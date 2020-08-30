Под дном океана обнаружены способные жить без кислорода хламидии

Исследователи обнаружили, что наши одноклеточные предки «поймали» эти производящие водород гены у древних хламидий около двух миллиардов лет назад, и это событие, которое имело решающее значение для эволюции всей сложной жизни, живущей сегодня.