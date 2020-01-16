Политика
РИА НовостиВильфанд оценил связь теплой зимы с применением климатического оружия
Теплая зима для России скорее благо, а не негативное последствие возможного применения климатического оружия, сообщил журналистам в четверг и.о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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с чего всё началось
По словам Вильфанда, негативными последствия были бы для России, если бы температура не повысилась, а понизилась примерно на 10 градусов от нормы. Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что аномально теплая зима в России может быть следствием того, что США испытывают климатическое оружие.РИА Новости04:18
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Политика
Михаил Мишустин может стать премьер-министром РФ
Кандидатура главы ФНС России Михаила Мишустина внесена на должность премьер-министра РФ.
Общество
Бронзовый призёр ОИ по дзюдо Носов ответил на вызов рэпера Гуфа
Бронзовый призёр Олимпийских игр по дзюдо, депутат Государственной думы Дмитрий Носов заявил, что не собирается принимать вызов на бой известного рэпера Алексея Долматова.
Политика
Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве
Нынешний кабмин исполняет свои обязанности до формирования нового.
Технологии
Bose закрывает более 100 магазинов по всему миру и увольняет персонал
На этой неделе представители компании подтвердили, что в течение следующих нескольких месяцев Bose закроет огромное количество своих розничных магазинов в различных регионах мира.
Политика
В Сеть попали «слова Гончарука» о «примитивном понимании» Зеленского
В Сети опубликована аудиозапись предположительно с совещания премьер-министра Украины Алексея Гончарука с главой Минфина Оксаной Маркаровой и руководством Национального банка Украины (НБУ), где премьер говорит, что у президента «примитивное понимание» экономики.
Технологии
Google может вернуть функцию записи разговоров в Android-смартфоны
В приложение Google Phone разработчики в ближайшем будущем могут добавить функцию записи звонков.
Общество
Акции Яндекса взлетели на 4% после обещания о поддержке от Мишустина
Акции "Яндекса" утром в четверг взлетели более чем на 4% и обновили исторические максимумы на новостях, что кандидат на пост главы правительства РФ Михаил Мишустин похвалил компанию и обещал ей поддержку.
Армия и оружие
Эксперт оценил угрозы Помпео «сдержать Россию» по примеру Ирана
Генерал Сулеймани был убит в результате атаки американского ударного беспилотника на территории Ирака, но на российской территории такая операция невозможна сугубо технически, отметил собеседник.
Происшествия
Такси с двумя девушками рухнуло с моста в реку в Челябинске
Daewoo Nexia под управлением 22-летнего водителя протаранила бетонное ограждение и снесла электроопору на мосту, после чего рухнула в реку Миасс.
Политика
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию планируется провести до 1 мая
"До 1 мая пройдет всероссийское добровольное голосование по законопроектам, которые будут касаться внесения поправок в Конституцию, голосование пройдет в один из выходных дней", - сказал источник.
Происшествия
Женщина разделась догола в аэропорту и попала на видео
В США женщина разделась догола и прогулялась полностью обнаженной по зданию аэропорта.
Политика
Хафтар примет участие в берлинской конференции по Ливии
Некоторое время назад телеканал Al Jazeera сообщил, что глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж также дал согласие на участие в конференции по урегулированию ливийского кризиса в Берлине.
Политика
Политолог оценил внесение кандидатуры Мишустина на должность премьера
Директор Международного института новейших государств политолог Алексей Мартынов прокомментировал в беседе с RT выдвижение кандидатуры главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.
Политика
Кудрин заявил о надежде на реформы после отставки Медведева
Принятое президентом России Владимиром Путиным решение об отставке правительства Дмитрия Медведева увеличило надежды на проведение реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Общество
Путин предложил выдавать маткапитал после рождения первого ребенка
Президент России Владимир Путин предложил выдавать материнский капитал за первого ребенка.
Общество
«Проект»: В своей декларации Мишустин скрыл недвижимость на Рублевке
Кандидатура Мишустина была предложена президентом Владимиром Путиным 15 января после того, как в полном составе ушло в отставку российское правительство во главе с Дмитрием Медведевым.
Происшествия
Очевидец рассказал о стрельбе в суде Новокузнецка
Житель Кузбасса в беседе с телеканалом «360» рассказал о стрельбе в здании суда в Новокузнецке, очевидцем которой он стал.
Политика
Мишустин пообещал кардинальные изменения в правительстве
Кандидат в премьер-министры России Михаил Мишустин пообещал кардинальные изменения в составе и структуре правительства, передает РБК.
Шоу-бизнес
Фолловеры обвинили Викторию Боню в чрезмерной любви к фотошопу
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.
Здоровье
Эпидемия гриппа в Астрахани может продлиться до апреля
В связи с чем прогнозируется продолжительный период подъема заболеваемости – возможно до апреля.
Происшествия
Летевший из Санкт-Петербурга в Мурманск самолет сломался в воздухе
Поднявшись в воздух в 9.05 с аэродрома «Пулково» Airbus A320 долетел до середины Ладожского озера, а потом развернулся и взял курс на северную столицу.
Политика
МИД Китая прокомментировал отставку правительства России
Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан прокомментировал сообщения об уходе правительства России в отставку.
Политика
Бывший куратор Украины в Кремле создаст партию в Абхазии
Бывший куратор Украины в Кремле, председатель Совета по делам молодежи при патриархе, действительный государственный советник России Инал Ардзинба создаст новую партию в Абхазии.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Политика
В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России
Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
Энергетика
Запрос от Белоруссии на поставку нефти поступил в Казахстан
Глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что республика получила запрос "Белнефтехима" на поставки нефти.
Здоровье
В Башкирии в этом году количество новых ФАПов будет увеличено до 100
Министр здравоохранения республики Максим Забелин на совещании, посвященном реализации положений послания президента России Владимира Путина, сказал, что в этом году планируется заменить порядка 80 ФАПов.
Шоу-бизнес
Татьяна Навка опубликовала откровенное фото без бюстгальтера
Открывшееся декольте однозначно указывает, что в момент съемки на олимпийской чемпионке не было бюстгальтера.
Экономика
Центробанк отозвал лицензии у трех страховых компаний
Банк России отозвал лицензии у трех страховых компаний из-за их добровольного отказа от работы.