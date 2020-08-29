Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 25 млн человек

Хотя кривая COVID-19 в мире по-прежнему далеко отстает от испанского гриппа 1918 года, когда были инфицированы около 500 миллионов человек и умерли не менее 10 процентов из них, эксперты обеспокоены тем, что власти и общественность многих стран недооценивают истинную "катастрофическую угрозу" пандемии.