Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что февраль в европейской части России будет холоднее января, температуры могут опускаться до -10 °С.

Наша Газета (г. Екатеринбург)

Политика Песков сравнил процесс помилования израильтянки и Ходорковского Владимир Путин не может помиловать осужденную за контрабанду гашиша израильтянку Нааму Иссахар, так как девушка не обращалась с такой просьбой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Экономика Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Футбол Глушаков рассказал о совете Овечкина Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков рассказал о советах от своего друга, нападающего и капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

Политика Главы Евросовета и Еврокомиссии подписали соглашение о Brexit Парламент Великобритании 23 января одобрил подготовленный правительством премьер-министра Бориса Джонсона законопроект о выходе страны из Евросоюза, после чего соглашение о Brexit подписала и королева Елизавета II.

Политика Зеленский рассказал Нетаньяху историю своей семьи Президент Украины Владимир Зеленский рассказал премьер-министру Израиля Биньямина Нетаньяху историю своей семьи, пострадавшей от Холокоста, сообщили 24 января «Украинские новости».

Шоу-бизнес Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.

Технологии Google назвала дату анонса Android 11 и нового Pixel 4A Компания Google назвала даты проведения своей ежегодной конференции для разработчиков Google I/O 2020, об этом сообщил гендиректор компании Сундар Пичаи (Sundar Pichai) на своей официальной страничке в соцсети Twitter.

Общество «От трагедии к фарсу»: в Госдуме оценили поведение главы Чувашии Глава комитета Госдумы по делам национальностей Олег Николаев («Справедливая Россия») не смог подобрать слов для того, чтобы оценить поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева и «шутку» с вручением ключей от новой пожарной машины сотруднику МЧС.

Шоу-бизнес Светлана Лобода потратила на отдых больше 5 миллионов В отличие от большинства звезд, которые в этом году предпочли для зимних отпусков Мальдивы, Тайланд и Бали, Лобода отправилась в экзотическую Мексику.

Общество Смерть от коронавируса подобралась к границе России В комитете китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией, признали, что 23 января там «зафиксированы два новых случая заражения новым типом коронавируса, зарегистрирован один летальный исход в городе Суйхуа», сообщает РИА Новости.

Происшествия В Москве водитель перекрыл улицу фурой Очевидец происшествия Иван сообщил РБК, что водитель фуры перекрыл дорогу и требовал выплатить ему зарплату.

Политика Основатель Faberlic решил создать право-либеральную партию Основатель и владелец косметической компании Faberlic Алексей Нечаев решил создать и возглавить новую партию право-либеральной направленности, ориентированную на городскую молодежь.

Шоу-бизнес Названа причина смерти сына Раисы Рязановой Данилы Перова Актриса Елена Скороходова сообщила на своей странице в Facebook о причинах смерти единственного сына народной артистки РФ Раисы Рязановой Данилы Перова.