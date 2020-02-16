Общество

Российская газетаРоссийская газетаВильфанд пообещал раннюю весну в европейской части России

Первые признаки весны - устойчивый переход через ноль градусов в сторону повышения, таяние снега и льда - появятся в европейской части России в этом году раньше обычного. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Читать в источнике
Комментировать62
с чего всё началось

Синоптики прогнозируют раннюю весну в европейской части России

Первые признаки весны в европейской части России появятся раньше обычного в 2020 году. Синоптическая весна обычно наступает в 20-х числах марта, однако ее "поторопит" аномально теплая зима, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
ТАССвчера в 23:07

Подробнее о событии

Синоптики пообещали россиянам раннюю весну

РБК00:39

Весна в России наступит раньше положенного

Телеканал 360°00:28

Россиянам пообещали раннюю весну

Lenta.ruвчера в 23:34

Синоптики пообещали россиянам раннюю весну

URA.Ruвчера в 23:56

Вильфанд рассказал о ранней весне в России

RT на русскомвчера в 23:39

Россиянам пообещали раннюю весну

Взгляд.ру00:11

Синоптики прогнозируют раннюю весну в европейской части России

ТАССвчера в 23:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 03:41, Ашберн
Экономика

В России снизились продажи водки на фоне роста джина и виски

Все категории алкогольных напитков за исключением водки демонстрировали рост продаж на российском рынке в 2019 году, свидетельствуют данные исследования Nielsen.
Интерфакс 13 февраля в 04:44
Происшествия

На прихожан храма в столице напал мужчина с ножом

В храме святителя Николая Чудотворца в Москве мужчина напал с ножом на прихожан, есть раненые.
Вести.Ru 02:23
Общество

Российские пограничники задержали в Азовском море судно с украинцами

Интерфакс вчера в 04:49
Культура

Автор саундтрека к сериалу «Бригада» утонул в Австралии

Коммерсантъ 03:33
Происшествия

Худрука театра «Лицедеи» выпустили под подписку

Директора, художественного руководителя и актера театра "Лицедеи" Виктора Соловьева, который был задержан в Санкт-Петербурге после совершенного им ДТП в пьяном виде, отпустили под подписку о невыезде.
Вести.Ru вчера в 14:59
Политика

«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»

RT на русском вчера в 21:23
Биатлон

Норвежский биатлонист призвал уважать победу Логинова

Известия 02:12
Общество

В РПЦ назвали гражданских жен бесплатными проститутками

В Русской православной церкви (РПЦ) гражданских жен назвали бесплатными проститутками.
Lenta.ru 00:27
Политика

В Мюнхене проходит встреча Пашиняна и Алиева

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретились для проведения переговоров по урегулированию нагорнокарабахского конфликта в субботу на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
ТАСС вчера в 11:51
Футбол

ФК «Ростов» сыграл вничью со шведским АИКом

Футбольный клуб «Ростов» в первом товарищеском матче на сборах в испанской Марбелье сыграл вничью 1:1 со шведским АИКом.
161.ru вчера в 11:55
Общество

В Китае вводят смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса

Некоторых граждан ожидает казнь за: сокрытие заражения коронавирусом; искажение информации о состоянии больного; утаивание истории своих путешествий.
ToDay News Ufa вчера в 09:59
Политика

Пушков считает, что Евросоюз попал в поставленную для России «ловушку»

Пушков подчеркнул, что Евросоюз попал в собственную ловушку и теперь страны ЕС не знают, как выйти из тупика.
Газета.Ru вчера в 21:37
Здоровье

Медики рассказали о бесполезных методах профилактики ОРВИ

Врачи развеяли популярные мифы о действенных методах профилактики и лечения ОРВИ.
ФАН 02:44
Гаджеты

Nike представила новую модель «умных» кроссовок

Американская фирма Nike представила новую модель «умных» кроссовок, которые умеют шнуроваться самостоятельно – Adapt BB 2.0.
Профиль вчера в 15:28
Происшествия

В Приморье рейсовый автобус сбил амурского тигра

Полицейские проводят проверку по факту аварии с участием рейсового автобуса, который сбил амурского тигра на дороге в Приморском крае, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе управления МВД России по региону.
Интерфакс 02:52
Технологии

Российский софт появится на смартфонах уже летом

Позже всех под действие нового закона подпадут компьютеры и Smart TV: на первые отечественный софт начнут устанавливать с 1 июля 2022-го, а на вторые — с 2023 года.
Компания вчера в 09:42
Происшествия

В результате стрельбы в Калининграде есть погибшие

Коммерсантъ вчера в 13:50
Авто

Названы самые надежные трехлетние автомобили

Компания J.D. Power провела исследование и определила перечень самых надежных трехлетних автомобилей.
Актуальные Новости 14 февраля в 07:50
Происшествия

В Самарской области найдено тело младенца в пакете

В Самарской области жители города Октябрьск на улице нашли пакет, в котором было тело малолетней девочки.
Похвистнево-Информ вчера в 08:41
Спорт

Российская конькобежка Воронина обновила мировой рекорд на ЧМ в США

Известия вчера в 16:04
Шоу-бизнес

Ольгу Бузову под руки увели со сцены после концерта в Брянске

Другие пользователи считают, что Ольга Бузова просто очень устала после эмоционального выступления в Брянске.
РИА Стрела вчера в 12:53
Армия и оружие

В коалиции рассказали об обстреле военной базы в Багдаде

Представитель антитеррористической коалиции во главе с США полковник Майлс Каггинс рассказал об обстреле военной базы в Багдаде.
Lenta.ru вчера в 23:28
Единоборства

Блахович нокаутировал Андерсона в первом раунде на турнире UFC

Российская газета 01:16
Шоу-бизнес

74-летний Петросян сменил имидж после свадьбы

74-летний Евгений Петросян, который женился на своей молодой помощнице Татьяне Брухуновой, после свадьбы буквально расцвел.
КМВ Новости вчера в 05:30
Происшествия

В Петербурге мужчина утонул, пытаясь спасти женщину

Пьяный мужчина в центре Санкт-Петербурга столкнул в реку Фонтанка женщину, затем пытался ее спасти и утонул, сообщает городское ГУМЧС.
РИА Новости 03:27
Армия и оружие

Российский генерал рассказал о конфликте с участием американских солдат в Сирии

Начальник координационного центра Вооруженных сил России в Сирии генерал-майор Яков Резанцев рассказал о конфликте с участием американских солдат в провинции Хасеке.
Lenta.ru вчера в 21:59
Политика

Костромской губернатор назвал борьбу с коррупцией хуже коррупции

Глава Костромской области Сергей Ситников раскритиковал методы борьбы с коррупцией в стране.
РИА Новости 02:41
Общество

В России нашли способ увеличить размер пенсии до 35 тысяч рублей

В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 07:42
Происшествия

СМИ сообщили о задержании Павленского в Париже

Известия вчера в 13:02
Шоу-бизнес

Максим Галкин с детьми улетел в отпуск без Аллы Пугачевой

Юморист, шоумен Максим Галкин с детьми Лизой и Гарри отправился в отпуск без супруги – звезды российской эстрады Аллы Пугачевой.
Слово и Дело 01:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное