Вильфанд пообещал аномально тёплое начало сентября в центре РФ
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что первые пять дней сентября в центре европейской части России будут аномально тёплыми.В источнике
Температурный фон ожидается 19-23 градуса до субботы включительно. Кроме того, начиная со среды существенно растет давление, устанавливается антициклональный режим, а это значит, что без осадков.
С чего всё началось
В Гидрометцентре пообещали аномально теплое начало сентября в европейской части России
Ранее Вильфанд сообщил, что москвичей ждет аномально жаркий последний день лета, воздух прогреется до 30 градусов. В целом, сентябрь на европейской части России ожидается теплым: температура будет около и выше нормы, избытка осадков не прогнозируется.
ТАСС17:25
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