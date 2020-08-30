11 пациентов с коронавирусом умерли в Москве за сутки

Еще 11 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, скончались в Москве за сутки, сообщил столичный оперштаб по контролю за коронавирусом в субботу.