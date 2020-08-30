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Аргументы и Факты
Аргументы и Факты

Вильфанд пообещал аномально тёплое начало сентября в центре РФ

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что первые пять дней сентября в центре европейской части России будут аномально тёплыми.В источнике
Роман Вильфанд
Температурный фон ожидается 19-23 градуса до субботы включительно. Кроме того, начиная со среды существенно растет давление, устанавливается антициклональный режим, а это значит, что без осадков.
С чего всё началось
ТАСС

Синоптики пообещали аномально теплое начало сентября в европейской части России

Ранее Вильфанд сообщил, что москвичей ждет аномально жаркий последний день лета, воздух прогреется до 30 градусов. В целом, сентябрь на европейской части России ожидается теплым: температура будет около и выше нормы, избытка осадков не прогнозируется.
ТАСС17:25
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Комсомольская правда

Вильфанд рассказал о «замечательной погоде» в начале сентября

Комсомольская правда21:09
РБК

Глава Гидрометцентра спрогнозировал аномально теплое начало сентября

РБК19:43
Российская газета

Россиянам пообещали аномально теплое начало сентября

Российская газета19:22
Известия

Вильфанд пообещал аномально теплое начало сентября в центре России

Известия18:58
Коммерсантъ

Гидрометцентр прогнозирует аномальное тепло в сентябре

Коммерсантъ18:43
RT на русском

В Гидрометцентре пообещали аномально тёплое начало сентября

RT на русском18:27
ТАСС

Синоптики пообещали аномально теплое начало сентября в европейской части России

ТАСС17:25

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