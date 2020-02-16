Общество
Российская газетаВильфанд пообещал раннюю весну в европейской части России
Первые признаки весны - устойчивый переход через ноль градусов в сторону повышения, таяние снега и льда - появятся в европейской части России в этом году раньше обычного. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Читать в источнике
Оценить51
с чего всё началось
Первые признаки весны в европейской части России появятся в этом году раньше обычного. Обычно синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, однако в этом году ее "поторопит" аномально теплая зима, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.ТАССвчера в 23:07
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 02:13, Ашберн
Космос
Три столкновения с зародышами планет мог пережить Марс за всё время
Марс за все время своего существования мог пережить три столкновения с "зародышами" планет.
Происшествия
Калининградский стрелок умер в больнице
Политика
Украинская община Крыма призывает Киев отказаться от полуострова
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что Киеву следует отказаться от претензий на полуостров, сообщает РИА "Новости".
Общество
Глава КНР рассказал, как отдавал распоряжения о борьбе с коронавирусом
Председатель КНР Си Цзиньпин еще 7 января на заседании постоянного комитета Политбюро дал распоряжения о необходимости принять меры профилактики и борьбы с новым заболеванием, которое позднее назвали коронавирусом 2019-nCoV.
Политика
«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»
В «Газпроме» прокомментировали заявление главы Минэнерго США Дэна Бруйетта о том, что России не удастся самостоятельно завершить строительство газопровода «Северный поток — 2».
Технологии
Российский софт появится на смартфонах уже летом
Позже всех под действие нового закона подпадут компьютеры и Smart TV: на первые отечественный софт начнут устанавливать с 1 июля 2022-го, а на вторые — с 2023 года.
Здоровье
В ВОЗ не исключили заражение коронавирусом двух третей жителей Земли
Заразиться коронавирусом нового типа при неблагоприятном сценарии могут до двух третей населения мира, предположил советник при Всемирной организации здравоохранения Айру Лонджини.
Политика
Житель ЛНР заявил в украинском эфире, что ничего не ждет от Украины
Как отметил Александр, на территории ЛНР показывают украинские каналы, но жители от Украины ничего не ждут.
Происшествия
В Москве мужчина с ножом напал на людей во время службы в храме
В храме Николая Чудотворца в Басманном районе Москвы мужчина с ножом напал на людей во время службы, передает РЕН ТВ.
Технологии
В «Лаборатории Касперского» назвали способы защиты от хакеров
Киберпреступники могут получать удаленный доступ к веб-камерам ноутбуков и ПК.
Хоккей
Российский вратарь вошел в историю НХЛ
Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский продлил серию без поражений в основное время до 21 матча в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и вошел в историю турнира.
Общество
Главный детский гематолог Румянцев подал прошение об отставке
Главным внештатным детским специалистом-гематологом Александр Румянцев стал в 1978 году.
Шоу-бизнес
Максим Галкин с детьми улетел в отпуск без Аллы Пугачевой
Юморист, шоумен Максим Галкин с детьми Лизой и Гарри отправился в отпуск без супруги – звезды российской эстрады Аллы Пугачевой.
Общество
Канада эвакуирует своих граждан с лайнера в Японии
Политика
Пушков считает, что Евросоюз попал в поставленную для России «ловушку»
Пушков подчеркнул, что Евросоюз попал в собственную ловушку и теперь страны ЕС не знают, как выйти из тупика.
Происшествия
Дочь экс-главы разведки США арестовали за убийство
Общество
В РПЦ назвали гражданских жен бесплатными проститутками
В Русской православной церкви (РПЦ) гражданских жен назвали бесплатными проститутками.
Здоровье
Из российских поликлиник исчезнут кабинеты стоматологов и психологов
Как передает ОТР, Минздрав изменил правила работы медицинских учреждений. Поправки вступают в силу в субботу, 15 февраля.
Космос
SpaceX перенесла запуск Falcon 9 с 60 спутниками
Компания SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками системы Starlink, запланированный ранее на воскресенье, 16 февраля.
Политика
Украина и Румыния объединят силы против России в Черном море
Политика
Костромской губернатор назвал вещь страшнее коррупции
Губернатор Костромской области Сергей Ситников в ходе пресс-конференции раскритиковал методы борьбы с коррупцией.
Гаджеты
Microsoft показала свой секретный смартфон на Android. Он подвис во время презентации
Напомним, что смартфон работает на базе ОС Android, и проблема может скрываться в плохой оптимизации прошивки под работу на двух дисплеев.
Общество
Самых здоровых инвалидов обяжут платить за парковку
До 2018 года право бесплатно парковаться под знаком «Инвалид» было только у инвалидов первой и второй групп.
Политика
Поклонская посоветовала Зеленскому не засматриваться на Крым
Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская призвала президента Украины не засматриваться на Крым, а вместо этого провести всеукраинский референдум и спросить у своего народа, "как жить дальше" стране.
Армия и оружие
75 назад советские войска освободили Будапешт
Происшествия
Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела
Общество
Российские пограничники задержали в Азовском море судно с украинцами
Общество
Лукашенко пригрозил России начать забирать транзитную нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при недостаточных поставках нефти российской стороной Минск начнет забирать ее из транзитной трубы, передает агентство БелТА.
Армия и оружие
В коалиции рассказали об обстреле военной базы в Багдаде
Представитель антитеррористической коалиции во главе с США полковник Майлс Каггинс рассказал об обстреле военной базы в Багдаде.
Политика
Захарова сообщила о словах Помпео после встречи с Лавровым в Мюнхене
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова поделилась тем, что сказал госсекретарь США Майк Помпео после краткой встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене.