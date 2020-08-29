Вильфанд пообещал аномально теплое начало сентября в центре России
Смотрите также
Число жертв взрыва в порту Бейрута возросло до 190
Анастасия Волочкова заявила о своем месте в российской истории
В Роскосмосе зафиксировали 80 сближений астероидов с Землей в августе
Возбуждено дело на вандалов, разрисовавших стену Эрмитажа
Дибров вышел на пенсию и рассказал о ее размере
Вышел финальный трейлер фильма «Цой» Алексея Учителя
У российского посольства в Берлине задержали около 200 человек
Индия отказалась от участия в международных военных учениях в России
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин женился на своей возлюбленной Лиане
Определено место похорон артиста Владимира Андреева
Путин поздравил режиссера Леонида Шварцмана со столетним юбилеем
Илон Маск показал свинью с имплантированным в мозг чипом Neuralink
США назвали опасным перехват В-52 российскими Су-27 над Черным морем
В Роскосмосе зафиксировали 80 сближений астероидов с Землей в августе
Доктор Мясников обратился к спасшим Навального врачам
Индия отказалась от участия в международных военных учениях в России
Дибров вышел на пенсию и рассказал о ее размере
Вильфанд пообещал аномально теплое начало сентября в центре России
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что последний день лета в Москве будет аномально жарким, однако уже 1 сентября начнет холодать.В источнике
Температурный фон ожидается 19-23 градуса до субботы включительно. Кроме того, начиная со среды существенно растет давление, устанавливается антициклональный режим, а это значит, что без осадков.
С чего всё началось
В Гидрометцентре пообещали аномально теплое начало сентября в европейской части России
Ранее Вильфанд сообщил, что москвичей ждет аномально жаркий последний день лета, воздух прогреется до 30 градусов. В целом, сентябрь на европейской части России ожидается теплым: температура будет около и выше нормы, избытка осадков не прогнозируется.
ТАСС17:25
Подробнее о событии