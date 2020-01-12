Общество
РБКГидрометцентр объяснил причину теплой зимы в России
Причиной теплой зимы в России является глобальное потепление. Об этом заявил и.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает ТАСС. По его словам, климатологи обсуждают тенденцию превращения «русских зим» в «европейские».
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с чего всё началось
Глобальное потепление является причиной теплой зимы в России, климатологи уже обсуждают тенденцию превращения "русских зим" в "европейские". Об этом ТАСС сообщил и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.ТАСС00:08
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