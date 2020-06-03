Общество

ИзвестияИзвестияВильфанд назвал сроки прихода настоящего лета в Москву

Настоящее лето с теплой погодой придет в Москву в четверг, 4 июня, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в этот день потеплеет до 22 градусов, а к воскресенью температура воздуха поднимется до 25 градусов.
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Синоптики рассказали, когда в Москву вернется тепло

Моя Москва.онлайнвчера в 23:34

Вильфанд назвал сроки прихода настоящего лета в Москву

Известиявчера в 17:57

Дожди обязательно уйдут. Синоптики рассказали, когда в Москву придет настоящее лето

Телеканал 360°вчера в 07:01

Москвичам назвали дату возвращения лета

Вести ФМвчера в 11:10

Вильфанд обозначил срок летнего потепления в Москве

Национальная служба новостейвчера в 07:56

В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придет «настоящее» лето

ТАССвчера в 17:15

В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придет потепление

ТК Звезда01 июня в 04:47
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Энергетика

Россия уступила лидерство по поставкам газа в Турцию

В марте 2019 года доля России по экспорту газа в Турцию составляла 33% (1,4 млрд куб. м), в этом году она сократилась до 9,9% (389 млн куб. м). По поставкам СПГ на турецкий рынок Россию практически догнали США, увеличившие в этом году свои поставки на 300%.
Коммерсантъ 31 мая в 20:43
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Авто

Volvo Trucks поставила «Траско» 20 седельных тягачей

Компания Volvo Trucks объявила о поставке двадцати седельных тягачей Volvo FH транспортно-логистической компании «Траско».
Движок вчера в 09:04
Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
1,6K
Политика

Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении 1 июля датой проведения голосования по поправкам в конституцию, сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости 01 июня в 11:42
10K
Единоборства

Кормье: верю, что Джонс действительно отказался от пояса чемпиона

Чемпионат вчера в 13:25
Политика

Климкин заявил о конце «национальной идеи» об освобождении Крыма

Обсуждение украинскими политиками вопроса o поставках воды в Крым является концом "национальной идеи" об освобождении полуострова, заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала ICTV.
Известия вчера в 21:38
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Гаджеты

Последнее обновление iOS поломало iPhone и iPad

Пользователи Apple столкнулись с серьезными проблемами в работе iPhone и IPad после обновления ПО устройств до версии iOS, сообщает ZDNet.
Mockva.ru вчера в 18:10
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Общество

Больше трети российских компаний планируют оптимизировать штат

Москва, 3 июня 2020, 07:38 — REGNUM Изменить численность сотрудников в ближайшие полгода планируют 36% российских компаний, показало исследование портала HeadHunter.
REGNUM 00:38
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Экономика

Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию

Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM вчера в 04:49
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Путешествия

Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил

Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 01:12
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Общество

В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до полудня среды из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
РИА Новости 01 июня в 21:29
8
Футбол

Клаудио Маркизио: «Перешел в „Зенит“, чтобы не предавать „Ювентус“»

Матч ТВ вчера в 16:23
Политика

США начали расследование импорта ванадия из России и Китая

Министерство торговли США начало расследования импорта ванадия из России и Китая, в частности, ведомство намерено выяснить, угрожают ли нынешние объемы импортируемой продукции национальной безопасности страны.
РБК вчера в 23:35
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Здоровье

За сутки 70 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае

Во вторник, 2 июня оперштаб сообщил о регистрации еще 70 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com вчера в 02:29
181
Общество

Опубликован график отключения горячей воды в Москве

В пресс-службе Московской объединенной энергетической компании («МОЭК») сообщили, что информационный сервис о сроках профилактических работ на сетях горячего водоснабжения в столице уже запущен.
Мослента вчера в 12:13
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Здоровье

Минздрав РФ одобрил первый российский препарат от коронавируса

Первой компанией в России, сумевшей воспроизвести препарат, стал ХимРар, проект был поддержан РФПИ.
Российская газета 31 мая в 02:19
1,8K
Политика

В МИД прокомментировали идею вести переговоры по Донбассу без России

Предложение вице-премьера Украины Алексея Резникова вести переговоры по Донбассу без России не имеет никаких перспектив, это очередная имитация активности со стороны Киева вместо того, чтобы серьезно заняться выполнением минских соглашений, сказал РИА Новости источник в МИД РФ.
РИА Новости вчера в 03:24
1,1K
Происшествия

Медведица попала под поезд в Чунском районе

Медведица, которая шла с тремя медвежатами вдоль железнодорожных путей, попала под поезд в районе поселка Таргиз Чунского района.
Weacom.ru вчера в 23:39
1
Энергетика

Цена нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent превысила 40 долларов за баррель. Североамериканская нефть WTI торгуется по цене 37,6 доллара за баррель.
Российская газета вчера в 21:30
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Хоккей

«Металлург» заключил контракты с нападающими Карповым и Каблуковым

Ранее игроки выступали в петербургском СКА Известные нападающие Максим Карпов и Илья Каблуков продолжат карьеру в магнитогорском "Металлурге".
Правда УрФО вчера в 08:17
1
Музыка

Зрители выбрали победителей Евровидения-2020

Зрители выбрали победителей музыкального конкурса Евровидение-2020. В этом году шоу прошло в режиме онлайн.
Вечерняя Москва 01 июня в 05:49
189
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило владельца

Судно-трубоукладчик "Академик Черский", главный претендент на завершение строительства "Северного потока-2", сменило владельца, сообщает РБК.
Российская газета 01 июня в 19:35
1,1K
Политика

ЦИК: Закон не предусматривает агитацию против поправок в Конституцию

Представитель Центризбиркома Майа Гришина пояснила, что в рамках принятого закона о проведении общероссийского волеизъявления о поправках в Конституцию агитировать «против» нельзя, как и агитировать «за».
Собеседник вчера в 14:27
46
Общество

Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
481
Футбол

В РЖД ответили на жалобы фанатов «Локомотива» насчёт ухода Семина

В РЖД опубликовали ответ на массовые обращения фанатов московского «Локомотива», которые остались недовольны решением руководства клуба о расставании с наставником команды Юрием Сёминым.
Евро-футбол.ру 01:16
Культура

Новый российский сериал «Чики» с Ириной Горбачевой стартует 4 июня

Видеосервис Wink покажет два премьерных эпизода новой комедии "Чики" 4 июня.
iReactor вчера в 09:06
6
Шоу-бизнес

Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Собянина

Новые Известия вчера в 08:24
914
Общество

Отобраны добровольцы для испытания российской вакцины от коронавируса

В Минобороны России выбрали волонтеров для проверки вакцин от вируса, как говорит ведомство 45 мужчин и 5 женщин военнослужащих страны отобрали для проверки вакцины.
Темирхан-Шура вчера в 10:12
1,6K
Спорт

Epic Games Store будет раздавать Total War: Troy бесплатно

В течение первых 24 часов после выхода игру можно будет получить абсолютно бесплатно в интернет-магазине Epic Games Store.
ИнфоСМИ вчера в 13:44
6
Экономика

Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском вчера в 07:58
3,1K
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Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
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