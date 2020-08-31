Общество

ВедомостиВедомостиКлиматолог предупредила о суровой зиме в России

Зима в России наступит 7 ноября и, скорее всего, будет суровой, так как лето было жарким, сообщила метеоролог и климатолог Екатерина Пестрякова.
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с чего всё началось

Климатолог: когда в России ударят первые морозы

Климатолог считает, что грядущая зима с высокой вероятностью окажется суровой. Первые морозы могут прийти уже в начале ноября. Россиянам придется достать шубы из шкафов, рассказала URA.RU метеоролог и климатолог Екатерина Пестрякова.
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В Гидрометцентре посмеялись над прогнозом о суровой зиме в России

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URA.Ruвчера в 10:33
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Сын певицы Валерии Арсений Шульгин женился на своей возлюбленной Лиане

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Огромная змея заползла в рот уснувшей жительнице Дагестана

В Дагестане женщине в рот заползла огромная змея, передает Пятый канал. Как стало известно, инцидент случился в селе Леваши.
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Латвия, Эстония и Литва объявили Лукашенко персоной нон грата

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич внес в список людей, въезд которым в страну запрещен, президента Белоруссии Александра Лукашенко и еще 29 высокопоставленных граждан Белоруссии.
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Кремль опроверг информацию о якобы пропущенном звонке Путина Трампу

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Орешкин допустил вхождение РФ в топ-5 экономик мира уже в этом году

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Политика

МИД Германии вызвал посла Белоруссии из-за задержания журналистов

МИД Германии пригласил на беседу посла Белоруссии в Берлине после задержания и лишения аккредитации журналистов немецких СМИ, сообщил представитель внешнеполитического ведомства ФРГ Кристофер Бургер 31 августа журналистам.
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Россияне пренебрегают правилами профилактики коронавируса

Министр здравоохранения Михаил Мурашко уверен, что это происходит из-за того, что россияне пренебрегают профилактикой коронавируса.
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Путин поздравил экс-президента Армении Роберта Кочаряна с 66-летием

Президент РФ Владимир Путин поздравил экс-президента Армении Роберта Кочаряна с 66-летием.
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AliExpress запустит на территории России экспресс-доставку продуктов

Москва, 31 августа 2020, 09:50 — REGNUM Проект по экспресс-доставке продуктов питания, готовых блюд и товаров повседневного спроса под названием «Есть!» запустит компания «AliExpress Россия» совместно с сервисом «Самокат».
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Сердюков объявил о планах уйти на пенсию через пять лет

В 2015 году назначен индустриальным директором авиационного кластера «Ростеха».
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«Динамо» сыграет с тбилисским «Локомотивом» в Лиге Европы

Ньон, Швейцария, 31 августа 2020, 14:30 — REGNUM Московское «Динамо» сыграет с тбилисским «Локомотивом» во втором квалификационном раунде Лиги Европы.
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Свинью с имплантированным в мозг чипом Neuralink показал Илон Маск

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Помощник Лукашенко отверг возможность переговоров с оппозицией

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В Кремле прокомментировали избиение Егора Жукова в Москве

В Кремле рассчитывают, что виновные в избиении блогера Егора Жукова будут установлены и наказаны по закону.
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Общество

Путин призвал создавать перспективы развития в Коми

Президент РФ Владимир Путин назвал одной из основных проблем Коми сокращение инвестиций в основной капитал, отметив необходимость создавать перспективы развития.
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Обновление Windows убило ноутбуки Lenovo

Судя по сообщению компании, случаи появления BSoD были зафиксированы после выхода августовских обновлений Windows на моделях ThinkPad 2019 и 2020 годов выпуска.
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Фанаты «Локомотива» напали на болельщиков «Зенита» на востоке Москвы

Группа фанатов столичного "Локомотива" устроила погром в кафе на востоке Москвы, где в тот момент находились болельщики питерского "Зенита".
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Шоу-бизнес

Актера Владимира Андреева похоронят на Троекуровском кладбище в Москве

Похороны артиста состоятся в среду, 2 сентября, на Троекуровском кладбище в Москве.
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В Росприроднадзоре допустили закрытие мусорного полигона «Ядрово»

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) начала проверку полигона ТКО «Ядрово» в Волоколамском районе Московской области.
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Технологии

Пуск ядерного реактора нового энергоблока состоялся на ЛАЭС

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Происшествия

СКР не смог предъявить обвинение Фургалу в убийстве бизнесмена

31 июля 2020 года Басманный районный суд по ходатайству СКР отменил «отказное» решение хабаровского следователя и разрешил руководителю сегодняшней следственно-оперативной группы генералу Юрию Буртовому начать следственные действия с Фургалом по делу об убийстве Зори.
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Армия и оружие

ВВС США сочли опасным перехват В-52 российскими Су-27 над Черным морем

РЕН ТВ вчера в 05:34
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Политика

Президент ФРГ назвал протесты в Берлине «ударом в сердце демократии»

Берлин, 31 августа 2020, 09:02 — REGNUM Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер раскритиковал прошедшие 29 августа акции протеста в Берлине, сообщает агентство DPA.
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Гендиректор «Салавата Юлаева» сообщил о финансовых сложностях в клубе

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Россия высылает из страны трех дипломатов Словакии

«Послу (Словакии в Москве Петру Препутену) объявлено, что российская сторона, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение выслать из Российской Федерации трех дипломатических сотрудников посольства Словакии в Москве», — говорится в сообщении.
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Кино

Умер американский киноактер Чедвик Боузман

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Общество

Минюст Германии подтвердил получение от России запроса по Навальному

Представитель Минюста ФРГ ответил на вопрос журналистов немецкого издания: Россия направила запрос по блогеру Алексею Навальному.
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