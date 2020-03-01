Общество

VSE42.RUVSE42.RUГидрометцентр РФ спрогнозировал аномальное тепло в марте в Кузбассе

Вильфанд рассказал, что в некоторых районах РФ в марте ожидается значительное отклонение от температурной нормы. При этом одним из очагов аномального тепла станет Кемеровская область. Также это коснется Омской, Томской, Новосибирской областей и центральной части России.
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Вильфанд сообщил, где в марте будут очаги аномального тепла и осадков

Наибольшее положительные отклонение от нормы в марте прогнозируется в центре Европейской территории России и на юге Западной Сибири, а больше всего осадков выпадет на севере Европейской части страны, на юге Урала и в Красноярском крае, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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