Общество

ИзвестияИзвестияВильфанд назвал сроки прихода настоящего лета в Москву

Настоящее лето с теплой погодой придет в Москву в четверг, 4 июня, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в этот день потеплеет до 22 градусов, а к воскресенью температура воздуха поднимется до 25 градусов.
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Вильфанд обозначил срок летнего потепления в Москве

Национальная служба новостей07:56

В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придет «настоящее» лето

ТАСС17:15

Москвичам назвали дату возвращения лета

Вести ФМ11:10

Вильфанд рассказал, когда в Москву вернется лето

Москва 2407:40

Вильфанд назвал сроки прихода настоящего лета в Москву

Известия17:57

Вильфанд рассказал, когда в Москву придет тепло

Телеканал 360°вчера в 09:43

В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придет потепление

ТК Звездавчера в 04:47
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Технологии

АЛРОСА начала продавать алмазы через интернет

АЛРОСА в ходе первого этапа цифрового тендера по продаже крупных алмазов, который проходил в период с 15 по 29 мая 2020 года, продала 102 алмаза из боксов размерности 5-10 карат, сообщается 2 июня на сайте компании.
SakhaNews 10:02
Общество

Мэр Якутска вступилась за обвиняемого в экстремизме шамана

Ведомости 04:12
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Космос

На Солнце зафиксирована мощная вспышка

МордовМедиа вчера в 14:09
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Происшествия

В Вашингтоне продолжили протесты в комендантский час

Протесты в Вашингтоне у Белого дома продолжились, несмотря на введение комендантского часа.
Lenta.ru 20:02
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Армия и оружие

«Уралвагонзавод» передал Минобороны партию модернизированных гаубиц

Концерн «Уралвагонзавод» Госкорпорации Ростех модернизировал самоходную артиллерийскую установку «Мста-С» и передал первую партию Минобороны РФ.
Аргументы и Факты 09:37
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Шоу-бизнес

Охлобыстин пошутил про защищающего «артистов без трусов» Пригожина

Актер Иван Охлобыстин прокомментировал в инстаграме высказывания продюсера Иосифа Пригожина о бедственном положении артистов и призвал своих подписчиков не уподобляться "плохим людям".
РИА Новости 14:06
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Политика

Токаев опроверг двоевластие в Казахстане

В Казахстане есть «преемственность» власти, но «никакого двоевластия не существует, об этом неоднократно говорил и сам» Назарбаев, «призывая объединиться вокруг действующего президента», сказал Токаев.
Взгляд.ру 18:29
Наука

Коронавирус успешно размножился в клетках сердца

Немецкие молекулярные биологи подтвердили, что коронавирус нового типа может проникать в клетки сердца человека, а также выяснили, что он может размножаться в них и вызывать сбои в сердцебиении.
ТАСС Наука 06:27
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Экономика

Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском 07:58
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Политика

Пушков рассказал о начавших «сыпаться» США

Сенатор Алексей Пушков заявил, что США "посыпались" и вступили "во время сумятицы".
Газета.Ru 03:30
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Политика

Мантуров назвал четыре козыря России

У России есть четыре конкурентных преимущества по сравнению с другими странами – это сила духа, наука, природные ресурсы и кадры, рассказал в интервью РИА Новости глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.
РИА Новости 20:38
Происшествия

Водитель завода имени Федотова изолирован из-за подозрения на ковид

Работник южно-сахалинского завода строительных материалов имени А. М. Федотова находится на домашнем карантине из-за возможного заражения коронавирусом.
Сахалин.Инфо 19:44
Авто

В России выросла средневзвешенная цена нового автомобиля

По итогам четырех месяцев 2020 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в нашей стране составила 1 миллион 688 тысяч рублей.
News.ru вчера в 11:36
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Экономика

«Яндекс» и Сбербанк могут прекратить партнерство в совместных проектах

"Яндекс" и Сбербанк совместно развивают платежную систему "Яндекс.Деньги", а также агрегатор товаров и услуг "Яндекс.Маркет".
Вести.Ru 11:12
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Происшествия

Акция против полицейского насилия в Париже переросла в беспорядки

Парижская манифестация проходит на фоне продолжающихся с начала прошлой недели беспорядков в США после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в результате жесткого задержания полицией.
Известия 17:34
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Происшествия

В США за время протестов погибли не менее 11 человек

Жертвами протестов и столкновений, вспыхнувших в городах Соединенных Штатов, стали 11 человек.
Ридус 19:59
Киберспорт

Riot Games показала релизный трейлер Valorant

Cyber.sports.ru 11:47
Происшествия

В Крыму за убийство шестилетней девочки задержан друг ее отца

Российская газета 04:00
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Общество

В институте Минобороны РФ испытали вакцину от коронавируса

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны к концу июля завершат все клинические испытания вакцины против COVID-19, сообщил в среду начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) военного ведомства Сергей Борисевич в интервью газете "Красная звезда".
РИА Новости 17:06
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Технологии

Под кратером Чиксулуб нашли следы древней гидротермальной системы

Anonsens вчера в 19:36
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Технологии

Приложение для удаления китайских приложений со смартфона стало хитом

Remove China Apps самостоятельно не может удалять китайские приложения.
Что происходит 04:43
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Армия и оружие

МГБ ЛНР получены установочные данные ДРГ противника

В ходе реализации мероприятий по противодействию разведывательно-подрывной деятельности украинских спецслужб на территории Луганской Народной Республики сотрудниками Министерства государственной безопасности ЛНР установлены персональные данные диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) противника, которые принимали участие в вооруженной агрессии против республик Донбасса.
Rusvesna.su 20:30
Экономика

Реальные располагаемые доходы россиян могут вырасти уже в 2021 году

Согласно квартальному отчету Института народохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН), реальные располагаемые доходы граждан по итогам 2020 года упадут на 5,2%.
Известия вчера в 18:00
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Армия и оружие

Британские ВВС сообщили о перехвате российских самолетов над Балтикой

РБК 18:53
2
Экономика

ФБК нашел у председателя Мосгордумы незадекларированные 870 млн рублей

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашел у председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова незадекларированный доход в 870 млн рублей.
Афиша Daily 09:01
6
Общество

Роспотребнадзор раскритиковал идею ваучеров вместо денег за отмену рейсов

Роспотребнадзор отказался согласовать подготовленный Минтрансом проект постановления правительства о легализации ваучеров, выдаваемых в качестве компенсации за отмененные авиарейсы вместо возврата денег.
РБК 11:39
17
Финансы

Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей

Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости вчера в 06:58
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Общество

Заказов на Aurus из-за ослабления рубля меньше не стало

Заказов на российские автомобили класса "люкс" Aurus из-за ослабления рубля меньше не стало, их количество постепенно увеличивается, рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости.
ПРАЙМ 20:16
Культура

Лоза резко ответил на шутку Киркорова

Ранее Киркоров в передаче на телеканале СТС спародировал программу Елены Малышевой "Жить здорово", назвав при этом Лозу "никому не нужным аппендицитом" и высмеяв онлайн-концерт певца Леонида Агутина.
РИА Новости 20:20
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Технологии

Агрегаторам объявлений предложили идентификацию через портал госуслуг

Популярные сайты объявлений Avito, "Авто.ру", ЦИАН и другие агрегаторы с 1 июля смогут подключаться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг.
Piter.tv 01:29
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Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
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