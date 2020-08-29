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Вильфанд пообещал аномально теплое начало сентября в центре России

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что последний день лета в Москве будет аномально жарким, однако уже 1 сентября начнет холодать.В источнике
Роман Вильфанд
Температурный фон ожидается 19-23 градуса до субботы включительно. Кроме того, начиная со среды существенно растет давление, устанавливается антициклональный режим, а это значит, что без осадков.
С чего всё началось
ТАСС

Синоптики пообещали аномально теплое начало сентября в европейской части России

Ранее Вильфанд сообщил, что москвичей ждет аномально жаркий последний день лета, воздух прогреется до 30 градусов. В целом, сентябрь на европейской части России ожидается теплым: температура будет около и выше нормы, избытка осадков не прогнозируется.
ТАСС17:25
Подробнее о событии
Российская газета

Россиянам пообещали аномально теплое начало сентября

Российская газета19:22
ТАСС

Синоптики рассказали, когда в России наступит «бабье лето»

ТАСС22:07
РБК

Глава Гидрометцентра спрогнозировал аномально теплое начало сентября

РБК19:43
Комсомольская правда

Вильфанд рассказал о «замечательной погоде» в начале сентября

Комсомольская правда21:09
Известия

Вильфанд пообещал аномально теплое начало сентября в центре России

Известия18:58
Коммерсантъ

Гидрометцентр прогнозирует аномальное тепло в сентябре

Коммерсантъ18:43
RT на русском

В Гидрометцентре пообещали аномально тёплое начало сентября

RT на русском18:27

Рошаль выступил в защиту лечивших Навального в Омске врачей

После заявления клиники ряд омских медиков выступили в поддержку врачей, лечивших Навального в БСМП № 1. Они подписали открытое письмо, в котором отмечалось, что политик остался в живых «именно благодаря профессионализму специалистов омской медицины».
Рошаль выступил в защиту лечивших Навального в Омске врачей
РБК28 августа в 16:34
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Литва ответила на угрозы Лукашенко о закрытии торговли через её порты

Премьер-министр Литвы Сквернялис на своей странице в социальной сети Facebook написал, что отказ Белоруссии от использования литовских портов в торговле навредит в первую очередь Минску.
REGNUM28 августа в 15:20
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СМИ узнали о причастности экс-спецназовца ФСБ к убийству в Берлине

Журналисты The Insider, Der Spiegel и исследовательской группы Bellingcat в совместном расследовании раскрыли личность предполагаемого сообщника россиянина Вадима Красикова, которого подозревают в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине летом 2019 года.
РБКвчера в 15:33
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США выразили беспокойство из-за попыток Китая купить «Мотор Сич»

Госсекретарь США Майкл Помпео в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил беспокойство из-за попыток Китая купить украинское предприятие по производству авиационных двигателей «Мотор Сич».
Lenta.ru21:33
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Суд арестовал гендиректора «Мособлэнерго» и его зама по делу о взятке

Хамовнический суд Москвы арестовал на два месяца генерального директора АО «Мособлэнерго» Алексея Брижаня и его первого заместителя Алексея Астапова по делу о получении взятки в особо крупном размере.
РБКвчера в 07:59
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День шахтера отмечается 30 августа

История праздника началась когда в ночь с 30 на 31 августа 1935 года шахтер Алексей Стаханов установил рекорд (добыл 102 тонн угля при норме в 7 тонн), послуживший началом стахановского движения.
Якутия 2422:03

Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфаксвчера в 14:11
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Панские газы: Польша мечтает о собственной энергетической империи

Польша связывает с грядущим введением в строй GIPL создание собственной энергетической империи, которая, как надеются в Варшаве, установит контроль над энергетикой восточноевропейского региона, существенно потеснив «Газпром».
Известия17:02
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«Локомотив» и «Аталанта» согласовали переход Миранчука за €14,5 млн

Российский хавбек «Локомотива» Алексей Миранчук близок к переходу в итальянскую серию A.Как сообщает источник, журналист Джанлука ди Марцио «железнодорожники» согласились на предложение от «Аталанты».
Vprognoze.ruвчера в 13:25

Индия отказалась от участия в учениях «Кавказ-2020»

Ранее агентство ANI со ссылкой на источники в министерстве обороны страны сообщало, что Индия может отказаться от участия в международных учениях "Кавказ-2020", поскольку в этих учениях также намерены принять участие военнослужащие из Китая и Пакистана, отношения Нью-Дели с которыми в последнее время обострены.
ТАСС21:13
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