По словам Вильфанда, негативными последствия были бы для России, если бы температура не повысилась, а понизилась примерно на 10 градусов от нормы. Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что аномально теплая зима в России может быть следствием того, что США испытывают климатическое оружие.

с чего всё началось

Теплая зима для России скорее благо, а не негативное последствие возможного применения климатического оружия, сообщил журналистам в четверг и.о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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