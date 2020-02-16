Общество
Российская газетаВильфанд пообещал раннюю весну в европейской части России
Первые признаки весны - устойчивый переход через ноль градусов в сторону повышения, таяние снега и льда - появятся в европейской части России в этом году раньше обычного. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Читать в источнике
Оценить91
с чего всё началось
Первые признаки весны в европейской части России появятся раньше обычного в 2020 году. Синоптическая весна обычно наступает в 20-х числах марта, однако ее "поторопит" аномально теплая зима, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.ТАССвчера в 23:07
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 03:41, Ашберн
Экономика
В России снизились продажи водки на фоне роста джина и виски
Все категории алкогольных напитков за исключением водки демонстрировали рост продаж на российском рынке в 2019 году, свидетельствуют данные исследования Nielsen.
Происшествия
На прихожан храма в столице напал мужчина с ножом
В храме святителя Николая Чудотворца в Москве мужчина напал с ножом на прихожан, есть раненые.
Общество
Российские пограничники задержали в Азовском море судно с украинцами
Культура
Автор саундтрека к сериалу «Бригада» утонул в Австралии
Происшествия
Худрука театра «Лицедеи» выпустили под подписку
Директора, художественного руководителя и актера театра "Лицедеи" Виктора Соловьева, который был задержан в Санкт-Петербурге после совершенного им ДТП в пьяном виде, отпустили под подписку о невыезде.
Политика
«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»
Общество
В РПЦ назвали гражданских жен бесплатными проститутками
В Русской православной церкви (РПЦ) гражданских жен назвали бесплатными проститутками.
Политика
В Мюнхене проходит встреча Пашиняна и Алиева
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретились для проведения переговоров по урегулированию нагорнокарабахского конфликта в субботу на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Футбол
ФК «Ростов» сыграл вничью со шведским АИКом
Футбольный клуб «Ростов» в первом товарищеском матче на сборах в испанской Марбелье сыграл вничью 1:1 со шведским АИКом.
Общество
В Китае вводят смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса
Некоторых граждан ожидает казнь за: сокрытие заражения коронавирусом; искажение информации о состоянии больного; утаивание истории своих путешествий.
Политика
Пушков считает, что Евросоюз попал в поставленную для России «ловушку»
Пушков подчеркнул, что Евросоюз попал в собственную ловушку и теперь страны ЕС не знают, как выйти из тупика.
Здоровье
Медики рассказали о бесполезных методах профилактики ОРВИ
Врачи развеяли популярные мифы о действенных методах профилактики и лечения ОРВИ.
Гаджеты
Nike представила новую модель «умных» кроссовок
Американская фирма Nike представила новую модель «умных» кроссовок, которые умеют шнуроваться самостоятельно – Adapt BB 2.0.
Происшествия
В Приморье рейсовый автобус сбил амурского тигра
Полицейские проводят проверку по факту аварии с участием рейсового автобуса, который сбил амурского тигра на дороге в Приморском крае, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе управления МВД России по региону.
Технологии
Российский софт появится на смартфонах уже летом
Позже всех под действие нового закона подпадут компьютеры и Smart TV: на первые отечественный софт начнут устанавливать с 1 июля 2022-го, а на вторые — с 2023 года.
Происшествия
В результате стрельбы в Калининграде есть погибшие
Авто
Названы самые надежные трехлетние автомобили
Компания J.D. Power провела исследование и определила перечень самых надежных трехлетних автомобилей.
Происшествия
В Самарской области найдено тело младенца в пакете
В Самарской области жители города Октябрьск на улице нашли пакет, в котором было тело малолетней девочки.
Спорт
Российская конькобежка Воронина обновила мировой рекорд на ЧМ в США
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову под руки увели со сцены после концерта в Брянске
Другие пользователи считают, что Ольга Бузова просто очень устала после эмоционального выступления в Брянске.
Армия и оружие
В коалиции рассказали об обстреле военной базы в Багдаде
Представитель антитеррористической коалиции во главе с США полковник Майлс Каггинс рассказал об обстреле военной базы в Багдаде.
Единоборства
Блахович нокаутировал Андерсона в первом раунде на турнире UFC
Шоу-бизнес
74-летний Петросян сменил имидж после свадьбы
74-летний Евгений Петросян, который женился на своей молодой помощнице Татьяне Брухуновой, после свадьбы буквально расцвел.
Происшествия
В Петербурге мужчина утонул, пытаясь спасти женщину
Пьяный мужчина в центре Санкт-Петербурга столкнул в реку Фонтанка женщину, затем пытался ее спасти и утонул, сообщает городское ГУМЧС.
Армия и оружие
Российский генерал рассказал о конфликте с участием американских солдат в Сирии
Начальник координационного центра Вооруженных сил России в Сирии генерал-майор Яков Резанцев рассказал о конфликте с участием американских солдат в провинции Хасеке.
Политика
Костромской губернатор назвал борьбу с коррупцией хуже коррупции
Глава Костромской области Сергей Ситников раскритиковал методы борьбы с коррупцией в стране.
Общество
В России нашли способ увеличить размер пенсии до 35 тысяч рублей
В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию.
Происшествия
СМИ сообщили о задержании Павленского в Париже
Шоу-бизнес
Максим Галкин с детьми улетел в отпуск без Аллы Пугачевой
Юморист, шоумен Максим Галкин с детьми Лизой и Гарри отправился в отпуск без супруги – звезды российской эстрады Аллы Пугачевой.