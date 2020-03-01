Общество
VSE42.RUГидрометцентр РФ спрогнозировал аномальное тепло в марте в Кузбассе
Вильфанд рассказал, что в некоторых районах РФ в марте ожидается значительное отклонение от температурной нормы. При этом одним из очагов аномального тепла станет Кемеровская область. Также это коснется Омской, Томской, Новосибирской областей и центральной части России.
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с чего всё началось
Наибольшее положительные отклонение от нормы в марте прогнозируется в центре Европейской территории России и на юге Западной Сибири, а больше всего осадков выпадет на севере Европейской части страны, на юге Урала и в Красноярском крае, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.РИА Новостивчера в 23:51
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Вильфанд: особенно теплый март ожидается в ЦФО и на юге Западной Сибири
Будущее России. Национальные проектывчера в 04:54
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Общество
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Роспотребнадзор рекомендует россиянам воздержаться от поездок за рубеж.
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Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
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Армия и оружие
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Летние Олимпийские игры, которые стартуют в Токио 24 июля 2020 года, могут пройти без зрителей.
Энергетика
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В ООН рассказали про первый шаг к наркотикам
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Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»
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Тинькову запретили покидать Лондон, несмотря на залог в £20 млн
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Бывшего командира украинского батальона «Айдар» Сергея Мельничука задержали на границе с Грецией.
Экономика
Российский рынок начал неделю ростом после обвала пятницы
Прошлая неделя завершилась для российского рынка обвалом. В пятницу падение РТС превысило 7%, а индекс Мосбиржи падал темпами выше 5%.
Гаджеты
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Завод Samsung по производству мобильных устройств в Куми, находящийся невдалеке от Тэгу, где было выявлено большинство случаев заражения COVID-19 в стране, будет закрыт до вечера воскресенья, 1 марта, для проведения дезинфекции.