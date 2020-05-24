Общество
ИзвестияВильфанд назвал сроки прихода летнего тепла в Москву
Тепло в московский регион постепенно начнет возвращаться в начале следующей недели. Об этом 24 мая телеканалу «Звезда» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Тепло придет в Москву и Подмосковье в последние три дня мая. А лету предсказали «неоднородность»
Телеканал 360°23 мая в 05:48
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 03:54, Ашберн
Общество
Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики
Низкие темпы роста экономики и стагнация доходов населения за последнее десятилетие очевидным образом дают ответ на эту развилку: без новой модели развития, основанной не только на иерархических инструментах, но и на современных институтах, не справимся.
Коммерсантъ вчера в 17:52
Общество
Бокерия рассказал о работе центра имени Бакулева в условиях пандемии
Пневмония, вызванная коронавирусом, для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями - тяжёлое осложнение, но в НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева всегда готовы оказать больным помощь, заявил президент Центра, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия.
РИА Новости 02:30
Шоу-бизнес
Барбара Пино победила в шоу «Холостяк»
Звезда шоу Холостяк стоматолог Антон Криворотов выбрал победительницу программы Барбару Пино, вручив ей обручальное кольцо.
NewInform вчера в 09:27
Наука
Появилась еще одна причина быстрого распространения коронавируса
Аргентинские ученые предположили, что неравномерность заражения коронавирусом в разных странах зависит от наличия суперраспространителей — людей, которые передают большое количество вирусов.
Lenta.ru вчера в 19:05
Происшествия
В Астрахани учительница получила условный срок за совращение школьника
Кировский районный суд Астрахани признал учительницу астраханской средней образовательной школы № 32 виновной в совершении развратных действий в отношении 15-летнего школьника и приговорил ее к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно.
ТАСС 01:42
Общество
В России за сутки выявили 8946 случаев заражения коронавирусом
За сутки в 83 российских регионах выявили 8946 человек с подтвержденным COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:36
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже.
Вести.Ru 03:22
Общество
Воробьёв назвал следующий этап смягчения ограничений в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что на следующем этапе смягчения ограничений при благоприятной эпидемиологической обстановке в регионе могут заработать некоторые объекты сферы услуг.
RT на русском вчера в 05:40
Общество
В 83 регионах зарегистрировано 8946 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировано 8946 новых случаев заражения коронавирусом.
Клуб регионов 03:44
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующий этап снятия карантинных мер в Москве - открытие непродовольственной торговли, после - сферы бытовых услуг, заявили в мэрии.
Газета.Ru 02:11
Технологии
Ученый рассказал об эксперименте с рыбами в невесомости
Эксперименты с рыбами на борту Международной космической станции показали, что у них возникают аналогичные сухопутным животным проблемы в невесомости, рассказал в интервью РИА Новости заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычёв.
РИА Новости 01:49
Энергетика
Ценам на газ предсказали падение ниже нуля
На фоне переполнения хранилищ цены газа на европейских рынках могут упасть ниже нуля.
Lenta.ru 01:43
Футбол
Матч ЛЧ в Ливерпуле мог привести к смерти от коронавируса 41 человека
Прошедший 11 марта на стадионе «Энфилд» в присутствии более 52 тысяч зрителей ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между английским «Ливерпулем» и испанским «Атлетико» мог стать причиной заражения COVID-19 жителей Великобритании.
Ридус вчера в 14:08
Шоу-бизнес
За слова о бедственном положении артистов Пригожина высмеял Шнуров
Live24 вчера в 08:40
Общество
Названы регионы-лидеры по социальной ориентированности бюджетов
Для составления рейтинга регионов по социальной ориентированности бюджетов были использованы данные Федерального казначействапо социальнымрасходам консолидированных бюджетов субъектов в расчете на одного жителя.
Российская газета 02:35
Общество
Волгоградские школьники впервые отмечают последний звонок онлайн
ИА Городские вести. Волгоград 03:01
Технологии
Сервис для поиска бизнес-партнеров запустили в Москве
Московский инновационный кластер запустил сервис для поиска партнеров по бизнесу.
Вечерняя Москва 00:30
Общество
Профсоюзы России добиваются компенсаций для работников на «удалёнке»
Москва, 25 мая 2020, 02:39 — REGNUM Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) подготовила проект закона о поправках в Трудовой кодекс, который позволит работникам на удалённой работе получать компенсацию от работодателей в связи с возникшими расходами.
REGNUM вчера в 19:39
Происшествия
Маршрутка под Астраханью опрокинулась из-за оторвавшегося колеса
Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, авария произошла на 24-м километре автодороги Астрахань - Марфино из-за оторвавшегося колеса.
Российская газета 03:27
Экономика
Правительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны.
Известия вчера в 02:56
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
РИА Новости вчера в 23:44
Экономика
Число ипотечных кредитов в апреле уменьшилось на треть
По данным ОКБ, в апреле россияне оформили 81,5 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 184 млрд рублей.
Российская газета 03:23
Здоровье
Вирусолог назвала опасные при коронавирусе лекарства
Некоторые пациенты с коронавирусом начинают лечиться препаратами, которые применяются при обычной простуде, чего при COVID-19 нельзя делать, заявила "Вечерней Москве" вирусолог Надежда Жолобак.
РИА Новости вчера в 16:19
Шоу-бизнес
Дочь опубликовала архивный снимок Ларисы Долиной без косметики
Не секрет, что певица Лариса Долина называет свою дочку Ангелину сокращённо Лина.
Paparazzi.ru вчера в 11:34
Здоровье
За сутки 71 заражение коронавирусом зафиксировано в Алтайском крае
По информации оперштаба, за сутки на территории Алтайского края еще у 71 человека подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com вчера в 05:33
Наука
Раскрыты детали создания российской вакцины от коронавируса
Директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург рассказал "Российской газете" о ходе испытаний российской вакцины от коронавируса нового типа.
РИА Новости 02:53
Политика
Украина решила «выбить» российские компании из космических проектов в США
Киев, 25 мая 2020, 10:30 — REGNUM В космической отрасли США сохраняется зависимость от России, в частности от российских двигателей, но Украина поможет партнерам из Вашингтона изменить такое положение дел.
REGNUM 03:30
Происшествия
Вспышка коронавируса выявлена в астраханском доме престарелых
Коронавирус выявили у 30 постояльцев и 13 сотрудников астраханского областного дома-интерната для престарелых и инвалидов.
Газета.Ru 23 мая в 12:37