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Вильфанд пообещал аномально теплое начало сентября в центре России

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что последний день лета в Москве будет аномально жарким, однако уже 1 сентября начнет холодать.В источнике
Роман Вильфанд
Температурный фон ожидается 19-23 градуса до субботы включительно. Кроме того, начиная со среды существенно растет давление, устанавливается антициклональный режим, а это значит, что без осадков.
С чего всё началось
ТАСС

В Гидрометцентре пообещали аномально теплое начало сентября в европейской части России

Ранее Вильфанд сообщил, что москвичей ждет аномально жаркий последний день лета, воздух прогреется до 30 градусов. В целом, сентябрь на европейской части России ожидается теплым: температура будет около и выше нормы, избытка осадков не прогнозируется.
ТАСС17:25
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РИА Новости

Россиян предупредили об аномально теплой погоде

РИА Новости04:04
РБК

Глава Гидрометцентра спрогнозировал аномально теплое начало сентября

РБК19:43
ТАСС

В Гидрометцентре пообещали аномально теплое начало сентября в европейской части России

ТАСС17:25
Коммерсантъ

Гидрометцентр прогнозирует аномальное тепло в сентябре

Коммерсантъ18:43
RT на русском

В Гидрометцентре пообещали аномально тёплое начало сентября

RT на русском18:27
Lenta.ru

Россиянам пообещали аномально теплое начало сентября

Lenta.ru17:53
Российская газета

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