Первые признаки весны в европейской части России появятся раньше обычного в 2020 году. Синоптическая весна обычно наступает в 20-х числах марта, однако ее "поторопит" аномально теплая зима, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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Первые признаки весны - устойчивый переход через ноль градусов в сторону повышения, таяние снега и льда - появятся в европейской части России в этом году раньше обычного. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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