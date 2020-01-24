Общество
RT на русскомВильфанд прогнозирует зимний февраль в европейской части России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что февраль в европейской части России будет холоднее января, температуры могут опускаться до -10 °С.
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Политика
Песков сравнил процесс помилования израильтянки и Ходорковского
Владимир Путин не может помиловать осужденную за контрабанду гашиша израильтянку Нааму Иссахар, так как девушка не обращалась с такой просьбой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Экономика
Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен
Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Политика
«Новая газета» опубликовала манифест против конституционной реформы
Напомним, что президент России Владимир Путин 15 января выступил с инициативой реформировать Конституцию.
Футбол
Болельщики «Енисея» установили три билборда на въезде в Красноярск. Они требуют объяснить ситуацию с Газзаевым
Болельщики красноярского «Енисея», недовольные ситуацией с «отставкой» Юрия Газзаева с поста главного тренера, разместили информационные щиты на въезде в Красноярск по аналогии с фильмом «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».
Политика
Захарова прокомментировала архивные документы ЦРУ о Бандере
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала архивные документы ЦРУ о деятельности Степана Бандеры.
Футбол
Глушаков рассказал о совете Овечкина
Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков рассказал о советах от своего друга, нападающего и капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
Космос
Космическую ракету «Союз-5» признали неоптимальной
Эксперты из Ракетно-космической корпорации «Энергия», которая входит в «Роскосмос» назвали перспективную ракету-носитель среднего класса «Союз-5» неоптимальной.
Политика
Против двух российских дипломатов в Болгарии завели дело о шпионаже
Прокуратура Болгарии начала досудебное расследование в отношении двух российских дипломатов, которые, по данным местных спецслужб, занимались шпионажем.
Политика
Главы Евросовета и Еврокомиссии подписали соглашение о Brexit
Парламент Великобритании 23 января одобрил подготовленный правительством премьер-министра Бориса Джонсона законопроект о выходе страны из Евросоюза, после чего соглашение о Brexit подписала и королева Елизавета II.
Общество
Для российских туристов в аэропортах Египта создадут особые условия
Египетские власти планируют сделать в аэропорту Шарм-эш-Шейха отдельные выходы на посадку и стойки регистрации для туристов из России.
Политика
Зеленский рассказал Нетаньяху историю своей семьи
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал премьер-министру Израиля Биньямина Нетаньяху историю своей семьи, пострадавшей от Холокоста, сообщили 24 января «Украинские новости».
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы
Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.
Технологии
Google назвала дату анонса Android 11 и нового Pixel 4A
Компания Google назвала даты проведения своей ежегодной конференции для разработчиков Google I/O 2020, об этом сообщил гендиректор компании Сундар Пичаи (Sundar Pichai) на своей официальной страничке в соцсети Twitter.
Экономика
Bloomberg назвал выросшие на смене правительства в России компании
Акции компаний «Детский мир» и «Магнит», ТКС и Сбербанка, группы Магнитогорский металлургический комбинат выросли в цене после смены правительства России.
Общество
«От трагедии к фарсу»: в Госдуме оценили поведение главы Чувашии
Глава комитета Госдумы по делам национальностей Олег Николаев («Справедливая Россия») не смог подобрать слов для того, чтобы оценить поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева и «шутку» с вручением ключей от новой пожарной машины сотруднику МЧС.
Шоу-бизнес
Светлана Лобода потратила на отдых больше 5 миллионов
В отличие от большинства звезд, которые в этом году предпочли для зимних отпусков Мальдивы, Тайланд и Бали, Лобода отправилась в экзотическую Мексику.
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин встречается с 40-летней миллионершей из Канады
Певец встречается с 40-летней миллионершей из Канады, с которой они сейчас вместе путешествуют по Тихому океану.
Экономика
Аренда жилья в России подорожает на 10% в 2020 году
В 2020 году цены на арендное жилье в крупных городах России вырастут на 5–10%. Такой прогноз «Известиям» дали в агентствах недвижимости.
Общество
Лукашенко обвинил Россию в давлении на Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в давлении на республику.
Общество
Смерть от коронавируса подобралась к границе России
В комитете китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией, признали, что 23 января там «зафиксированы два новых случая заражения новым типом коронавируса, зарегистрирован один летальный исход в городе Суйхуа», сообщает РИА Новости.
Происшествия
В Москве водитель перекрыл улицу фурой
Очевидец происшествия Иван сообщил РБК, что водитель фуры перекрыл дорогу и требовал выплатить ему зарплату.
Политика
Основатель Faberlic решил создать право-либеральную партию
Основатель и владелец косметической компании Faberlic Алексей Нечаев решил создать и возглавить новую партию право-либеральной направленности, ориентированную на городскую молодежь.
Шоу-бизнес
Названа причина смерти сына Раисы Рязановой Данилы Перова
Актриса Елена Скороходова сообщила на своей странице в Facebook о причинах смерти единственного сына народной артистки РФ Раисы Рязановой Данилы Перова.
Экономика
Названы самые разбогатевшие при премьере Медведеве россияне
Российский Forbes назвал имена самых разбогатевших россиян за то время, когда Дмитрий Медведев был премьер-министром.
Общество
Жительницу Рязани признали самой красивой бабушкой Европы
Политика
В Кремле объяснили необходимость саммита «пятерки» СБ ООН
Во время своей речи российский лидер отметил, что постоянные члены Совбеза — Россия, Китай, США, Франция, Великобритания — должны совместно обсудить актуальные глобальные проблемы.
Общество
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Происшествия
Задержан подозреваемый в «минировании» школы №7
Напомним, звонок поступил на первом уроке, дети и учителя были эвакуированы, учебное заведение оцеплено.