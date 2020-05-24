Общество
ИзвестияВильфанд назвал сроки прихода летнего тепла в Москву
Тепло в московский регион постепенно начнет возвращаться в начале следующей недели. Об этом 24 мая телеканалу «Звезда» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Тепло придет в Москву и Подмосковье в последние три дня мая. А лету предсказали «неоднородность»
Телеканал 360°23 мая в 05:48
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 02:22, Ашберн
Культура
Фестиваль Bridge of Arts может вернуться в Ростов
Фестиваль мотивационного кино и спорта Bridge of Arts проходил в Ростовской области с 2015 года, в программу масштабного мероприятия входили не только показы фильмов, но и деловые встречи, мастер-классы, спортивные соревнования, круглые столы и туристические поездки.
Rostov gazeta вчера в 07:03
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту.
Коммерсантъ вчера в 21:18
Здоровье
В Минздраве рассказали о клинических испытаниях лекарства от COVID-19
Ранее в пресс-службе Минздрава сообщили РИА Новости, что темпы вывода на рынок препарата от COVID-19 "Фавипиравир", который проходит сейчас клинические испытания, ускорят.
РИА Новости вчера в 02:52
Шоу-бизнес
За слова о бедственном положении артистов Пригожина высмеял Шнуров
Live24 вчера в 08:40
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующий этап снятия карантинных мер в Москве - открытие непродовольственной торговли, после - сферы бытовых услуг, заявили в мэрии.
Газета.Ru 02:11
Общество
Сервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу
Московский сервис для проверки электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы.
Ведомости вчера в 13:12
Фигурное катание
Алина Загитова признана олимпийской иконой стиля
Российская газета вчера в 16:14
Общество
Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом
РИА Новости 23 мая в 20:14
Технологии
Ткани мышей после полета в космос распределят между учеными трех стран
Первый спутник "Бион-М" совершил полет в апреле-мае 2013 года с мышами, песчанками, гекконами, улитками, ракообразными, рыбами и различными микроорганизмами.
РИА Новости 00:25
Политика
Памфилова рассказала о внедрении электронного голосования
Дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции, рассказала в интервью "Российской газете" председатель ЦИК Элла Памфилова.
РИА Новости 01:52
Здоровье
Ещё 77 человек заболели коронавирусом на Ставрополье
Только за минувшие сутки коронавирус выявили у 77 человек. Среди инфицированных пациентов есть 179 детей.
Победа 26 вчера в 01:38
Технологии
Сервис для поиска бизнес-партнеров запустили в Москве
Московский инновационный кластер запустил сервис для поиска партнеров по бизнесу.
Вечерняя Москва 00:30
Космос
Ученые сделали новые открытия о Тунгусском метеорите
SM News 23 мая в 02:06
Футбол
«Спартак» показал первую тренировку после перерыва
Пресс-служба московского "Спартака" опубликовала видео первой тренировки футболистов после паузы.
Газета.Ru вчера в 13:40
Шоу-бизнес
Потап отмечает первую годовщину свадьбы с Настей Каменских
Музыкант нежно поздравил супругу в соцсетях, прикрепив к посту редкое фото со свадьбы.
Pravda.Ru 23 мая в 08:16
Общество
Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса
В воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация с пандемией в России стабилизировалась, прогнозы и перспективы "стабильны и благополучны", 44 региона готовы или в ближайшее время могут приступить к снятию ограничений.
РИА Новости вчера в 23:07
Происшествия
Стали известны личности задержанных участников перестрелки в Москве
Число задержанных предполагаемых участников перестрелки на юге Москвы возросло до 8. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Lenta.ru вчера в 15:29
Происшествия
Отец с тремя детьми прятался в приморском лесу от коронавируса
Отец с тремя детьми прятался в лесу Кавалеровского района Приморья, чтобы спастись от коронавируса, сообщил источник.
Интерфакс вчера в 23:39
Общество
Для выпускников школ проведут Последний звонок в онлайн-формате
Утром для выпускников прозвучит виртуальный последний звонок. Запланирован праздничный онлайн-марафон, посвященный Последнему звонку.
Краснодарские известия 01:53
Шоу-бизнес
Светлана Лобода выложила фото без ретуши после обвинений в пластике
Светлана Лобода поделилась с поклонниками фотографией без ретуши.
Территория новостей вчера в 12:58
Здоровье
Почему кефир или творог могут быть опасны для здоровья
Почему кефир или творожные массы могут быть опасны для здоровья человека.
Evo-rus.com вчера в 08:14
Общество
На Курганскую область надвигаются ливни, град, ураганный ветер
Как сообщили ИА «Уральский меридиан» в Курганском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 25 мая и ночью 26 мая по области ожидается очень сильный ветер 25-30 м/с, сильный ливень, крупный град, грозы.
Уральский меридиан вчера в 04:22
Общество
Правительство выделило деньги на выплаты семьям с детьми
Как говорится в распоряжении правительства, на единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет выделили 197 млрд рублей.
НТВ 23 мая в 06:36
Финансы
ИК «Велес Капитал» рекомендует держать акции «Норильского никеля»
Аналитики ИК "Велес Капитал" рекомендуют держать акции "Норильского никеля", отмечая, что низкий уровень долговой нагрузки и ожидаемое восстановление отрасли позволят компании поддерживать достойный уровень дивидендных выплат в ближайшие годы, говорится в комментарии инвесткомпании.
Финмаркет 22 мая в 06:41
Армия и оружие
В Дагестан для помощи в борьбе с коронавирусом прибыли военные ЮВО
В Дагестан для помощи в борьбе с COVID-19 прибыли военнослужащие железнодорожного соединения Южного военного округа, сообщает Минобороны РФ.
Аргументы и Факты 23 мая в 10:20
Здоровье
Роспотребнадзор развеял миф о влиянии алкоголя на коронавирус
Дезинформация вокруг коронавируса привела к тому, что появился миф о том, что алкоголь с высоким содержанием спирта якобы может убить SARS-CoV-2.
Политика Сегодня 00:51
Политика
Савченко назвала организаторов Майдана на Украине
Оранжевая революция 2004 года на Украине и Евромайдан произошли не под влиянием России, а с подачи Запада.
ФАН вчера в 12:05