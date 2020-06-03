Настоящее лето с теплой погодой придет в Москву в четверг, 4 июня, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в этот день потеплеет до 22 градусов, а к воскресенью температура воздуха поднимется до 25 градусов.

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Политика Токаев опроверг двоевластие в Казахстане В Казахстане есть «преемственность» власти, но «никакого двоевластия не существует, об этом неоднократно говорил и сам» Назарбаев, «призывая объединиться вокруг действующего президента», сказал Токаев.

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Общество Заказов на Aurus из-за ослабления рубля меньше не стало Заказов на российские автомобили класса "люкс" Aurus из-за ослабления рубля меньше не стало, их количество постепенно увеличивается, рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости.

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