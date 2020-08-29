Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Известия
Известия

Вильфанд пообещал аномально теплое начало сентября в центре России

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что последний день лета в Москве будет аномально жарким, однако уже 1 сентября начнет холодать.В источнике
Роман Вильфанд
Температурный фон ожидается 19-23 градуса до субботы включительно. Кроме того, начиная со среды существенно растет давление, устанавливается антициклональный режим, а это значит, что без осадков.
С чего всё началось
ТАСС

Синоптики пообещали аномально теплое начало сентября в европейской части России

Ранее Вильфанд сообщил, что москвичей ждет аномально жаркий последний день лета, воздух прогреется до 30 градусов. В целом, сентябрь на европейской части России ожидается теплым: температура будет около и выше нормы, избытка осадков не прогнозируется.
ТАСС17:25
Подробнее о событии
URA.Ru

Синоптики пообещали россиянам аномально теплое начало сентября

URA.Ru20:33
Коммерсантъ

Гидрометцентр прогнозирует аномальное тепло в сентябре

Коммерсантъ18:43
Российская газета

Россиянам пообещали аномально теплое начало сентября

Российская газета19:22
Известия

Вильфанд пообещал аномально теплое начало сентября в центре России

Известия18:58
РБК

Глава Гидрометцентра спрогнозировал аномально теплое начало сентября

РБК19:43
RT на русском

В Гидрометцентре пообещали аномально тёплое начало сентября

RT на русском18:27
ТАСС

Синоптики пообещали аномально теплое начало сентября в европейской части России

ТАСС17:25

Оппозиция обвинила Лукашенко в неспособности выстроить отношения с РФ

Член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова заявила, что президент Белоруссии Александр Лукашенко за все время своего президентства не смог выстроить добрососедские отношения с Россией.
РЕН ТВ18:13
93

В Совфеде оценили предложение о ликвидации Пенсионного фонда России

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по соцполитике, глава Союза пенсионеров России Валерий Рязанский заявил Москве 24, что предложение депутата Сергея Миронова выглядит нереалистично и он его не поддерживает.
Москва 2428 августа в 09:35
1,8K

В Хабаровске прошел восьмой субботний митинг в поддержку Фургала

Одна из самых крупных акций в поддержку Фургала состоялась 18 июля, когда на улицы, по официальным данным, вышли 10 тыс. человек, а по данным местных СМИ и активистов, участников было около 50 тыс. На субботнем митинге на прошлой неделе, 22 августа, по официальным данным, собрались 1,5 тыс. человек.
РБКвчера в 00:32
977

В Минске завершился женский оппозиционный марш

Протестная акция "Женский марш" в поддержку пострадавших в результате разгонов митингов силовиками и против результатов выборов президента Белоруссии завершилась на проспекте Независимости в Минске вечером в субботу, 29 августа.
Известия18:47
1,9K