Общество

ИзвестияИзвестияВильфанд назвал сроки прихода летнего тепла в Москву

Тепло в московский регион постепенно начнет возвращаться в начале следующей недели. Об этом 24 мая телеканалу «Звезда» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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В Курск наконец-то придет тепло

Московский Комсомолец Черноземьевчера в 16:39

Вильфанд назвал сроки прихода летнего тепла в Москву

Известиявчера в 14:18

В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придет летнее тепло

ТК Звездавчера в 06:48

В Гидрометцентре рассказали, когда в столицу придёт летнее тепло

News.ruвчера в 08:10

Тепло придет в Москву и Подмосковье в последние три дня мая. А лету предсказали «неоднородность»

Телеканал 360°23 мая в 05:48
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 02:22, Ашберн
Культура

Фестиваль Bridge of Arts может вернуться в Ростов

Фестиваль мотивационного кино и спорта Bridge of Arts проходил в Ростовской области с 2015 года, в программу масштабного мероприятия входили не только показы фильмов, но и деловые встречи, мастер-классы, спортивные соревнования, круглые столы и туристические поездки.
Rostov gazeta вчера в 07:03
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Общество

Из роддома в Москве забрали жившую там пять лет девочку

Газета.Ru 02:02
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Происшествия

В Казани в жилом доме взорвался газ

ТАСС 00:55
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Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту.
Коммерсантъ вчера в 21:18
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Здоровье

В Минздраве рассказали о клинических испытаниях лекарства от COVID-19

Ранее в пресс-службе Минздрава сообщили РИА Новости, что темпы вывода на рынок препарата от COVID-19 "Фавипиравир", который проходит сейчас клинические испытания, ускорят.
РИА Новости вчера в 02:52
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Шоу-бизнес

За слова о бедственном положении артистов Пригожина высмеял Шнуров

Live24 вчера в 08:40
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Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующий этап снятия карантинных мер в Москве - открытие непродовольственной торговли, после - сферы бытовых услуг, заявили в мэрии.
Газета.Ru 02:11
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Общество

Сервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу

Московский сервис для проверки электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы.
Ведомости вчера в 13:12
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Фигурное катание

Алина Загитова признана олимпийской иконой стиля

Российская газета вчера в 16:14
1
Общество

Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом

РИА Новости 23 мая в 20:14
1K
Технологии

Ткани мышей после полета в космос распределят между учеными трех стран

Первый спутник "Бион-М" совершил полет в апреле-мае 2013 года с мышами, песчанками, гекконами, улитками, ракообразными, рыбами и различными микроорганизмами.
РИА Новости 00:25
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Политика

Памфилова рассказала о внедрении электронного голосования

Дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции, рассказала в интервью "Российской газете" председатель ЦИК Элла Памфилова.
РИА Новости 01:52
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Здоровье

Ещё 77 человек заболели коронавирусом на Ставрополье

Только за минувшие сутки коронавирус выявили у 77 человек. Среди инфицированных пациентов есть 179 детей.
Победа 26 вчера в 01:38
Технологии

Сервис для поиска бизнес-партнеров запустили в Москве

Московский инновационный кластер запустил сервис для поиска партнеров по бизнесу.
Вечерняя Москва 00:30
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Космос

Ученые сделали новые открытия о Тунгусском метеорите

SM News 23 мая в 02:06
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Футбол

«Спартак» показал первую тренировку после перерыва

Пресс-служба московского "Спартака" опубликовала видео первой тренировки футболистов после паузы.
Газета.Ru вчера в 13:40
Шоу-бизнес

Потап отмечает первую годовщину свадьбы с Настей Каменских

Музыкант нежно поздравил супругу в соцсетях, прикрепив к посту редкое фото со свадьбы.
Pravda.Ru 23 мая в 08:16
Общество

Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса

В воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация с пандемией в России стабилизировалась, прогнозы и перспективы "стабильны и благополучны", 44 региона готовы или в ближайшее время могут приступить к снятию ограничений.
РИА Новости вчера в 23:07
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Происшествия

Стали известны личности задержанных участников перестрелки в Москве

Число задержанных предполагаемых участников перестрелки на юге Москвы возросло до 8. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Lenta.ru вчера в 15:29
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Происшествия

Отец с тремя детьми прятался в приморском лесу от коронавируса

Отец с тремя детьми прятался в лесу Кавалеровского района Приморья, чтобы спастись от коронавируса, сообщил источник.
Интерфакс вчера в 23:39
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Общество

Для выпускников школ проведут Последний звонок в онлайн-формате

Утром для выпускников прозвучит виртуальный последний звонок. Запланирован праздничный онлайн-марафон, посвященный Последнему звонку.
Краснодарские известия 01:53
Шоу-бизнес

Светлана Лобода выложила фото без ретуши после обвинений в пластике

Светлана Лобода поделилась с поклонниками фотографией без ретуши.
Территория новостей вчера в 12:58
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Здоровье

Почему кефир или творог могут быть опасны для здоровья

Почему кефир или творожные массы могут быть опасны для здоровья человека.
Evo-rus.com вчера в 08:14
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Общество

На Курганскую область надвигаются ливни, град, ураганный ветер

Как сообщили ИА «Уральский меридиан» в Курганском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 25 мая и ночью 26 мая по области ожидается очень сильный ветер 25-30 м/с, сильный ливень, крупный град, грозы.
Уральский меридиан вчера в 04:22
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Общество

Правительство выделило деньги на выплаты семьям с детьми

Как говорится в распоряжении правительства, на единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет выделили 197 млрд рублей.
НТВ 23 мая в 06:36
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Финансы

ИК «Велес Капитал» рекомендует держать акции «Норильского никеля»

Аналитики ИК "Велес Капитал" рекомендуют держать акции "Норильского никеля", отмечая, что низкий уровень долговой нагрузки и ожидаемое восстановление отрасли позволят компании поддерживать достойный уровень дивидендных выплат в ближайшие годы, говорится в комментарии инвесткомпании.
Финмаркет 22 мая в 06:41
Армия и оружие

В Дагестан для помощи в борьбе с коронавирусом прибыли военные ЮВО

В Дагестан для помощи в борьбе с COVID-19 прибыли военнослужащие железнодорожного соединения Южного военного округа, сообщает Минобороны РФ.
Аргументы и Факты 23 мая в 10:20
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Здоровье

Роспотребнадзор развеял миф о влиянии алкоголя на коронавирус

Дезинформация вокруг коронавируса привела к тому, что появился миф о том, что алкоголь с высоким содержанием спирта якобы может убить SARS-CoV-2.
Политика Сегодня 00:51
291
Общество

В Китае назвали десять самых загадочных мест России

Известия 01:31
12
Политика

Савченко назвала организаторов Майдана на Украине

Оранжевая революция 2004 года на Украине и Евромайдан произошли не под влиянием России, а с подачи Запада.
ФАН вчера в 12:05
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Как работают Яндекс.Новости?
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Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
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