были предупреждены об ударе Ирана

Американские военные в Ираке были предупреждены о ракетном ударе со стороны Ирана за 2,5 часа до обстрела.
RT на русском 01:35
Общество

Ученые объяснили резкое потепление климата в России

Специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал в интервью "Российской газете", почему в России потепление климата происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете.
РИА Новости вчера в 23:30
Хоккей

Ковальчук принес «Монреалю» долгожданную победу в НХЛ

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" Илья Ковальчук принес победу своей команде, забросив шайбу в овертайме матча против "Оттавы Сенаторз".
Газета.Ru 00:46
Экономика

Лукашенко ввел огромный налог на транзит российской нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении экологического налога на транзит нефти по территории страны, сообщает пресс-служба главы государства.
Взгляд.ру 10 января в 12:01
Политика

Армия Хафтара объявила о прекращении огня в Ливии

РБК вчера в 17:25
Авто

Цены на автомобили подскочили в РФ

С 1 января 2020-го в России произошло массовое повышение цен на автомобили на 2-6%. Подорожание затронуло машины, выпущенные в текущем году.
Новые автомобили 09 января в 04:36
Политика

На Украине предложили отпраздновать «450-летие сожжения Москвы»

Бывший депутат Верховной рады и глава запрещенной в РФ организации «Меджлис крымско-татарского народа» Рефат Чубаров предложил отпраздновать «450-летие сожжения Москвы» ханом Девлетом-Гиреем.
Известия вчера в 23:54
Политика

Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал возложить ответственность за крушение украинского Boeing не только на Иран, но и на Россию.
Известия вчера в 11:52
Общество

В школьных аттестатах появится оценка «зачтено»

Министр просвещения Ольга Васильева рассказала "Российской газете" о новом порядке выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.
РИА Новости вчера в 01:34
Происшествия

Врачи сообщили о состоянии пострадавших в ДТП под Рязанью

Пять из восьми пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Рязанской области находятся в тяжелом состоянии.
РБК 01:36
Армия и оружие

Министр обороны Британии допустил уход США от «лидерства в мире»

Британии следует меньше полагаться на США в военной сфере, заявил в интервью The Sunday Times министр обороны страны Бен Уоллес.
РБК вчера в 22:50
Здоровье

Провоцирующие рак и болезни сердца продукты назвал врач-кардиолог

Известный врач-кардиолог Джамал Шаабан из Египта выделил и назвал некоторые продукты, способные вызывать рак и болезни сердца, об этом сообщает издание The Times Hub.
Ugpressa.ru 10 января в 12:44
Кино

Фильм «Дылда» Балагова получил приз на кинофестивале США

Невские Новости вчера в 21:42
Происшествия

За два дня 11 человек погибли из-за сильных бурь и торнадо в США

В ряде южных и центральных американских штатов за последние два дня в результате сильных бурь и торнадо погибли 11 человек.
Вести.Ru вчера в 21:29
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Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
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