Общество

RT на русскомRT на русскомВильфанд прогнозирует зимний февраль в европейской части России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что февраль в европейской части России будет холоднее января, температуры могут опускаться до -10 °С.
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Синоптики пообещали россиянам подобие зимы в феврале

Национальная служба новостей01:09

Вильфанд прогнозирует зимний февраль в европейской части России

RT на русскомвчера в 20:10

Россиянам пообещали похолодание в феврале

URA.Ruвчера в 22:03

Вильфанд пообещал россиянам зимний февраль

Газета.Ruвчера в 20:41

В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале

Известиявчера в 20:36

Глава Гидрометцентра спрогнозировал морозную погоду в феврале

РБКвчера в 22:26

Вильфанд пообещал зимний февраль в европейской России

РИА Новостивчера в 20:09
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Политика

Песков сравнил процесс помилования израильтянки и Ходорковского

Владимир Путин не может помиловать осужденную за контрабанду гашиша израильтянку Нааму Иссахар, так как девушка не обращалась с такой просьбой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РБК 05:21
Экономика

Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен

Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
REGNUM вчера в 23:48
Политика

«Новая газета» опубликовала манифест против конституционной реформы

Напомним, что президент России Владимир Путин 15 января выступил с инициативой реформировать Конституцию.
Кавказ Пост 04:23
Футбол

Болельщики «Енисея» установили три билборда на въезде в Красноярск. Они требуют объяснить ситуацию с Газзаевым

Болельщики красноярского «Енисея», недовольные ситуацией с «отставкой» Юрия Газзаева с поста главного тренера, разместили информационные щиты на въезде в Красноярск по аналогии с фильмом «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».
Бомбардир.ру 04:23
Политика

Захарова прокомментировала архивные документы ЦРУ о Бандере

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала архивные документы ЦРУ о деятельности Степана Бандеры.
RT на русском 00:32
Политика

Путин назначил Орешкина и Мединского своими помощниками

Ведомости 02:40
Футбол

Глушаков рассказал о совете Овечкина

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков рассказал о советах от своего друга, нападающего и капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
RT на русском 05:02
Космос

Космическую ракету «Союз-5» признали неоптимальной

Эксперты из Ракетно-космической корпорации «Энергия», которая входит в «Роскосмос» назвали перспективную ракету-носитель среднего класса «Союз-5» неоптимальной.
ФедералПресс 21 января в 05:47
Политика

Против двух российских дипломатов в Болгарии завели дело о шпионаже

Прокуратура Болгарии начала досудебное расследование в отношении двух российских дипломатов, которые, по данным местных спецслужб, занимались шпионажем.
РБК 05:15
Здоровье

Красноярский Минздрав опроверг данные об онкозаболеваниях у младенцев

News.ru 05:13
Политика

Главы Евросовета и Еврокомиссии подписали соглашение о Brexit

Парламент Великобритании 23 января одобрил подготовленный правительством премьер-министра Бориса Джонсона законопроект о выходе страны из Евросоюза, после чего соглашение о Brexit подписала и королева Елизавета II.
РБК 03:44
Общество

Для российских туристов в аэропортах Египта создадут особые условия

Египетские власти планируют сделать в аэропорту Шарм-эш-Шейха отдельные выходы на посадку и стойки регистрации для туристов из России.
Профиль 03:53
Политика

Зеленский рассказал Нетаньяху историю своей семьи

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал премьер-министру Израиля Биньямина Нетаньяху историю своей семьи, пострадавшей от Холокоста, сообщили 24 января «Украинские новости».
REGNUM 05:20
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы

Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.
Shraibikus News вчера в 11:17
Технологии

Google назвала дату анонса Android 11 и нового Pixel 4A

Компания Google назвала даты проведения своей ежегодной конференции для разработчиков Google I/O 2020, об этом сообщил гендиректор компании Сундар Пичаи (Sundar Pichai) на своей официальной страничке в соцсети Twitter.
Live24 03:59
Экономика

Bloomberg назвал выросшие на смене правительства в России компании

Акции компаний «Детский мир» и «Магнит», ТКС и Сбербанка, группы Магнитогорский металлургический комбинат выросли в цене после смены правительства России.
Ведомости вчера в 20:03
Общество

«От трагедии к фарсу»: в Госдуме оценили поведение главы Чувашии

Глава комитета Госдумы по делам национальностей Олег Николаев («Справедливая Россия») не смог подобрать слов для того, чтобы оценить поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева и «шутку» с вручением ключей от новой пожарной машины сотруднику МЧС.
REGNUM 04:12
Шоу-бизнес

Светлана Лобода потратила на отдых больше 5 миллионов

В отличие от большинства звезд, которые в этом году предпочли для зимних отпусков Мальдивы, Тайланд и Бали, Лобода отправилась в экзотическую Мексику.
StarHit.ru 02:00
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин встречается с 40-летней миллионершей из Канады

Певец встречается с 40-летней миллионершей из Канады, с которой они сейчас вместе путешествуют по Тихому океану.
OAnews 01:18
Экономика

Аренда жилья в России подорожает на 10% в 2020 году

В 2020 году цены на арендное жилье в крупных городах России вырастут на 5–10%. Такой прогноз «Известиям» дали в агентствах недвижимости.
Известия вчера в 18:42
Общество

Лукашенко обвинил Россию в давлении на Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в давлении на республику.
Lenta.ru 04:45
Общество

Смерть от коронавируса подобралась к границе России

В комитете китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией, признали, что 23 января там «зафиксированы два новых случая заражения новым типом коронавируса, зарегистрирован один летальный исход в городе Суйхуа», сообщает РИА Новости.
Журналистская правда 05:21
Происшествия

В Москве водитель перекрыл улицу фурой

Очевидец происшествия Иван сообщил РБК, что водитель фуры перекрыл дорогу и требовал выплатить ему зарплату.
РБК 03:27
Политика

Основатель Faberlic решил создать право-либеральную партию

Основатель и владелец косметической компании Faberlic Алексей Нечаев решил создать и возглавить новую партию право-либеральной направленности, ориентированную на городскую молодежь.
Интерфакс 01:41
Шоу-бизнес

Названа причина смерти сына Раисы Рязановой Данилы Перова

Актриса Елена Скороходова сообщила на своей странице в Facebook о причинах смерти единственного сына народной артистки РФ Раисы Рязановой Данилы Перова.
Московский Комсомолец вчера в 08:08
Экономика

Названы самые разбогатевшие при премьере Медведеве россияне

Российский Forbes назвал имена самых разбогатевших россиян за то время, когда Дмитрий Медведев был премьер-министром.
Lenta.ru 04:47
Общество

Жительницу Рязани признали самой красивой бабушкой Европы

Газета.Ru вчера в 07:40
Политика

В Кремле объяснили необходимость саммита «пятерки» СБ ООН

Во время своей речи российский лидер отметил, что постоянные члены Совбеза — Россия, Китай, США, Франция, Великобритания — должны совместно обсудить актуальные глобальные проблемы.
iReactor 05:08
Общество

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Lenta.ru вчера в 04:58
Происшествия

Задержан подозреваемый в «минировании» школы №7

Напомним, звонок поступил на первом уроке, дети и учителя были эвакуированы, учебное заведение оцеплено.
Гай.рф 04:25
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Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
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