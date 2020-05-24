Тепло в московский регион постепенно начнет возвращаться в начале следующей недели. Об этом 24 мая телеканалу «Звезда» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Общество Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики Низкие темпы роста экономики и стагнация доходов населения за последнее десятилетие очевидным образом дают ответ на эту развилку: без новой модели развития, основанной не только на иерархических инструментах, но и на современных институтах, не справимся.

Общество Бокерия рассказал о работе центра имени Бакулева в условиях пандемии Пневмония, вызванная коронавирусом, для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями - тяжёлое осложнение, но в НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева всегда готовы оказать больным помощь, заявил президент Центра, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия. 470

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Наука Появилась еще одна причина быстрого распространения коронавируса Аргентинские ученые предположили, что неравномерность заражения коронавирусом в разных странах зависит от наличия суперраспространителей — людей, которые передают большое количество вирусов. 3

Происшествия В Астрахани учительница получила условный срок за совращение школьника Кировский районный суд Астрахани признал учительницу астраханской средней образовательной школы № 32 виновной в совершении развратных действий в отношении 15-летнего школьника и приговорил ее к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно. 40

Общество В России за сутки выявили 8946 случаев заражения коронавирусом За сутки в 83 российских регионах выявили 8946 человек с подтвержденным COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Общество Воробьёв назвал следующий этап смягчения ограничений в Подмосковье Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что на следующем этапе смягчения ограничений при благоприятной эпидемиологической обстановке в регионе могут заработать некоторые объекты сферы услуг. 466

Общество В 83 регионах зарегистрировано 8946 новых случаев заражения коронавирусом За последние сутки в России зарегистрировано 8946 новых случаев заражения коронавирусом.

Технологии Ученый рассказал об эксперименте с рыбами в невесомости Эксперименты с рыбами на борту Международной космической станции показали, что у них возникают аналогичные сухопутным животным проблемы в невесомости, рассказал в интервью РИА Новости заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычёв. 1

Футбол Матч ЛЧ в Ливерпуле мог привести к смерти от коронавируса 41 человека Прошедший 11 марта на стадионе «Энфилд» в присутствии более 52 тысяч зрителей ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между английским «Ливерпулем» и испанским «Атлетико» мог стать причиной заражения COVID-19 жителей Великобритании. 8

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Общество Профсоюзы России добиваются компенсаций для работников на «удалёнке» Москва, 25 мая 2020, 02:39 — REGNUM Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) подготовила проект закона о поправках в Трудовой кодекс, который позволит работникам на удалённой работе получать компенсацию от работодателей в связи с возникшими расходами. 81

Здоровье Вирусолог назвала опасные при коронавирусе лекарства Некоторые пациенты с коронавирусом начинают лечиться препаратами, которые применяются при обычной простуде, чего при COVID-19 нельзя делать, заявила "Вечерней Москве" вирусолог Надежда Жолобак. 204

Здоровье За сутки 71 заражение коронавирусом зафиксировано в Алтайском крае По информации оперштаба, за сутки на территории Алтайского края еще у 71 человека подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 48

Наука Раскрыты детали создания российской вакцины от коронавируса Директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург рассказал "Российской газете" о ходе испытаний российской вакцины от коронавируса нового типа. 1

Политика Украина решила «выбить» российские компании из космических проектов в США Киев, 25 мая 2020, 10:30 — REGNUM В космической отрасли США сохраняется зависимость от России, в частности от российских двигателей, но Украина поможет партнерам из Вашингтона изменить такое положение дел.