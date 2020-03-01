Наибольшее положительные отклонение от нормы в марте прогнозируется в центре Европейской территории России и на юге Западной Сибири, а больше всего осадков выпадет на севере Европейской части страны, на юге Урала и в Красноярском крае, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

с чего всё началось

Вильфанд рассказал, что в некоторых районах РФ в марте ожидается значительное отклонение от температурной нормы. При этом одним из очагов аномального тепла станет Кемеровская область. Также это коснется Омской, Томской, Новосибирской областей и центральной части России.

Гидрометцентр РФ спрогнозировал аномальное тепло в марте в Кузбассе

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