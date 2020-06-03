Общество
ИзвестияВильфанд назвал сроки прихода настоящего лета в Москву
Настоящее лето с теплой погодой придет в Москву в четверг, 4 июня, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в этот день потеплеет до 22 градусов, а к воскресенью температура воздуха поднимется до 25 градусов.
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Технологии
АЛРОСА начала продавать алмазы через интернет
АЛРОСА в ходе первого этапа цифрового тендера по продаже крупных алмазов, который проходил в период с 15 по 29 мая 2020 года, продала 102 алмаза из боксов размерности 5-10 карат, сообщается 2 июня на сайте компании.
SakhaNews 10:02
Космос
На Солнце зафиксирована мощная вспышка
МордовМедиа вчера в 14:09
Происшествия
В Вашингтоне продолжили протесты в комендантский час
Протесты в Вашингтоне у Белого дома продолжились, несмотря на введение комендантского часа.
Lenta.ru 20:02
Армия и оружие
«Уралвагонзавод» передал Минобороны партию модернизированных гаубиц
Концерн «Уралвагонзавод» Госкорпорации Ростех модернизировал самоходную артиллерийскую установку «Мста-С» и передал первую партию Минобороны РФ.
Аргументы и Факты 09:37
Шоу-бизнес
Охлобыстин пошутил про защищающего «артистов без трусов» Пригожина
Актер Иван Охлобыстин прокомментировал в инстаграме высказывания продюсера Иосифа Пригожина о бедственном положении артистов и призвал своих подписчиков не уподобляться "плохим людям".
РИА Новости 14:06
Политика
Токаев опроверг двоевластие в Казахстане
В Казахстане есть «преемственность» власти, но «никакого двоевластия не существует, об этом неоднократно говорил и сам» Назарбаев, «призывая объединиться вокруг действующего президента», сказал Токаев.
Взгляд.ру 18:29
Наука
Коронавирус успешно размножился в клетках сердца
Немецкие молекулярные биологи подтвердили, что коронавирус нового типа может проникать в клетки сердца человека, а также выяснили, что он может размножаться в них и вызывать сбои в сердцебиении.
ТАСС Наука 06:27
Экономика
Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском 07:58
Политика
Пушков рассказал о начавших «сыпаться» США
Сенатор Алексей Пушков заявил, что США "посыпались" и вступили "во время сумятицы".
Газета.Ru 03:30
Политика
Мантуров назвал четыре козыря России
У России есть четыре конкурентных преимущества по сравнению с другими странами – это сила духа, наука, природные ресурсы и кадры, рассказал в интервью РИА Новости глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.
РИА Новости 20:38
Происшествия
Водитель завода имени Федотова изолирован из-за подозрения на ковид
Работник южно-сахалинского завода строительных материалов имени А. М. Федотова находится на домашнем карантине из-за возможного заражения коронавирусом.
Сахалин.Инфо 19:44
Авто
В России выросла средневзвешенная цена нового автомобиля
По итогам четырех месяцев 2020 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в нашей стране составила 1 миллион 688 тысяч рублей.
News.ru вчера в 11:36
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк могут прекратить партнерство в совместных проектах
"Яндекс" и Сбербанк совместно развивают платежную систему "Яндекс.Деньги", а также агрегатор товаров и услуг "Яндекс.Маркет".
Вести.Ru 11:12
Происшествия
Акция против полицейского насилия в Париже переросла в беспорядки
Парижская манифестация проходит на фоне продолжающихся с начала прошлой недели беспорядков в США после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в результате жесткого задержания полицией.
Известия 17:34
Происшествия
В США за время протестов погибли не менее 11 человек
Жертвами протестов и столкновений, вспыхнувших в городах Соединенных Штатов, стали 11 человек.
Ридус 19:59
Киберспорт
Riot Games показала релизный трейлер Valorant
Cyber.sports.ru 11:47
Происшествия
В Крыму за убийство шестилетней девочки задержан друг ее отца
Российская газета 04:00
Общество
В институте Минобороны РФ испытали вакцину от коронавируса
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны к концу июля завершат все клинические испытания вакцины против COVID-19, сообщил в среду начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) военного ведомства Сергей Борисевич в интервью газете "Красная звезда".
РИА Новости 17:06
Технологии
Под кратером Чиксулуб нашли следы древней гидротермальной системы
Anonsens вчера в 19:36
Технологии
Приложение для удаления китайских приложений со смартфона стало хитом
Remove China Apps самостоятельно не может удалять китайские приложения.
Что происходит 04:43
Армия и оружие
МГБ ЛНР получены установочные данные ДРГ противника
В ходе реализации мероприятий по противодействию разведывательно-подрывной деятельности украинских спецслужб на территории Луганской Народной Республики сотрудниками Министерства государственной безопасности ЛНР установлены персональные данные диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) противника, которые принимали участие в вооруженной агрессии против республик Донбасса.
Rusvesna.su 20:30
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян могут вырасти уже в 2021 году
Согласно квартальному отчету Института народохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН), реальные располагаемые доходы граждан по итогам 2020 года упадут на 5,2%.
Известия вчера в 18:00
Экономика
ФБК нашел у председателя Мосгордумы незадекларированные 870 млн рублей
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашел у председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова незадекларированный доход в 870 млн рублей.
Афиша Daily 09:01
Общество
Роспотребнадзор раскритиковал идею ваучеров вместо денег за отмену рейсов
Роспотребнадзор отказался согласовать подготовленный Минтрансом проект постановления правительства о легализации ваучеров, выдаваемых в качестве компенсации за отмененные авиарейсы вместо возврата денег.
РБК 11:39
Финансы
Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости вчера в 06:58
Общество
Заказов на Aurus из-за ослабления рубля меньше не стало
Заказов на российские автомобили класса "люкс" Aurus из-за ослабления рубля меньше не стало, их количество постепенно увеличивается, рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости.
ПРАЙМ 20:16
Культура
Лоза резко ответил на шутку Киркорова
Ранее Киркоров в передаче на телеканале СТС спародировал программу Елены Малышевой "Жить здорово", назвав при этом Лозу "никому не нужным аппендицитом" и высмеяв онлайн-концерт певца Леонида Агутина.
РИА Новости 20:20
Технологии
Агрегаторам объявлений предложили идентификацию через портал госуслуг
Популярные сайты объявлений Avito, "Авто.ру", ЦИАН и другие агрегаторы с 1 июля смогут подключаться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг.
Piter.tv 01:29